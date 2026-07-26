Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Horarios y cómo ver Riestra-Boca
16.30: México
17.30: Ecuador, Colombia y Perú
18.30: Chile, Bolivia, Venezuela y Miami
19.30: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN Premium.
¿Cómo llega Boca Juniors para enfrentar a Riestra?
Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tuvieron dos partidos previos con triunfos. Por Copa Argentina, el Xeneize venció 2-0 a Sarmiento de Junín y avanzó a los octavos de final, donde se cruzará con Vélez. Por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, derrotó 1-0 a O’Higgins de Chile en La Bombonera.
¿Cómo llega Riestra al duelo frente a Boca?
El Malevo viene de eliminar a San Lorenzo por la Copa Argentina en los penales (5-4) tras igualar 1-1 y se clasificó a los octavos de final, donde se medirá ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
Las autoridades del partido Riestra-Boca:
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Romero
Probables formaciones
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
La lista de convocados de Riestra para recibir a Boca
Sin Leandro Paredes, los convocados del Vasco Arruabarrena
El entrenador de Boca decidió darle descanso al capitán del equipo ante Riestra.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Riestra y Boca Juniors
El Xeneize debutará en el estadio Guillermo Laza por la Zona A del Torneo Clausura.