El Chino Maidana protagonizó un tenso momento con una estrella de MMA: el video del cruce que terminó con el luchador en una piscina

El luchador de MMA King Green y Marcos Chino Maidana tuvieron un tenso cara a cara que terminó con el Chino empujándolo al luchador a la piscina

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Marcos “Chino” Maidana volvió a ser noticia horas después de noquear al influencer estadounidense Oblivion en una sesión de sparring, esta vez por un cruce con el peleador de artes marciales mixtas Bobby “King” Green que escaló hasta terminar con el estadounidense arrojado al agua. El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo que dio a conocer el streamer Eliseckbach, en la que ambos deportistas mantenían inicialmente una charla distendida.

El diálogo comenzó cuando Green se acercó al ex campeón mundial argentino para pedirle disculpas por lo sucedido un día antes, cuando Oblivion, otro de los influencers presentes en la transmisión de la plataforma Kick, golpeó con excesiva intensidad al Chino Maidana durante una sesión de sparring y terminó con un nocaut contundente propinado por el ex boxeador. Maidana restó importancia al episodio y le respondió que no había ningún problema.

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La conversación continuó cuando el peleador de la Ultimate Fighting Championship (UFC) expresó su lamento por no haber podido concretar él mismo un sparring con el argentino. Fue en ese punto donde el intercambio empezó a subir de tono.

Bobby “King” Green le pidió disculpas al ex campeón argentino por un sparring ajeno que derivó en nocaut, pero una discusión sobre boxeo y artes marciales mixtas encendió los ánimos y terminó con el peleador estadounidense arrojado al agua

Maidana le respondió a Green que ese sparring nunca hubiera sido posible, dado que él es boxeador y su interlocutor practica artes marciales mixtas. El argentino sostuvo que, si Green se limitaba a usar solo las manos sin recurrir a las piernas, no tendría chances de vencerlo. La observación derivó en un ida y vuelta cada vez más caldeado entre ambos deportistas, que escaló hasta un forcejeo físico.

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La secuencia terminó cuando el Chino Maidana empujó a Green a una piscina y se retiró del lugar de inmediato. El momento quedó registrado en video y se viralizó en las redes sociales. Si bien los presentes rieron y bromearon al respecto, Green quedó furioso luego de ser arrojado a la piscina y de que Maidana se alejara del lugar sin mediar más palabras.

El boxeador Adrien Broner participó en una transmisión en vivo junto al argentino, quien saludó a Money y le recordó que lleva su diente de su segunda pelea en 2014

La jornada previa al nocaut a Oblivion, Maidana protagonizó otro momento viral durante una invitación al canal de streaming del boxeador estadounidense Adrien Broner en Kick. Los dos ex rivales, que se enfrentaron en diciembre de 2013 en un combate en el que el argentino le propinó una paliza a Broner, revivieron aquella pelea entre anécdotas y bromas. Además, ganó una competencia de bebidas frente a su ex rival.

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El momento de mayor repercusión llegó cuando ambos concretaron una videollamada con Floyd Mayweather Jr., con quien Maidana disputó dos combates en 2014. Durante la charla, el argentino le recordó al estadounidense que conserva el diente que, según sostiene, le voló de un golpe en el tercer asalto de la revancha de septiembre de aquel año, un objeto que exhibe desde entonces como colgante bañado en oro. “Tengo tu diente, Floyd”, le dijo Maidana durante la videollamada, según quedó registrado en el video que se viralizó en redes sociales.

Los episodios virales de las últimas horas coinciden con un momento de expansión en la carrera de Maidana como promotor de boxeo. El ex campeón relanzó hace tres meses su empresa Chino Maidana Promociones (CMP), que ya organizó tres veladas boxísticas, la última de ellas el 28 de agosto en el Bragado Club, con una pelea por el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como principal atractivo.

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La licencia de promotor y manager del Chino Maidana

Según pudo saber Infobae, Maidana obtuvo recientemente la licencia de promotor-manager que le permite firmar los eventos de su compañía de forma autónoma, sin depender de terceros para representar a sus peleadores ante organismos internacionales. “Ahora firmo yo los eventos como dueño de la promotora. Antes se encargaba Pileta de conseguir quien lo hiciera, pero ahora lo hago yo, junto con Mariana y Antonela. Con la licencia de promotor y manager ya completamos el último proceso y no dependemos de nadie”, declaró el ex campeón en exclusiva al citado medio.

En paralelo a esta nueva etapa profesional, las redes sociales del ex boxeador registraron un crecimiento sostenido, impulsado en parte por su participación en transmisiones junto a otras figuras del boxeo y el streaming, un formato que en los últimos meses ganó terreno como vidriera para deportistas retirados y activos por igual.

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