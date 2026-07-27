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El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Durante la visita, Andy Burnham compartirá con Kiev la propiedad intelectual de un sistema de interferencia electrónica para drones denominado Stone Cloak, mientras el mandatario ucraniano prepara su viaje del martes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su intento por avanzar hacia el fin de la guerra con Rusia

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El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones
El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

El primer ministro británico, Andy Burnham, recibe este lunes al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la primera reunión con un líder extranjero desde que asumió el cargo. Durante la visita, el Gobierno británico compartirá con Kiev la propiedad intelectual de un sistema de interferencia electrónica para drones denominado Stone Cloak, mientras el mandatario ucraniano prepara su viaje del martes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su intento por avanzar hacia el fin de la guerra con Rusia.

La visita de Zelensky a Londres precederá a su encuentro con Trump en la Casa Blanca. El presidente ucraniano también buscará reforzar los pedidos de apoyo en materia de defensa en un contexto marcado por la intensificación de los ataques con drones y misiles por parte de Rusia y Ucrania, mientras las negociaciones encabezadas por Estados Unidos para resolver el conflicto permanecen estancadas debido a que la atención de Washington se desvió hacia la guerra con Irán.

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La oficina de Burnham en Downing Street informó el domingo por la noche que ambos líderes visitarán una base naval británica y escucharán a integrantes de las fuerzas armadas de ambos países que participan en el entrenamiento de militares ucranianos.

Según Downing Street, Burnham también prometerá “continuar el vínculo irrompible entre las dos naciones”, en línea con lo que transmitió a Zelensky durante una conversación telefónica mantenida el lunes pasado, pocas horas después de reemplazar a Keir Starmer como primer ministro.

En un comunicado, Burnham expresó: “Gran Bretaña está con Ucrania, hombro con hombro, y nuestro apoyo sigue siendo inquebrantable”. Además, sostuvo: “Rusia no debe tener ninguna duda sobre nuestra determinación y no retrocederemos hasta lograr una paz duradera y justa para Ucrania”.

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Como parte de la cooperación bilateral, Londres anunció que compartirá con Kiev la propiedad intelectual de Stone Cloak, una capacidad de interferencia electrónica desarrollada en el Reino Unido y probada en combate.

En un comunicado, Burnham expresó: “Gran Bretaña está con Ucrania, hombro con hombro, y nuestro apoyo sigue siendo inquebrantable” (REUTERS)
En un comunicado, Burnham expresó: “Gran Bretaña está con Ucrania, hombro con hombro, y nuestro apoyo sigue siendo inquebrantable” (REUTERS)

De acuerdo con Downing Street, el dispositivo tiene el tamaño de una tableta electrónica y se instala en drones. Su función consiste en dificultar que los sistemas de defensa aérea rusos detecten y apunten contra esas aeronaves durante el vuelo.

El Gobierno británico señaló que esta tecnología surgió a partir de la “rápida innovación” desarrollada entre ambos países bajo el acuerdo de asociación por cien años firmado en enero del año pasado. Asimismo, precisó que miles de estos equipos ya fueron entregados a Ucrania para ayudar a sus fuerzas armadas a mantener las operaciones con drones.

Downing Street agregó que, tras su despliegue y una eventual producción a gran escala en Ucrania, Stone Cloak se incorporará a la próxima generación de capacidades británicas de ataque de largo alcance.

En ese contexto, Burnham afirmó: “Stone Cloak representa lo mejor de la innovación británica desarrollada en el país y probada en el frente, y será vital para proteger nuestra seguridad en ambos países”.

En otra señal de la cooperación en materia de defensa entre ambos países, Zelensky manifestó su intención de firmar un “acuerdo sobre drones” con el Reino Unido y construir una fábrica de drones en territorio británico.

En una entrevista difundida el domingo por Sky News, el mandatario declaró: “Queremos abrir una nueva página entre nuestras naciones”. También señaló: “Estamos preparados para compartir toda nuestra experiencia con el Reino Unido y espero que el Reino Unido haga lo mismo, por lo que necesitamos que este acuerdo sobre drones sea muy sólido”.

Zelensky manifestó su intención de firmar un “acuerdo sobre drones” con el Reino Unido y construir una fábrica de drones en territorio británico (EP)
Zelensky manifestó su intención de firmar un “acuerdo sobre drones” con el Reino Unido y construir una fábrica de drones en territorio británico (EP)

Durante la misma entrevista, Zelensky reconoció las dificultades que enfrenta Ucrania frente a los ataques rusos con misiles balísticos. “No tenemos suficientes misiles para defendernos”, afirmó.

Además, agregó: “(Moscú) puede aumentar la producción de misiles balísticos y por eso necesitamos defensa aérea lo antes posible”.

Durante la visita de este lunes, Burnham y Zelensky conocerán a parte de los aproximadamente 200 militares y marinos ucranianos que participaron durante las últimas tres semanas en un ejercicio de seguridad marítima y lucha contra minas organizado en el Reino Unido.

Según Downing Street, ese entrenamiento tuvo como objetivo preparar futuras misiones en el mar Negro.

El Gobierno británico indicó además que el apoyo total del Reino Unido a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala supera los 25.000 millones de libras esterlinas (33.000 millones de dólares), de los cuales 16.000 millones de libras corresponden a asistencia militar directa.

Tras su visita a Londres, Zelensky viajará el martes a Washington para reunirse con Trump, según informó la semana pasada un funcionario de la Casa Blanca. El presidente ucraniano también tiene previsto asistir al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham, partidario de Ucrania, quien murió a comienzos de este mes.

(Con información de AFP)

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