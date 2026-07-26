Deportes

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luego del triunfo por Copa Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena debutará en el certamen local ante el Malevo

Guardar
Google icon

Horarios y cómo ver Riestra-Boca

16.30: México

17.30: Ecuador, Colombia y Perú

18.30: Chile, Bolivia, Venezuela y Miami

19.30: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN Premium.

11:00 hsHoy

¿Cómo llega Boca Juniors para enfrentar a Riestra?

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tuvieron dos partidos previos con triunfos. Por Copa Argentina, el Xeneize venció 2-0 a Sarmiento de Junín y avanzó a los octavos de final, donde se cruzará con Vélez. Por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, derrotó 1-0 a O’Higgins de Chile en La Bombonera.

10:45 hsHoy

¿Cómo llega Riestra al duelo frente a Boca?

El Malevo viene de eliminar a San Lorenzo por la Copa Argentina en los penales (5-4) tras igualar 1-1 y se clasificó a los octavos de final, donde se medirá ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El volante ejecutó con precisión el remate final para el 5-4 y selló la eliminación de San Lorenzo en la Copa Argentina
10:30 hsHoy

Las autoridades del partido Riestra-Boca:

- Árbitro: Hernán Mastrángelo

- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

- Cuarto árbitro: Fernando Echenique

- VAR: Lucas Novelli

- AVAR: Diego Romero

El central argentino impartirá justicia para el duelo de colombianos en la Copa Sudamericana - crédito @mastrangelohernan / Instagram
Hernán Mastrángelo dirigirá Riestra-Boca por la fecha 1 del Torneo Clausura
10:15 hsHoy

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

10:00 hsHoy

La lista de convocados de Riestra para recibir a Boca

Los convocados de Riestra para recibir a Boca
Los convocados de Riestra para recibir a Boca
09:45 hsHoy

Sin Leandro Paredes, los convocados del Vasco Arruabarrena

El entrenador de Boca decidió darle descanso al capitán del equipo ante Riestra.

La lista de concentrados de Boca Juniors para el partido ante Riestra
La lista de concentrados de Boca Juniors para el partido ante Riestra
09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Riestra y Boca Juniors

El Xeneize debutará en el estadio Guillermo Laza por la Zona A del Torneo Clausura.

Boca vs Riestra
Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Clausura (Fotobaires)

Temas Relacionados

Boca JuniorsDeportivo RiestraTorneo ClausuraVasco Arruabarrena

Últimas noticias

La dura autocrítica de Nicolás Otamendi tras la derrota de River Plate ante Barracas Central: “No vine de vacaciones”

El experimentado defensor debutó tras su paso por el Mundial. Su equipo perdió ante Barracas Central en la primera fecha del campeonato

La dura autocrítica de Nicolás Otamendi tras la derrota de River Plate ante Barracas Central: “No vine de vacaciones”

Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría: hora, tv y todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará avanzar a la zona de puntos en el desafiante circuito de Hungaroring a partir de las 10:00 (hora de Argentina)

Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría: hora, tv y todo lo que hay que saber

Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia y Estudiantes-Independiente inician su camino en el Clausura: hora, TV y formaciones

La jornada se abrirá con el duelo entre el Decano y la Lepra a las 15. Más tarde, desde las 17:15, el Pincha recibirá en La Plata al Rojo de Avellaneda

Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia y Estudiantes-Independiente inician su camino en el Clausura: hora, TV y formaciones

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Un repaso por las causas, el impacto y las historias personales detrás del accidente que cambió el destino del club inglés y dejó una huella imborrable en el fútbol mundial

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

El informe registró que el 65% considera insuficiente la exposición en pantallas y redes, pero el consumo de la disciplina sigue creciendo

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sube la temperatura en el AMBA y crece la preocupación en la Patagonia por las alertas de frío extremo y nevadas

Sube la temperatura en el AMBA y crece la preocupación en la Patagonia por las alertas de frío extremo y nevadas

Sufrió nueve robos, vive con su hijo con discapacidad y pide mayor seguridad en Paraná: “Que las pague”

Agredió a su padre de 69 años y mutiló a un policía de Chaco durante un procedimiento: quedó detenido

Balacera en Ringuelet: un hombre disparó 30 veces contra casas de mujeres

Nueva pista en el caso de Micaela Albornoz: se la registró sobre la ruta 34 en Santa Fe y la familia pide intensificar la búsqueda

INFOBAE AMÉRICA

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

Guerra en Medio Oriente en VIVO | Irán amenazó con extender la guerra hacia otros países en Medio Oriente si Estados Unidos reanuda su ofensiva

Estados Unidos e Irán buscan retomar el alto el fuego mientras se discute un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Detuvieron en Chile al último ex militar condenado por el crimen del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet

Zelensky aseguró que Rusia pidió 30.000 soldados adicionales al régimen norcoreano para respaldar la invasión a Ucrania

DEPORTES

La dura autocrítica de Nicolás Otamendi tras la derrota de River Plate ante Barracas Central: “No vine de vacaciones”

La dura autocrítica de Nicolás Otamendi tras la derrota de River Plate ante Barracas Central: “No vine de vacaciones”

Franco Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Hungría: hora, tv y todo lo que hay que saber

Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia y Estudiantes-Independiente inician su camino en el Clausura: hora, TV y formaciones

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste