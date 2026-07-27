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Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El chef confirmó que seguirá como jurado del reality junto a Germán Martitegui, tras la decisión del chef italiano de dejar el ciclo luego de diez temporadas

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El chef confirmó que seguirá como jurado del reality junto a Germán Martitegui, tras la decisión del chef italiano de dejar el ciclo luego de diez temporadas (Video: Infama/ América TV)

En medio de la renovación del jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular confirmó su continuidad en el ciclo y detalló el detrás de escena tras la salida de Donato de Santis, el chef que decidió cerrar una etapa luego de diez temporadas en el programa. En diálogo con Infama (América TV), el pastelero y figura del musical Hairspray repasó el estado actual de las negociaciones y compartió su mirada sobre el futuro del formato, la labor del jurado y el rol de Wanda Nara como conductora.

El pastelero, reconocido por su participación en las diferentes versiones del reality, aseguró que está en conversaciones para ajustar cuestiones de agenda, pero que su vínculo con el ciclo está intacto y la expectativa por una nueva temporada es alta.

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Cuatro personas, tres hombres y una mujer, posan en el set de Masterchef. Visten trajes oscuros y están frente al logo del programa y paneles iluminados
Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en la final de la última temporada de MasterChef Celebrity (Adrián Díaz)

La noticia del alejamiento de Donato de Santis del jurado marcó un quiebre en la estructura histórica del programa. Betular relató que la decisión de Donato fue recibida con sorpresa, pero también con respeto por parte de todo el equipo. “Nos dio una gran sorpresa ese día, pero estamos muy contentos de que es una decisión que él tomó, que quiere priorizar su tiempo, sus trabajos y todo, y lo dijo muy entero”, explicó al ciclo de Marcela Tauro.

Tras el anuncio, el propio Betular subrayó que el vínculo personal con Donato permanece intacto y que, pese al deseo compartido de que siga en el programa, aceptan su elección. “A mí me encantaría que vuelva. Respeto su decisión, pero el que venga o la que venga está más que bien y superbienvenido”, remarcó.

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Damián Betular
"Nos dio una gran sorpresa ese día Donato, pero estamos muy contentos de que es una decisión que él tomó", manifestó el chef (Maximiliano Luna)

En cuanto a la continuidad de Germán Martitegui, Betular aseguró que su colega también estará presente en la próxima edición, despejando dudas surgidas tras ciertas especulaciones sobre su participación. “Germán vino el día del estreno medio dudoso, pero yo hablé y me dijo que sí”, señaló, y reafirmó la confianza en su compañero: “Es un amigo, cómo no le voy a creer”.

Respecto al reemplazo de Donato, Betular indicó que la producción está realizando castings y que, si bien no tiene injerencia directa en la selección, confía en el criterio del canal para elegir a quien ocupe ese lugar. “No te puedo decir uno en particular, pero para mí todos los que pasaron me encantan mucho. Todos. El canal hizo un casting y lo están evaluando”, comentó. El chef se manifestó abierto a recibir a cualquier perfil, tanto profesionales como amateurs, y remarcó que lo importante es que “sean coherentes y lo van a hacer bien”.

El jurado se tomó unos minutos para compartir una importante decisión que tomó (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Consultado sobre la continuidad de Wanda Nara como conductora, Betular manifestó su deseo y confianza en que la empresaria volverá para septiembre, pese a sus compromisos en Italia. “Wanda es una muy buena compañera. Ella llega muy puntual, está a la hora que tiene que estar, se banca las ocho horas de grabación, hace su parte de reality, nos deja a nosotros la parte de la cocina, es muy respetuosa en la devolución. Es una gran compañera de trabajo”, valoró el jurado.

Sobre la posibilidad de que Nara no regrese, Betular sostuvo que el equipo está preparado para adaptarse a cualquier circunstancia, pero reiteró su optimismo en que la participación de la conductora es un hecho.

Germán Martitegui - A solas
La química de Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, uno de los grandes ingredientes de MasterChef Celebrity (Telefe)

Durante la entrevista, le mencionaron a Betular que MasterChef fue el programa que más facturó en la televisión argentina en la última temporada. El chef, sorprendido, celebró la noticia y destacó el impacto positivo del ciclo en la industria. “Deben estar contentos. Para mí lo importante es que haya trabajo, que hay un montón de gente que hacen eso”, afirmó.

Betular también resaltó la importancia del formato para el empleo dentro del medio, más allá de cualquier beneficio económico personal o regalía.

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