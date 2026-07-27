Qué hábitos recomiendan neurólogos y neurocientíficos para preservar la salud cerebral durante el envejecimiento

La salud cerebral durante el envejecimiento depende en parte de hábitos cotidianos, según un informe de The Telegraph sobre neurología, neurociencia y memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de agudeza mental aparece entre los principales temores relacionados con la salud a medida que avanza la edad. Un informe publicado por The Telegraph reunió las estrategias que aplican algunos de los especialistas más reconocidos en neurología, neurociencia y memoria para conservar el funcionamiento cerebral durante el envejecimiento.

El análisis señaló que los hábitos cotidianos pueden influir en la salud cerebral. La investigación sobre los llamados “superancianos”, adultos mayores con capacidades de memoria comparables a las de personas mucho más jóvenes, encontró que este grupo producía nuevas células cerebrales a un ritmo superior al de otros individuos de su misma edad.

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Este proceso, denominado neurogénesis, está vinculado con la capacidad del cerebro para adaptarse y podría tener relación con la protección frente al deterioro cognitivo asociado con la edad.

Controlar la presión arterial y cuidar los niveles de vitaminas

El profesor Peter Garrard, neurólogo especializado en demencia en el Hospital St George’s, explicó a The Telegraph que incorpora suplementos de levadura y omega-3 a su rutina diaria debido a que presenta colesterol ligeramente elevado.

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El profesor Peter Garrard incorpora suplementos de omega-3 y vitaminas del grupo B a su rutina, además de controlar su presión arterial y mantener actividades cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indicó que consume vitaminas del grupo B, como B12, B6 y ácido fólico, con el objetivo de mantener bajos sus niveles de homocisteína en sangre.

Según Garrard, reducir esta sustancia cuenta con evidencia sobre posibles efectos neuroprotectores. Además, destacó la importancia del control de la presión arterial como parte del cuidado cerebral.

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El especialista explicó que se mide la tensión en casa varias veces por semana debido al aumento de los valores que puede aparecer durante una consulta médica.

Garrard explicó que controlar la presión arterial y mantener la mente activa son prácticas centrales dentro de su estrategia de prevención cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo también remarcó el valor de mantener la mente activa mediante actividades estimulantes. Entre sus prácticas personales mencionó el aprendizaje del italiano, una actividad que comenzó durante el confinamiento y que considera una forma de entrenar las capacidades cognitivas.

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El papel del sueño y el aprendizaje continuo

La profesora Barbara J. Sahakian, neurocientífica y catedrática de neuropsicología clínica en la Universidad de Cambridge, señaló que dormir siete horas por noche forma parte de sus principales hábitos para preservar la salud cerebral.

La especialista explicó que un estudio publicado en Nature Aging en 2022 identificó ese tiempo de descanso como una duración favorable para la cognición, el bienestar y la salud mental en adultos de mediana edad y mayores.

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También indicó que durante el sueño el cerebro reorganiza información, elimina residuos tóxicos y consolida recuerdos adquiridos durante el día.

Barbara J. Sahakian afirmó que dormir siete horas favorece la cognición, la salud mental y la consolidación de recuerdos durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sahakian también incorpora entrenamiento cerebral diario. Según detalló, el aprendizaje favorece la neurogénesis y distintos estudios asociaron actividades como el aprendizaje espacial con cambios en el tamaño del hipocampo, una región cerebral fundamental para la memoria y el aprendizaje.

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Ejercicio de fuerza para estimular la memoria

El profesor Ben Parris, catedrático de Cognición y Neurociencia Cognitiva en la Universidad de Bournemouth y cofundador del Centro Interdisciplinario de Investigación en Neurociencia de esa institución, destacó el entrenamiento de resistencia como una de sus principales herramientas para cuidar la memoria.

El especialista explicó que este tipo de actividad física produce modificaciones en las llamadas mioquinas, hormonas liberadas durante la contracción muscular que están relacionadas con la neurogénesis y con mejoras en procesos como el aprendizaje y la memoria a largo plazo.

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Ben Parris destacó el ejercicio de fuerza y el entrenamiento de resistencia porque las mioquinas se relacionan con la neurogénesis, el aprendizaje y la memoria a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parris indicó que combina ejercicios con pesas y movimientos con el propio peso corporal entre cuatro y cinco días por semana durante unos 45 minutos. También señaló que el ejercicio cardiovascular puede aportar beneficios similares y que una combinación de ambos tipos de actividad podría resultar favorable.

Luz natural, actividad social y prevención

La Dra. Faye Begeti, médica especialista en neurología y neurocientífica en los Hospitales Universitarios de Oxford, destacó la importancia de exponerse a la luz natural durante la mañana. Según explicó, el cerebro utiliza la luz del día para regular el ritmo circadiano, relacionado con los ciclos de sueño y alerta.

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La especialista también mencionó al tenis como una actividad relevante para la salud cerebral, debido a que combina movimiento físico, desafío mental y conexión social.

Según la neurocientífica Faye Begeti, practicar tenis contribuye al bienestar cerebral al integrar ejercicio, estimulación mental e interacción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Begeti señaló que la actividad física favorece la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, una sustancia asociada con la protección de las células cerebrales.

Salud cardiovascular y vacunas vinculadas al cerebro

El Dr. Justin Sauer, psiquiatra consultor y director de la clínica de memoria del Hospital Cromwell, explicó que la salud del corazón y la del cerebro están estrechamente relacionadas debido al alto nivel de vascularización cerebral.

El especialista destacó la importancia de mantenerse activo mediante caminatas rápidas, entrenamiento en gimnasio y ejercicios cardiovasculares. También mencionó investigaciones sobre la vacuna contra el herpes zóster Shingrix, a la que atribuyó evidencias que indican una posible reducción del riesgo de demencia de entre un 17% y un 25%.

Sauer agregó que incorpora vitamina D durante los meses con menor exposición solar, debido a la existencia de estudios que vinculan este nutriente con una menor probabilidad de deterioro cognitivo.