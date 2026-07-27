La sincera reflexión de Alexander Díaz, jugador de Riestra, tras marcarle un golazo espectacular a Boca Juniors

Deportivo Riestra logró un histórico triunfo como local ante Boca Juniors por 3 a 0 en el inicio del Torneo Clausura. El Malevo liquidó el partido en el primer tiempo gracias a los goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz para sumar tres puntos claves para su lucha por la permanencia y dejó preocupaciones en el bando del Vasco Arruabarrena.

Luego del partido, Díaz habló acerca del gran gol que le marcó al Xeneize y realizó una sincera confesión sobre su corrida desde el campo contrario y la exquisita definición por encima de Álvaro Montero. “Es una locura, como dicen todos. Todos me decían lo mismo, es una locura el gol. Pero bueno, estoy muy contento. Empecé a correr solo, miraba para los costados, no tenía nadie. Iba para adelante, no me quedaba otra que ir para adelante", comenzó el delantero de 26 años en una entrevista con ESPN.

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“Estoy contento por arrancar el año con un gol. Ya hacía tres meses que no venía compitiendo. Guille (Duró, el DT) en la semana me dijo que el arquero iba a salir mucho, que iba a estar adelantado y me salió de la nada. No lo pensé, lo hice nomás. Es una locura, no sé si voy a volver a hacer un gol así”, cerró el delantero nacido en 9 de Julio al ver por el teléfono su golazo.

*El golazo de Alexander Díaz ante Boca Juniors

La victoria de Riestra ya estaba encaminada antes de la impactante definición de Alexander Díaz. A los siete minutos, Braian Sánchez abrió el marcador con un cabezazo tras una pelota parada dentro del área y, a los 23, Antony Alonso amplió la diferencia por la misma vía para derrotar al colombiano Montero.

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El 3-0 antes del descanso resumió una superioridad construida con presión alta, aprovechamiento de las ocasiones y firmeza en el arco de Ignacio Arce. El equipo dirigido por Guillermo Duró generó peligro cada vez que aceleró y dominó el juego aéreo ante un rival sin reacción.

La escena posterior al tercer gol también dejó una imagen elocuente del impacto que tuvo la jugada. El banco de suplentes de Boca quedó inmóvil y Arruabarrena reaccionó de inmediato con gestos visibles de desaprobación frente a la pasividad defensiva de sus dirigidos. El técnico, en su segundo ciclo en el club, se puso de pie y señaló con frustración la falta de respuesta de su equipo, que permitió que Díaz recorriera unos 60 metros sin oposición decisiva ni una infracción que interrumpiera la acción. Del otro lado, el estadio Guillermo Laza celebró un tanto que se convirtió en la jugada más comentada de la fecha.

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Boca Juniors tendrá un duelo decisivo ante O’Higgins, en Chile, el próximo jueves por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. En la ida, el Xeneize se impuso 1-0 gracias al gol de Miguel Merentiel y buscará meterse en los octavos de final del certamen internacional. En tanto que Riestra volverá a presentarse por la segunda fecha del Torneo Clausura el miércoles 29 de julio, a las 17.00, frente a Defensa y Justicia como visitante.