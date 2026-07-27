El Flaco López habló tras su debut en el Mundial con la selección argentina: “Vamos a luchar por ganar la cuarta”

Flaco Lopez habló durante su paso por el estadio de Lanús

En el estadio de Lanús, donde la hinchada local colmó las tribunas para el debut del equipo en el Torneo Clausura frente a San Lorenzo, se vivió un momento especial durante el entretiempo: el delantero José Manuel Flaco López recibió un sentido homenaje tras su participación en el último Mundial con la Selección Argentina. El reconocimiento incluyó una plaqueta entregada por el presidente Nicolás Russo, acompañado por autoridades del club y representantes municipales. El acto se desarrolló en medio de una ovación y marcó el reencuentro del futbolista con la comunidad que lo vio crecer profesionalmente.

López expresó su gratitud ante la prensa al borde del campo: “Muchos sentimientos que volvieron a reflotar y hermoso, hermoso poder compartirlo con mi familia, que pudo venir un rato y volver a sentir el cariño de la gente de Lanús, que es mi casa. Tremendamente agradecido”. El delantero, actualmente en el Palmeiras de Brasil, remarcó la importancia emocional de regresar al club que le dio la oportunidad de consolidarse en la élite. Esta visita coincidió con su regreso al país por vacaciones tras una temporada internacional exigente.

PUBLICIDAD

El homenaje se centró en la histórica citación de López al plantel que disputó el Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista fue parte del equipo que alcanzó el subcampeonato, cayendo ante España en la final. El atacante correntino ingresó desde el banco en dos encuentros claves: jugó 9 minutos en la fase de grupos ante Jordania (victoria 3-1) y 11 minutos en el tiempo suplementario de los cuartos de final frente a Suiza. En ese último partido, López asistió a Julián Álvarez en una jugada decisiva que permitió el avance argentino. El delantero completó así 20 minutos oficiales en el certamen, con una asistencia y una tarjeta amarilla, siendo parte del plantel que obtuvo la medalla de subcampeón.

Consultado por el balance de la experiencia mundialista, López declaró a ESPN: “Contento, en lo personal contento por todo lo que se generó y todo el cariño que nos llevamos de la gente. Después, intentamos hasta lo último. No se nos dio, pero creo que estamos con la conciencia tranquila, que lo dimos todo, dejamos todo y que como nos caracteriza a los argentinos, vamos a volver a pararnos y vamos a volver a luchar por estar una vez más y ganar la cuarta estrella”.

PUBLICIDAD

Lopez fue parte del plantel que consiguió el subcampeonato en el Mundial 2026 (Reuters)

El delantero enfatizó el significado del reconocimiento recibido en el estadio: “Me llena de orgullo el reconocimiento. Lanús me dio todo e intento llevarlo siempre en el corazón y representarlo en cualquier lugar donde voy”. La entrega de la placa por parte de Russo, el vicepresidente Alejandro Marón y el subsecretario de deportes municipal, Gonzalo Daniel Díaz, subrayó el vínculo entre el futbolista y la institución granate.

El recorrido de López desde sus inicios en las inferiores de Independiente, su paso por Colegiales de Tres Arroyos y su explosión en Lanús hasta la transferencia al Palmeiras, refleja una trayectoria marcada por la constancia y la superación. Disputó 59 partidos y anotó 22 goles con la camiseta granate, cifras que llamaron la atención del club brasileño, que adquirió el 70 % de su pase.

PUBLICIDAD

El regreso a la Fortaleza no solo permitió a López reencontrarse con la afición, sino también agradecer el apoyo recibido durante su carrera. La presencia de su familia en el estadio y las muestras de afecto del público completaron una jornada cargada de emociones para el delantero, quien anticipó su deseo de seguir representando al club y al país en el exterior.