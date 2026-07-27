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El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

La empresaria publicó una frase breve y sin destinatario justo mientras sigue el proceso de divorcio en Italia

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Retrato de Wanda Nara, una mujer rubia con cabello largo, usando un blazer negro y joyas de oro, incluyendo un collar grueso y aretes a juego
La historia de Instagram de Wanda Nara apareció en medio de un conflicto personal y judicial con Mauro Icardi

Wanda Nara encendió las redes sociales con una historia de Instagram que disparó todo tipo de interpretaciones: fondo negro, cinco palabras y un corazón roto. “Pensé que eras de mi team”, escribió la empresaria en su cuenta, junto a un emoji de corazón roto, sin mencionar nombres ni dar ninguna pista sobre el destinatario. El mensaje, publicado recientemente, llegó en medio de uno de los momentos más agitados de su vida personal y judicial.

La frase, breve y sin contexto, fue suficiente para que sus millones de seguidores comenzaran a especular. El tono elegido por la conductora abrió un abanico de lecturas posibles. ¿Un mensaje dirigido a Mauro Icardi, su exmarido, con quien mantiene una batalla legal encarnizada en Italia? ¿Una señal hacia alguien de su entorno cercano? La publicación no ofrece respuestas, solo preguntas.

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Wanda Nara publicó en Instagram el mensaje “Pensé que eras de mi team” y desató especulaciones en redes sociales
Wanda Nara publicó en Instagram el mensaje “Pensé que eras de mi team” y desató especulaciones en redes sociales

El timing del posteo no es menor. Wanda se encuentra en Milán en medio de un proceso de divorcio que avanza en los tribunales y que tiene como uno de sus ejes más tensos la situación de sus hijas en común con Icardi. El futbolista también está en la ciudad italiana, y en los últimos días protagonizó sus propios mensajes cargados de ironía en redes sociales. Desde un restaurante milanés, el delantero publicó una imagen de una mesa lista para cenar con la pregunta: “¿Puedo cenar o necesito resolución de la Justicia?”. Días antes, desde una tienda de lujo, había lanzado otra indirecta: “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”. Ambas frases apuntaban al magistrado Leandro Hagopián, que interviene en la causa por la tenencia de las menores.

En ese contexto de cruces públicos y movimientos judiciales, el mensaje de Wanda adquiere una densidad particular. La disputa legal entre la expareja se centra en la tenencia de sus hijas y en trámites vinculados a los pasaportes, actualmente en proceso en Italia. El conflicto se agudizó tras un robo en la casa familiar en el Lago di Como, durante el cual desaparecieron pasaportes y permisos de viaje de las menores y otros niños del entorno familiar. Icardi, por su parte, presentó un escrito judicial en el que cuestionó la competencia de la justicia argentina para intervenir en decisiones sobre el caso.

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mauro icardi wanda nara china suárez
Mauro Icardi lanzó en redes sociales mensajes irónicos sobre la Justicia y apuntó al juez Leandro Hagopián

Mientras el proceso legal avanza, Icardi también expuso públicamente su relación con la China Suárez. El futbolista difundió imágenes junto a la actriz en ese mismo paseo por las tiendas de lujo de Milán, y días atrás había publicado una foto de ella frente al Lago di Como con la leyenda: “Un amore all’Italiana”. La actriz respondió con una imagen de copas de champagne. Ese despliegue digital, leído por muchos como una provocación hacia Nara, forma parte de una dinámica que ambos bandos sostienen hace meses en las redes sociales.

Este domingo, a través de sus historias de Instagram, Nora Colosimo, madre de Wanda, publicó un collage emotivo rodeada de todos sus nietos, incluyendo a las hijas de Wanda y Mauro, acompañado por un mensaje directo. “En el Día de los abuelos ruego que Fran e Isi puedan regresar a Argentina (país de sus padres y abuelos) a su hogar, el que ellas eligen, el que ellas aman. Por más momentos como estos en familia Argentina”, escribió, a corazón abierto, Nora ante la situación que atraviesan las nenas en Italia.

Nora Colosimo pidió que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi regresen a la Argentina tras la pérdida de la documentación (Instagram)
Nora Colosimo pidió que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi regresen a la Argentina tras la pérdida de la documentación (Instagram)

El trasfondo es concreto y angustiante: tras el robo, los ladrones se llevaron la documentación de los chicos, complicando la posibilidad de que las niñas viajen a Buenos Aires. Nora, a cargo de su cuidado, remarcó la importancia de priorizar el bienestar y la voluntad de las menores, en medio de un contexto de miedo y de incertidumbre que atraviesa toda la familia. La publicación generó repercusión entre los seguidores de Wanda y abrió un nuevo debate sobre las responsabilidades y el rol de Icardi en la resolución del conflicto.

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