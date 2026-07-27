El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Nicolás Cabré recordó que antes de jugar con su hermano Duilio limpiaba el patio hasta dejar el piso sin marcas (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Durante una entrevista con Otro día perdido (Eltrece) en septiembre del año pasado, Nicolás Cabré abrió una ventana a su infancia y reveló un ritual que compartía con su hermano Duilio antes de ponerse a jugar: baldear el patio, barrer, pasar el secador y luego el trapo, hasta que el piso quedara sin una sola marca. Solo entonces, con todo impecable, los dos hermanos podían empezar. El recuerdo cobra otra dimensión tras conocerse la triste noticia de la muerte de su hermano, a los 47 años, cuya pérdida el actor confirmó este domingo con un mensaje en sus redes sociales.

Cuando el actor pasó por el ciclo de Mario Pergolini, recordó una de anécdota de su infancia. “Yo baldeaba el patio todos los días, tenía que estar todo limpio antes de jugar con mi hermano”, contó Cabré frente al conductor. La descripción fue minuciosa: el agua, la barridita con la escoba, el secador, el trapo. “No entrábamos a jugar hasta que la última línea quedara perfecta”, agregó. Duilio, mayor por apenas un año y ocho meses, esperaba en silencio ese proceso sin apurar a su hermano. “Se quedaba ahí parado, esperando a que yo terminara”, recordó el actor con una sonrisa.

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El recuerdo de la infancia de Nicolás Cabré cobró otra dimensión tras la muerte de Duilio Cabré a los 47 años

La anécdota arrancó risas en el estudio cuando Agustín “Rada” Aristarán, sugirió que los hermanos jugaban “al quirófano”. Cabré siguió la ocurrencia sin dudar: “Necesitaba que todo estuviera impecable. Si no, no se podía”. Pergolini, sorprendido, le preguntó con qué edad hacía eso. La respuesta fue directa: “Siete años”.

Lo que más llamaba la atención era la reacción de los adultos ante esa costumbre. Lejos de preocuparse, el padre de ambos, Norberto Cabré, la observaba con una mezcla de ternura y resignación. “Mi padre decía: ‘Dejalo, pobre, pobre, pobre’”, recordó el actor entre risas, reconstruyendo un clima familiar donde esa rareza se vivía más como una particularidad entrañable que como un problema. Pergolini también subrayó la singularidad del hábito: “Sería lógico ordenar los autitos, pero ¿baldear el patio?”. Cabré asintió: “Sí, me duró mucho. Todos los días”.

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Nicolás Cabré recordó una emotivo anécdota de su infancia junto a Duilio, su hermano

Con el tiempo, esa autoexigencia fue cediendo. “Hoy estoy mucho más liviano con muchas cosas”, reconoció el actor, y sumó un guiño de humor al agregar que la tecnología también ayudó: “Ahora lo hacés con la hidrolavadora”. El comentario, compartido con Rada, cerró el relato con ligereza, aunque la imagen que quedó fue la de dos hermanos en un patio de infancia, uno con la escoba en la mano y el otro esperando, sin apuro, a que todo estuviera listo.

Ese vínculo de paciencia y complicidad fue una constante que Nicolás Cabré describió en distintas oportunidades a lo largo de los años. En una charla con Mirtha Legrand en 2019, el actor había dicho: “Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos”. Duilio eligió siempre mantenerse lejos de la exposición pública: sus redes sociales estaban en modo privado y circulaban muy pocas imágenes de él. Trabajaba como taxista, oficio que heredó de su padre Norberto, fallecido en 2016. Cuando Legrand le preguntó si le iba bien, Cabré respondió: “Le va… Está difícil para todos. Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía”.

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El actor contó en la mesa de Mirtha Legrand sobre su hermano mayor (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

La muerte de Duilio Cabré golpeó al actor en un momento de actividad teatral intensa. Según confirmó Teleshow con la producción de Ni Media Palabra, obra que Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Paseo La Plaza, la función del domingo 26 de julio quedó suspendida. La última función de la temporada porteña está prevista para el domingo 2 de agosto, tras lo cual la obra continuará de gira en Uruguay.

La despedida que el actor le dedicó a su hermano en Instagram fue tan sobria como el propio Duilio. “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, escribió Cabré, junto a una foto de ambos sonriendo. La causa del fallecimiento no fue informada. La muerte de Duilio llega poco más de un año después de la de su madre, Cristina Birckenstaedt, fallecida en junio de 2025 tras una enfermedad.

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