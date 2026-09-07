La respuesta de Studio Ghibli al furor por las imágenes creadas con inteligencia artificial

Toshio Suzuki cuestiona el arte generado con IA y habla del futuro de Studio Ghibli.

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La ola de imágenes creadas con inteligencia artificial inspiradas en el estilo de Studio Ghibli se convirtió en un fenómeno internacional durante 2025. Usuarios de distintas partes del mundo utilizaron herramientas de generación de imágenes para recrear escenas conocidas, producir memes y elaborar nuevas ilustraciones con una estética asociada al reconocido estudio japonés.

Mientras la tendencia se expandía en redes sociales, Studio Ghibli mantuvo una postura pública discreta. Hayao Miyazaki, cofundador y uno de los principales referentes creativos del estudio, tampoco realizó declaraciones específicas sobre el fenómeno.

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Ahora, el productor y presidente de la compañía, Toshio Suzuki, explicó por qué decidió no intervenir públicamente durante el auge de estas imágenes.

En una entrevista con The Asahi Shimbun, Suzuki, de 78 años, señaló que durante ese periodo recibió numerosas solicitudes de medios de comunicación para hablar sobre la tendencia. Sin embargo, decidió rechazarlas porque consideraba que el interés disminuiría rápidamente.

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Toshio Suzuki aseguró que la tendencia sobre las imágenes creadas por IA del Studio Ghibli no duraría mucho.

“En aquel momento, recibí muchísimas solicitudes de entrevistas, pero las rechacé deliberadamente porque pensé que todo el mundo se aburriría rápidamente. Y eso fue exactamente lo que pasó”, declaró

Según Toshio, desde su perspectiva, las personas con conocimientos sobre animación pueden identificar las diferencias entre una obra realizada mediante procesos tradicionales y una imagen generada por inteligencia artificial.

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“Ciertos tipos de animación también se pueden crear fácilmente con IA, pero cualquiera con un mínimo de conocimientos puede darse cuenta del engaño. No tiene mucho sentido, y tampoco es interesante”, dijo.

Toshio Suzuki aseveró que no se puede copiar estilo del Studio Ghibli

La posición expresada por Toshio Suzuki coincide parcialmente con declaraciones realizadas por Miyazaki años antes, aunque el director no se ha pronunciado específicamente sobre la tendencia viral de imágenes de Studio Ghibli de 2025.

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En 2016, Miyazaki apareció en un registro audiovisual relacionado con una demostración experimental de animación mediante inteligencia artificial.

Después de observar el material, el director manifestó su rechazo hacia la tecnología utilizada y cuestionó el enfoque empleado para representar el movimiento y las expresiones de los personajes.

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En aquella ocasión, Miyazaki señaló que no deseaba incorporar ese tipo de tecnología a su trabajo. “Me repugna profundamente. Si de verdad quieren crear cosas espeluznantes, adelante. Jamás querría incorporar esta tecnología a mi trabajo”, declaró.

Miyazaki aseguró que no pretende usar IA para crear animaciones. (Studio Ghibli/GKIDS via AP)

Sus declaraciones volvieron a circular en internet años después, especialmente cuando las imágenes generadas con inteligencia artificial inspiradas en Studio Ghibli comenzaron a difundirse masivamente.

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De acuerdo con Toshio Suzuki, Miyazaki se ha mantenido alejado de buena parte de la información externa mientras trabaja en sus proyectos desde aproximadamente el periodo de producción de The Boy and the Heron.

El productor aseguró que el director incluso desconoce el alcance actual de las herramientas de inteligencia artificial generativa.

Suzuki también planteó que el avance de estas tecnologías podría reforzar la consideración de Studio Ghibli como una institución cultural vinculada con la creación artística humana.

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El Studio Ghibli pretende conservar su creación artesanal en la animación. (Studio Ghibli)

Según el productor, la expresión artística desarrollada por Miyazaki no puede reproducirse de manera equivalente mediante inteligencia artificial o CGI.

Las declaraciones se producen mientras Miyazaki continúa trabajando en nuevas ilustraciones. En julio, su hijo, Goro Miyazaki, explicó que el director continúa realizando dibujos pese a su edad y afirmó que seguirá dibujando hasta el final de su vida.

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