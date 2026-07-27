Humedad y tormentas por las noches: cómo estará el tiempo durante la última semana de julio

Las tormentas nocturnas se repetirían desde el miércoles hasta el viernes en la ciudad, mientras que el martes sería la jornada con menor probabilidad de precipitaciones (Fotografía: Maximiliano Luna)

El tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) atravesará esta semana una sucesión de cambios que van desde tardes con posibilidad de lluvia hasta noches con tormentas, todo en el marco de un escenario atmosférico que se describe como “más húmedo que el promedio climático en la mayor parte del país”. Las temperaturas se mantendrán por encima de los valores normales para esta época del año, pero la inestabilidad no dará tregua.

Este lunes comienza con un cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 19°C de máxima. Durante la mañana y el mediodía el tiempo se presentará sin precipitaciones, pero la tarde traerá un incremento en la probabilidad de lluvia que llega al 10-40%, y esa misma franja se sostiene durante la noche. Los vientos soplarán del sector sur durante las primeras horas, con una rotación hacia el norte a medida que avanza la jornada.

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El martes ofrecerá una pausa. Con mínima de 12°C y máxima de 17°C, el cielo se va a presentar con nubosidad variable pero sin probabilidad de precipitaciones registrada para ninguna franja horaria. Los vientos tendrán una dirección predominante del norte durante el mediodía, con una rotación hacia el este por la tarde.

El miércoles marca un descenso térmico: la mínima caerá a 9°C y la máxima no supera los 16°C. El día iniciará con baja probabilidad de lluvia —entre un 0% y un 10%— pero la situación cambia hacia la noche, cuando las tormentas aparecen en el horizonte con una probabilidad que sube a T/N (tormenta nocturna). Los vientos girarán del este al sur a lo largo de la jornada.

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as temperaturas en Buenos Aires se mantendrán por encima de los valores normales para fines de julio, con máximas que rondarán los 16°C y 19°C a lo largo de la semana

Para el jueves, la mínima descenderá a 7°C y la máxima se mantendrá en 16°C. El esquema se repetirá: jornada sin lluvias durante el día, con tormentas nocturnas que vuelven a figurar en el pronóstico. La presión atmosférica registrará un valor de 42 a 50 unidades en la franja del mediodía, lo que anticipa la inestabilidad de las horas posteriores.

Para el viernes 31 de julio la semana cerrará con una mínima de 9°C y una máxima de 18°C. La probabilidad de precipitaciones diurnas se mantiene baja —entre 0% y 10%— pero las tormentas nocturnas persisten como señal de fondo en el pronóstico, en línea con la tendencia que atraviesa toda la semana.

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Según Meteored, “la semana presentaría un comportamiento más húmedo que el promedio climático en la mayor parte del país”. Las anomalías de temperatura, que en varias provincias del centro y norte del país se ubican entre 2°C y 4°C por encima de los valores normales, también alcanzan a Buenos Aires, donde las mínimas tenderán a mantenerse elevadas en relación con lo esperable para fines de julio.

En materia de alertas meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para el lunes 27 una serie de avisos que, aunque no alcanzan a la Ciudad de Buenos Aires, reflejan la complejidad del panorama atmosférico nacional. El nivel más alto corresponde al oeste de Santa Cruz, bajo alerta roja por frío extremo, el máximo dentro del sistema de avisos del SMN.

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El SMN no emitió alertas para Buenos Aires, aunque sí rigen avisos en varias provincias del país por frío extremo, nevadas y vientos

En este contexto, emitieron una alerta naranja rigen para el suroeste de Neuquén por lluvias —con acumulados previstos de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual— y para el noroeste de Neuquén por nevadas, donde se anticipan acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros. En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían combinar agua y nieve.

Las alertas amarillas abarcan un conjunto más amplio de provincias y fenómenos. Por frío extremo, los avisos alcanzan al sur y oeste de Chubut, el oeste de Río Negro y el suroeste de Neuquén. Por nevadas, las advertencias se extienden al suroeste de San Juan, el oeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y gran parte de Chubut, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en sectores de menor altura.

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Por vientos, Neuquén permanece bajo aviso amarillo, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Finalmente, el norte y el sur de Mendoza registran una alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h.