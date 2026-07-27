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Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

El ministro de la Secretaría de Estado, Prasetyo Hadi, confirmó la dimisión durante una conferencia de prensa celebrada antes de la apertura de los mercados financieros en Yakarta y explicó que Perry Warjiyo presentó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Prabowo Subianto

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El ex gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo (REUTERS)
El ex gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo (REUTERS)

El gobernador del Banco de Indonesia (BI), Perry Warjiyo, renunció este lunes a su cargo, una decisión aceptada por el presidente Prabowo Subianto que generó preocupación entre analistas e inversores por el futuro de la independencia del banco central y la gestión económica del país.

El ministro de la Secretaría de Estado, Prasetyo Hadi, confirmó la dimisión durante una conferencia de prensa celebrada antes de la apertura de los mercados financieros en Yakarta y explicó que Warjiyo presentó su renuncia mediante una carta dirigida al mandatario.

“El presidente aún no ha propuesto la candidatura”, afirmó Prasetyo al ser consultado sobre el proceso para designar al sucesor definitivo del gobernador del Banco de Indonesia.

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La vicegobernadora sénior de BI, Destry Damayanti, fue nombrada gobernadora interina tras la salida de Warjiyo. La funcionaria señaló que el exgobernador comunicó al Gobierno su decisión el sábado y atribuyó la renuncia a motivos personales.

“BI siempre garantizará la continuidad de sus funciones y atribuciones para mantener la estabilidad de la rupia y del sistema financiero, con el fin de lograr un entorno económico propicio para el crecimiento”, declaró Destry ante los periodistas tras el anuncio.

La renuncia tuvo un impacto inmediato en los mercados. La rupia indonesia se debilitó hasta un 0,32% y alcanzó las 17.992 unidades por dólar, mientras que el principal índice bursátil del país alternó ganancias y pérdidas durante una sesión marcada por la volatilidad.

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La rupia indonesia se debilitó hasta un 0,32% y alcanzó las 17.992 unidades por dólar (REUTERS)
La rupia indonesia se debilitó hasta un 0,32% y alcanzó las 17.992 unidades por dólar (REUTERS)

Warjiyo asumió por primera vez como gobernador del Banco de Indonesia en 2018 y fue reelegido en 2023 para un segundo mandato de cinco años. Su salida ocurre en un contexto de debate sobre el papel de la entidad monetaria frente a las prioridades económicas del Gobierno de Prabowo.

El analista Bhima Yudhistira Adhinegara, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos, afirmó que la dimisión podría afectar la percepción sobre la autonomía del organismo.

“Tras la dimisión de Perry, cabe esperar un debilitamiento de la independencia del Banco de Indonesia”, declaró Yudhistira. “Recuperar la confianza de los inversores no será tarea fácil, sobre todo porque la política monetaria está bajo control ejecutivo. Mientras persista la presión política sobre el Banco de Indonesia, el sustituto interno de Perry no durará mucho”.

El proceso para nombrar al próximo gobernador requerirá la participación del presidente y del Parlamento. El mandatario deberá presentar un candidato ante los legisladores para una “prueba de idoneidad” antes de que la cámara otorgue su aprobación.

La elección del sucesor será observada por los mercados, especialmente ante la posibilidad de que figuras vinculadas al entorno presidencial ocupen posiciones de liderazgo dentro del banco central. Angus Mackintosh, especialista en la ASEAN de Aletheia Capital en Singapur, señaló que el perfil del próximo gobernador será determinante para la percepción internacional.

El proceso para nombrar al próximo gobernador requerirá la participación del presidente y del Parlamento. El mandatario deberá presentar un candidato ante los legisladores para una “prueba de idoneidad” antes de que la cámara otorgue su aprobación (REUTERS)
El proceso para nombrar al próximo gobernador requerirá la participación del presidente y del Parlamento. El mandatario deberá presentar un candidato ante los legisladores para una “prueba de idoneidad” antes de que la cámara otorgue su aprobación (REUTERS)

“Mucho dependerá de quién asuma el cargo, ya que Destry, un vicegobernador sénior, lo ocupará inicialmente. Si el sobrino de Prabowo (Thomas Djiwandono), como vicegobernador, asume el puesto, el mercado lo verá con recelo, dado que se trata de un cargo tecnocrático crucial y BI debería mantener su independencia”, afirmó Mackintosh.

El Banco de Indonesia enfrenta desde hace meses presiones para acompañar la agenda de crecimiento del Gobierno. La rupia alcanzó en junio un mínimo histórico ante la incertidumbre en los mercados globales y las preocupaciones sobre la política fiscal del país y la autonomía del banco central.

En junio, el Parlamento aprobó una legislación que amplía el papel del Banco de Indonesia en el respaldo al crecimiento económico y permite a los legisladores formular recomendaciones vinculantes a reguladores financieros independientes y al propio banco central.

Las agencias de calificación Moody’s y Fitch señalaron las modificaciones al mandato del Banco de Indonesia como uno de los factores que llevaron a rebajar la perspectiva crediticia del país a “negativa” a comienzos de este año.

La agencia S&P, en cambio, mantuvo este mes su perspectiva para Indonesia en “estable” y afirmó que el Banco de Indonesia conserva un nivel de independencia operativa similar al de otros bancos centrales de la región. La firma sostuvo que no prevé que los cambios en el mandato afecten de forma drástica la autonomía de la institución.

Las tres agencias mantienen la deuda indonesia dentro del segundo nivel más bajo de la categoría de grado de inversión.

(Con información de REUTERS)

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