El Salvador

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador

El renovado espacio del Centro Histórico de San Salvador estrenará tecnología IMAX with Laser, asientos tipo estadio y nuevas áreas culturales dentro de un plan oficial que también busca mover el turismo local

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El presidente Nayib Bukele muestra el renovado Cine Libertad con la primera sala IMAX del país. (Foto cortesía Nayib Bukele)
El presidente Nayib Bukele muestra el renovado Cine Libertad con la primera sala IMAX del país. (Foto cortesía Nayib Bukele)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó este domingo las primeras imágenes del renovado Cine Libertad, que albergará la primera sala IMAX del país en el corazón del Centro Histórico de San Salvador. Las fotografías muestran la fachada con el tradicional rótulo “Libertad” y, en un costado, un nuevo letrero que anuncia la llegada de la tecnología IMAX, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

“El nuevo Cine Libertad. Próximamente…“, colocó el mandatario, seguido de las fotografías en su cuenta de X.

De acuerdo con un comunicado de este año de la Secretaría de Prensa, la restauración del Cine Libertad integra el plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador que impulsa el Gobierno de Bukele. El proyecto busca recuperar uno de los inmuebles más representativos de la capital y ampliar la oferta cultural y turística. “Con este proyecto, se ampliará la oferta cultural y turística del corazón de San Salvador”, anunció la institución.

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En julio de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, a solicitud del Ejecutivo, un programa para la integración social y el desarrollo local a través de la promoción de artes y actividades culturales en el centro histórico. Este programa prevé una inversión de 13,56 millones de dólares destinados a la compra de terrenos de la manzana donde se ubicaba el antiguo Cine Libertad. De ese total, el presupuesto asignado para este año asciende a 9,3 millones de dólares, fondos provenientes de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El Cine Libertad va por su segunda gran función: así será el complejo cultural que preparan en San Salvador.
El Cine Libertad va por su segunda gran función: así será el complejo cultural que preparan en San Salvador.

Según datos oficiales de los órganos Ejecutivo y Legislativo, el plan contempla la reconstrucción de un edificio de cuatro niveles destinado a la proyección cinematográfica y la construcción de otro edificio de dos niveles específico para la formación en cinematografía. También se prevé el diseño y equipamiento de espacios para proyecciones, salas de usos múltiples y otros servicios asociados.

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La tecnología IMAX with Laser debutará en El Salvador con esta sala, que contará con asientos tipo estadio y sistemas de proyección avanzada, de acuerdo con el sitio web oficial de la compañía.

El inmueble se ubica en la esquina de la 4 Calle Oriente y 6a Avenida Sur, en el centro de la capital. El edificio, que albergó en el pasado la Casa Blanca (Palacio Ejecutivo, 1878) y la Dirección General de Correos, fue reconstruido tras un incendio en 1918 y funcionó como cine y teatro popular. En 1967 fue reinaugurado como el cine más grande de Centroamérica y sede del primer Festival de Música Clásica, según datos de Diario El Mundo.

El Gobierno prevé que el proyecto impacte en el turismo y la economía local. Cifras del Ejecutivo apuntan a que cerca de 5,9 millones de turistas nacionales y extranjeros visitan anualmente el Centro Histórico. La revitalización del inmueble responde también a criterios de conservación patrimonial. La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) coordina los trabajos con el Ministerio de Cultura, buscando mantener los elementos esenciales del edificio y adaptarlos a nuevos usos.

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Los trabajos en el inmueble

Los trabajos de demolición del antiguo cine iniciaron en 2024, con la colaboración de la Dirección de Obras Municipales (DOM), dentro del programa de recuperación de espacios públicos gestionado por el Ministerio de Gobernación.

El proceso apunta a fortalecer el acceso a la cultura y la formación audiovisual en la capital, según señalaron autoridades a medios como Diario El Mundo.

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