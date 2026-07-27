Sociedad

La novia de un ex futbolista de Boca lo acusó por violencia de género

Karen Dinna publicó en Instagram fotografías con hematomas en el rostro y las piernas, capturas de chats con Gonzalo Morales y con su madre, y un relato de golpes, encierros y amenazas que, según afirmó, sufrió durante meses de convivencia con el delantero

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Karen Dinna publicó fotografías con hematomas en el rostro y las piernas como respaldo de sus acusaciones contra el futbolista
Karen Dinna publicó fotografías con hematomas en el rostro y las piernas como respaldo de sus acusaciones contra el futbolista

Karen Dinna acusó públicamente a Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central cedido por Boca Juniors, de haberla sometido a violencia física, psicológica y verbal durante meses de convivencia. El descargo, publicado en su cuenta de Instagram, llegó horas después de que el futbolista convirtiera el gol de la victoria ante River Plate en el Estadio Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

La publicación de Dinna no fueron solo palabras. La acompañaron fotografías que muestran hematomas en el rostro y las piernas, y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp con el jugador y con la madre de él.

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En uno de esos chats, se leen mensajes que la mujer le envió al futbolista en los que le recrimina haberla golpeado: “Me cagaste a piñas”, “Me pegaste una patada en el orto en México”, “Me dejaste un ojo morado”, “Me hiciste mil cosas malas”. La respuesta del otro lado fue escueta: “Chau Karen”, “Te amo”.

En el otro intercambio, Dinna le escribió a la madre del jugador el pasado 5 de mayo: “Obviamente, yo creo que vos harías lo mismo si tu hija aparece con el ojo morado”. La respuesta de la mujer fue: “Sii (sic) te entiendo, y me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas”. Luego, la madre le preguntó cuáles eran sus planes y le dijo que Gonzalo le había dicho que otra persona le iba a sacar pasaje.

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En los chats difundidos por la mujer, el jugador le respondió con pocas palabras tras los reproches de ella por los golpes recibidos
En los chats difundidos por la mujer, el jugador le respondió con pocas palabras tras los reproches de ella por los golpes recibidos

En su posteo en Instagram, la ex pareja del futbolista describió una serie de episodios que dijo haber sufrido durante la relación: “Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar”, y agregó que el jugador la amenazó con que no iba a salir viva de su camioneta.

También relató que, cuando él iba a entrenar, la encerraba en la casa con llave para evitar que se fuera. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar”, escribió.

Según su relato, el miedo no vino solo de Morales. Cuando intentó hacer una denuncia, afirmó haber recibido presiones de la familia del futbolista: “Me decían que ‘con plata se arregla todo’, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar”. Esas amenazas, dijo, la retuvieron durante un tiempo. “Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”, reconoció.

La madre del futbolista le pidió disculpas a Dinna en una conversación de WhatsApp y reconoció entenderla como mujer
La madre del futbolista le pidió disculpas a Dinna en una conversación de WhatsApp y reconoció entenderla como mujer

Karen cerró su descargo con una afirmación directa: “Hoy la denuncia ya está hecha”, aunque esa información no pudo ser verificada de manera independiente. De igual forma, al momento de la publicación de esta nota, las fuentes consultadas por Infobae no pudieron confirmar la existencia de una denuncia formal ante la Policía o una fiscalía.

“Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia“, escribió.

El contexto en el que irrumpió la publicación agrega una dimensión particular al caso. La noche anterior, Gonzalo Morales fue el protagonista de una de las victorias más resonantes de Barracas Central en su historia: el 1-0 sobre River Plate como visitante en el Monumental, con él como autor del único gol del partido.

Tras el encuentro, el delantero habló con ESPN y celebró el resultado. “Para mí y mi familia vale mucho, sabiendo de dónde vengo yo y dónde hice inferiores”, dijo el futbolista, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, donde debutó en 2022 y anotó dos goles en nueve partidos antes de comenzar una serie de cesiones.

Morales, apodado “el Toro”, está cedido en Barracas Central hasta el 31 de diciembre de este año. Con el gol ante River, llegó a seis tantos con la camiseta del equipo del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Festejó con el Topo Gigio —gesto históricamente asociado a Boca— y dedicó el festejo a Juan Román Riquelme: “El Topo Gigio fue porque mi ídolo es Román, fue para él que es de Boca también”, declaró en zona mixta.

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