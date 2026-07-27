Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

Caro Trippar contó que padece cáncer de mama con metástasis y dijo que al recibir el diagnóstico creyó que se iba a morir (Video: Instagram)

Dos días después de publicar el video en el que reveló su diagnóstico de cáncer de mama con metástasis, la influencer y youtuber Caro Trippar volvió a las redes entre lágrimas para agradecer el apoyo recibido y contar que los testimonios de cientos de mujeres le devolvieron la esperanza.

“Yo real creí que me iba a morir. Cuando me dijeron que tenía metástasis y que no tenía cura, porque me llegaron a decir que no tenía cura. Pero después de escucharlas, veo mucha esperanza, lo voy a encarar de otra manera”, dijo en el video que publicó en Instagram y que generó una nueva ola de reacciones de sus seguidores.

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La reaparición llegó con una disculpa. “Perdón, que tiré una bomba y desaparecí”, comenzó diciendo, quien explicó que necesitó alejarse de las redes durante el fin de semana porque la exposición posterior al primer video le generó mucha ansiedad. “Ya de por sí subir ese video, yo llorando, me sentía muy expuesta, muy vulnerable. Me costó muchísimo subirlo y después tener que entrar a las redes y ver mi cara. Yo scrolleando en TikTok y me aparecía: ‘Caro, la influencer que tiene cáncer’”, relató. Ante esa situación, decidió irse a Pilar y desconectarse por completo durante dos días.

La influencer reapareció en Instagram para agradecer el apoyo y afirmó que los mensajes de otras mujeres con cáncer de mama le devolvieron la esperanza

Lo que encontró al abrir el teléfono la sorprendió. Su bandeja de entrada estaba desbordada de mensajes: de familiares y amigos que se enteraron del diagnóstico al mismo tiempo que el resto del público —porque Trippar había guardado el secreto durante dos meses—, y de una cantidad de mujeres que la conmovió profundamente. “Me apena la cantidad de mujeres que tienen cáncer. No puedo creer la cantidad de mensajes que me llegaron contándome su diagnóstico, su tratamiento, de cómo lo llevaron, que hace ocho o quince años las diagnosticaron y pasaron, hicieron quimio, hicieron todo, y que tenga esperanza y que le ponga garra”, dijo, con la voz quebrada.

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Esos testimonios fueron los que modificaron su manera de pararse frente a la enfermedad. Trippar reconoció que cuando recibió el diagnóstico —cáncer de mama HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis— sintió que no tenía salida. Los mensajes de mujeres que atravesaron situaciones similares y hoy están bien le cambiaron la perspectiva. “Siento que todas vamos a salir adelante. Encontré mi tribu, porque me estaba sintiendo muy sola”, afirmó.

"Me dijeron que tenía metástasis y que no tenía cura, pero después de escucharlas, veo mucha esperanza. Lo voy a encarar de otra manera”, reflexionó Caro Trippar(Instagram)

El primer video, grabado el 25 de mayo en una habitación de hotel en Estados Unidos horas antes de regresar a la Argentina para iniciar el tratamiento, fue publicado en su canal de YouTube después de dos meses de silencio. En ese relato, la creadora de contenido contó que todo comenzó con una señal que interpretó mal: un mes después de dejar de amamantar a su hijo Milo, notó que su mama izquierda se sentía como una pelota dura, con pinchazos y una mancha rojiza. Asumió que era mastitis. La ecografía reveló anomalías y un ganglio inflamado en la axila. Lo que siguió fue una sucesión de estudios —mamografía, biopsia, resonancia, tomografía, PET, biopsia de huesos— que derivaron en un diagnóstico definitivo: el nódulo principal medía 13 centímetros, había tres nódulos comprometidos en la axila y el tumor estaba a un centímetro del pezón.

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El tratamiento que le espera tiene una duración estimada de un año de quimioterapia. Dado que el tumor responde a receptores hormonales, el equipo médico de la Clínica Fleming le indicó la necesidad de inducirle una menopausia artificial de forma inmediata, lo que tiene consecuencias directas sobre su posibilidad de volver a quedar embarazada. “Entre el tratamiento que me van a hacer me van a poner en una menopausia porque mi cáncer es hormonal”, explicó en el primer video, una decisión que describió como una de las más difíciles que tuvo que tomar.

Caro Trippar junto a Milo, su hijo de un año (Streams Telefe)

En el nuevo video, Trippar también agradeció a quienes se movilizaron para acercarle información, contactos y experiencias. “Están moviendo cielo y tierra para que a mí me llegue todo, para que yo conozca otros casos y me sienta mejor. Era exactamente lo que necesitaba”, dijo. Y aclaró que su contenido no va a cambiar: “No es que ahora esto es una cuenta de cáncer. Yo solo quería compartírselos”. Su intención, explicó, es aprovechar su alcance para concientizar sobre la detección temprana. “Mi intención real es que apenas te sientas el bultito vayas a hacértelo ver, que lo puedas agarrar a tiempo, sin metástasis, que esté localizado, que sea más fácil de tratarlo”, dijo.

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El cierre del video fue la frase que más circuló entre sus seguidores: “Lo que aprendí de todo esto, que me dio un sacudón gigante, es que lo más importante es la salud y los vínculos. El resto, chicos, es decorado”. Carolina Trippar tiene 35 años y más de 500.000 seguidores en Instagram. Lanzó su canal de YouTube en 2013 y construyó una comunidad que la sigue por su estilo sin filtros, que ella misma definió en una entrevista previa con Infobae: “Hay gente que se crea un personaje y le va re bien. A mí no me funciona. Yo soy yo. Es lo que hay”.

La youtuber relató que detectó un bulto en la mama izquierda tras dejar de amamantar y que los estudios confirmaron un tumor de 13 centímetros y nódulos en la axila (Video: Caro Trippar, YouTube)

La publicación también convocó el apoyo de figuras del mundo digital y del espectáculo. Evitta Luna le escribió “Carito, estamos con vos”; Paulina Cocina le dedicó un “Te quiero Carito”; Juliana Gattas respondió con corazones; Ulises Apóstolo y Dadatina también dejaron sus mensajes de acompañamiento. Mai Pistiner, Sol Despeinada, Ori De Mier, Kennys Palacios y Kevsho, quien escribió “Vamos Caroooo, mucha fuerza”, fueron otros de los nombres del ecosistema de creadores de contenido que se sumaron a la cadena de apoyo en los comentarios de la publicación.

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