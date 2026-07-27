“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

Dibu Martínez, en el Mundial 2026, donde llegó a la final con la selección argentina (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, confirmó públicamente que el club italiano tiene en la mira al arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, y advirtió que el propio jugador busca salir del Aston Villa en este mercado de pases. Las declaraciones del técnico se produjeron en conferencia de prensa tras la victoria 1 a 0 de la Vecchia Signora ante Standard Lieja en un amistoso de pretemporada.

"Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas“, afirmó Spalletti.

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El técnico italiano también reconoció las dificultades del mercado. “Sabemos que es un mercado de fichajes difícil, pero estamos ahí mismo en la oficina, con los directivos, con el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones”, señaló Spalletti en declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

El interés de la Juventus surge en un momento en que el club atraviesa una reconstrucción urgente. El equipo cerró la temporada en el sexto puesto de la Serie A, lo que lo deja afuera de la UEFA Champions League y lo relega a la Europa League. Ni Michele Di Gregorio ni Mattia Perin lograron consolidarse bajo los tres palos, y la dirección técnica apunta al arquero marplatense como la solución para el puesto.

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Martínez, de 34 años, llega con el impulso de haber disputado la final del Mundial 2026 con Argentina. Su contrato con el Aston Villa se extiende hasta el 30 de junio de 2029, y su cláusula de rescisión, de acuerdo con Transfermarkt, es de 12 millones de euros. Según informó TyC Sports, el club inglés pretende entre 10 y 15 millones de euros por su pase, mientras que la Juventus habría realizado un primer acercamiento de apenas 6,5 millones, cifra que el Aston Villa considera insuficiente.

La postura del club de Birmingham fue tajante. "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada“, declaró hace unos días Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol del Aston Villa.

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Ante ese escenario, la Juventus ya evalúa alternativas en caso de no poder cerrar la operación. Entre los nombres que maneja el club de Turín aparecen el español David De Gea, el italiano Guglielmo Vicario y el japonés Zion Suzuki, quien tuvo una actuación destacada en el Mundial. De concretarse la transferencia del Dibu, sería la tercera liga europea en la que el arquero actuaría de manera profesional, tras sus pasos por la Premier League y por LaLiga, donde defendió los colores del Getafe.

Mientras se define su futuro, el portero disfruta de sus días de descanso en Mar del Plata y Sierra de los Padres. Su esposa Mandinha compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos de la intimidad familiar en el campo.

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