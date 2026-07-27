Ciencia

La inteligencia integradora redefine la creatividad más allá del coeficiente intelectual

Un enfoque difundido por Psychology Today describe una habilidad para conectar marcos de disciplinas distintas y producir ideas originales, con apoyo de investigaciones sobre analogías, apertura a la experiencia y tolerancia a la ambigüedad

Guardar
Google icon
Ilustración de figura humana con brazos que sostienen libros, paleta de pintura, pinceles, violín, partituras, y elementos de matemáticas y ciencia.
La investigación citada identifica como mecanismo central la habilidad de reconocer patrones entre áreas separadas, una base mental que ayudaría a convertir conocimientos de distintos ámbitos en propuestas útiles y hallazgos originales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia integradora describe una capacidad que va más allá de lo que suelen medir las pruebas convencionales y el coeficiente intelectual. Según Psychology Today, esa aptitud consiste en enlazar disciplinas ajenas entre sí para producir ideas nuevas.

Se trata de la facultad de trasladar estructuras, marcos o preguntas de un campo a otro para generar soluciones originales más útil para anticipar innovación interdisciplinaria.

PUBLICIDAD

La conversación sobre inteligencia excepcional suele concentrarse en el coeficiente intelectual porque resulta fácil de medir, puntuar y ordenar. El texto plantea, sin embargo, que décadas de investigación en ciencias cognitivas apuntan a otra clase de mente, menos detectable en esos formatos. Esa capacidad no equivale a acumular conocimientos en varias áreas.

Cómo funciona la inteligencia integradora

La diferencia aparece cuando alguien toma la estructura de un problema en un campo y la aplica en otro distinto. El ejemplo citado es Charles Darwin, que advirtió que una lógica económica usada por Thomas Malthus para explicar la presión demográfica humana también podía servir para entender el cambio de las especies.

PUBLICIDAD

Ese cruce entre territorios intelectuales separados se asocia con el razonamiento analógico. Un estudio de 2025 publicado en Thinking Skills and Creativity lo identificó como un mecanismo cognitivo central que conecta el pensamiento interdisciplinario con la producción creativa.

La misma lógica aparece en el científico que concibe un proceso biológico como un algoritmo. También se ve en el arquitecto que toma ideas de la dinámica de fluidos o en el compositor que organiza estructuras armónicas como un matemático construye demostraciones.

Los rasgos que distinguen este tipo de inteligencia

Caricatura de mujer de cabello oscuro, anteojos, bata de laboratorio. Un cubo gris con cintas de colores, notas musicales, un libro, cerebros y engranajes.
El concepto describe la capacidad de llevar preguntas, estructuras y marcos de un campo a otro para encontrar soluciones originales, una aptitud que la investigación vincula con la creatividad interdisciplinaria más que con las pruebas clásicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación en personalidad aporta otra pista sobre esta forma de pensamiento. Entre las cinco grandes dimensiones, la apertura a la experiencia mantiene la relación más fuerte con el logro creativo en campos diversos.

Ese patrón recibió nuevo respaldo en 2023, cuando Personality and Individual Differences reunió 63 estudios con más de 24.000 participantes en un metaanálisis. El texto señala que las personas con alta apertura se sienten atraídas por la novedad, la complejidad y las ideas que no encajan con facilidad en categorías cerradas.

A eso se suma una tolerancia poco común a la ambigüedad. Esa disposición permite sostener durante meses o años una pregunta todavía sin resolver en dos disciplinas distintas, sin forzar una respuesta prematura.

El texto ilustra ese impulso con una ingeniera que dedica sus tardes a estudiar composición clásica. Lo hace porque percibe una relación estructural entre la tensión armónica y un problema de procesamiento de señales que aún no ha podido resolver.

También intervienen la profundidad sostenida, la disciplina rigurosa y la paciencia para desarrollar verdadera pericia en más de un ámbito. La investigación del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi sobre personas creativas de distintos campos refuerza esa idea.

El choque con los sistemas educativos y académicos

El argumento se vuelve más incisivo al mirar la educación y el trabajo académico. Mientras problemas complejos en medicina, climatología e inteligencia artificial exigen síntesis entre disciplinas, los incentivos empujan hacia la especialización estrecha.

La imagen de una estudiante de posgrado en neurociencia, con formación sólida en filosofía de la mente e interés por el modelado computacional, resume esa tensión. A esa investigadora se le exigiría delimitar un área precisa, publicar en revistas arbitradas organizadas en torno a subcampos establecidos y construir una identidad de investigación coherente, pero restringida.

En ese marco, la amplitud intelectual que podría abrir paso a hallazgos nuevos termina vista como una desventaja institucional. El texto sostiene que los entornos formativos y profesionales castigan la clase de mezcla mental que exigen los problemas más difíciles.

Según el planteamiento expuesto, esa capacidad no nace de una ruta diseñada para acumular credenciales. Más bien se forma en trayectorias guiadas por la curiosidad y por la decisión de sostener conexiones que otros marcos prefieren dejar fuera.

Temas Relacionados

Inteligencia IntegradoraCiencias CognitivasPensamiento InterdisciplinarioPersonalidad CreativaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué hábitos recomiendan neurólogos y neurocientíficos para preservar la salud cerebral durante el envejecimiento

Un análisis realizado por The Telegraph reunió las prácticas cotidianas que siguen especialistas en distintas áreas médicas para favorecer el bienestar cognitivo a largo plazo, con estrategias vinculadas al descanso, la actividad física y el aprendizaje continuo

Qué hábitos recomiendan neurólogos y neurocientíficos para preservar la salud cerebral durante el envejecimiento

Cansancio crónico: las causas médicas y hábitos que pueden explicar el agotamiento

La anemia, los trastornos de tiroides, la apnea del sueño y algunas deficiencias nutricionales están entre los factores que los especialistas recomiendan evaluar cuando la falta de energía se mantiene en el tiempo

Cansancio crónico: las causas médicas y hábitos que pueden explicar el agotamiento

Por qué aparecen las estrías en las uñas y qué tratamientos aconsejan los dermatólogos

Dichas marcas pueden reflejar desde envejecimiento hasta carencias nutricionales o enfermedades dermatológicas, según afirman especialistas

Por qué aparecen las estrías en las uñas y qué tratamientos aconsejan los dermatólogos

Cómo cuidar el hígado: 6 hábitos que ayudan a prevenir el daño hepático, según especialistas

El alcohol, el exceso de azúcar y el sedentarismo favorecen el deterioro, mientras que la actividad física, una alimentación equilibrada y los controles médicos contribuyen a proteger su función

Cómo cuidar el hígado: 6 hábitos que ayudan a prevenir el daño hepático, según especialistas

Por qué el ruido del estómago importa más de lo que parece

Investigadores de University College London determinaron que la capacidad de percibir las señales digestivas del propio cuerpo varía entre personas, un hallazgo con implicancias para el estudio de trastornos como la ansiedad, los problemas alimentarios y el síndrome de intestino irritable

Por qué el ruido del estómago importa más de lo que parece

DEPORTES

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador