Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

A bordo del Alpine A526, cuyo rendimiento fue de mejor a peor en el presente ejercicio (@AlpineF1Team)

Se cumplió la primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y Franco Colapinto superó las expectativas para su primer ejercicio completo en la Máxima. Entre sus hitos en estas once fechas estuvo su mejor resultado en la categoría, pelear mano a mano contra campeones del mundo, volver a sumar puntos y estar a la par -y a veces mejor- que su compañero de equipo Pierre Gasly. En resumen, lo hecho por el bonaerense de 23 años le valen su continuidad como titular en 2027 en Alpine, algo que está encaminado como adelantó Infobae.

El primer dato a tener en cuenta es que por primera vez Colapinto pudo hacer una pretemporada en la F1. Esto lo puso en igualdad de condiciones al resto en cuanto al rodaje arriba del auto, preparación física y ritmo de competencia. Cabe recordar que cuando debutó en la F1 el 1 de septiembre de 2024 corrió en Monza con 450 kilómetros sobre un Williams, cuando, por ejemplo, Kimi Antonelli lo hizo con 10.000 kilómetros sobre un Mercedes antes de su bautismo en carrera.

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Otro punto clave es el nuevo reglamento técnico con autos más chicos, reducción de los aditamentos aerodinámicos, igualdad de erogación de potencia en los motores a combustión y eléctricos en reemplazo del DRS por los alerones móviles delanteros y traseros. En este panorama, el pilarense es uno de los pilotos que mejor se adaptó a la gestión de energía, que consiste en recargar en las curvas y aplicar la potencia en los momentos indicados para plasmar sobrepasos. Esto le valió sobrepasos como el de Bélgica, donde le hizo el 2x1 a Gasly y Liam Lawson. Supo cuándo administrar la energía eléctrica, esperó el momento justo y cuando vio la lucha entre el francés y el neozelandés capitalizó la chance.

La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Esta nueva F1 le cayó bien a Colapinto. Lo propio con sus largadas electrizantes donde ganó posiciones. Por caso, en las cuatro primeras fechas fue el séptimo mejor piloto en los arranques con seis posiciones ganadas, según un informe publicado por la F1. Aunque lo mejor llegó en Gran Bretaña donde partió 19º y en los primeros metros quedó 14º. Repitió en Bélgica al superar a Gasly y a Gabriel Bortoleto (Audi).

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El pilarense ganó confianza con ese nuevo sistema de manejo y tuvo momentos inolvidables en lo que va de 2026. Por caso, cuando de forma parcial se ubicó segundo en China, que si bien fue por paradas de otros pilotos con estrategias diferentes, de eso también se trata el automovilismo y no hay que bajarle el precio. Franco no fue un paracaidista para ubicarse como escolta. Además, tuvo grandes maniobras defensivas, otro aspecto inherente a este deporte. En el escenario asiático sumó su primer punto con Alpine. Luego repitió su cosecha en otros cinco eventos, es decir, más de la mitad de los disputados hasta ahora.

En Norteamérica se vio su mejor versión con los resultados más destacados. En Miami fue séptimo (octavo en pista y luego favorecido por una sanción a otro piloto) y en Canadá, sexto, su performance más alta en la F1. Aunque en el escenario estadounidense, donde tuvo la visita de Lionel Messi, peleó mano a mano con Max Verstappen y Lewis Hamilton.

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Una postal de esta temporada para Franco Colapinto: peleando mano a mano con Max Verstappen y Lewis Hamilton (@AlpineF1Team)

Franco tuvo un manejo consistente, prolijo y con pocos errores. Su despiste en la primera instancia de la clasificación en Silverstone fue por la rotura del piso. Y el de la segunda práctica libre en el Hungaroring ocurrido este viernes fue en una curva con poca adherencia, pero también con un Alpine A526 que llegó al límite, al menos en esta parte del presente ejercicio, ya que el team galo fue el único que no llevó mejoras para sus monopostos en Budapest.

En tanto que el dato que muestra la regularidad de Colapinto es que es el tercer piloto con más cantidad de vueltas en carrera en el año con 621 hasta este domingo, detrás de las con 629 de Lewis Hamilton y 624 de Kimi Antonelli (actual líder del campeonato). Además, terminó las 27 carreras dominicales que inició con Alpine entre 2025 y 2026. El cuidar el coche, evitar daños y gasto de dinero es vital en el automovilismo y más en la F1.

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En cuanto al mano a mano con Gasly, el francés lo supero en el global de las clasificaciones con 8/3. Pero hay que tener presente que el galo suma 188 Grandes Premios, ganó uno en Italia 2020 y esta es su cuarta temporada en Alpine, donde es considerado el piloto número uno y siempre recibió primero las mejoras en los autos. Hay un rodaje, experiencia, conocimiento de circuitos que no tiene Colapinto. No obstante, la diferencia no fue mayor a 3/10 cuando el galo tuvo mejores cronos e incluso el argentino llegó a hacerle la misma diferencia cuando logró un registro superador en Miami. La única vez que hubo un margen de 9/10 fue en la clasificación británica por el mencionado incidente de Franco, que no tuvo chances de mejorar su tiempo. En carreras, Gasly logró siete mejores resultados (entre ellos un podio en Mónaco) contra cuatro de Colapinto. Tomando en cuenta la experiencia entre uno y otro, es meritorio lo hecho por el bonaerense. Los relojes y telemetría son elementales en esta historia.

Franco Colapinto disfrutó la visita de Lionel Messi al GP de Miami (@AlpineF1Team)

Hay que subrayar la madurez que demostró Colapinto desde su estreno en la F1. Fue evolución constante. Sus accidentes iniciales en 2024 y alguno que pudo tener en 2025 fue producto de su escaso rodaje en esos momentos. Franco supo capitalizar los errores, aprendió de ellos y trabajo para la mejora constante. Pasó de una escudería como Williams donde lo tenían entre algodones y llegó a un ambiente rústico, en un equipo francés cuyo primer piloto también es de esa nacionalidad. A pesar de ello, el pilarense se adaptó a un nuevo equipo, su sistema de trabajo, ingeniero (un Talón de Aquiles) quien representa los ojos del piloto abajo del auto, tuvo la fortaleza y templanza para no quebrarse en momentos en los que no se confirmaba su continuidad y hasta convivió con el fuego amigo del director del equipo, Steve Nielsen.

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La foto de Colapinto en Miami peleando con Verstappen (cuádruple campeón mundial) y Hamilton (siete títulos de F1, el más laureado junto a Michael Schumacher) es un reflejo de su pico máximo en lo que va de esta temporada 2026. Franco bajó del póster al neerlandés o al propio Hamilton y se midió de igual a igual. Una etapa en la que supo plasmar el pico del rendimiento de su monoplaza. Ser en ese momento el mejor piloto del resto después de los de los cuatro equipos más fuertes, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Y hay un plus importantísimo en tiempos en los que la F1 está a cargo de un grupo inversor como Liberty Media, que es estadounidense, el país de la meca del entretenimiento. Las 600.000 personas que convocó en su exhibición en Palermo el 26 de abril fue un hecho que recorrió el mundo. Los dueños de la Máxima saben cuánto moviliza Colapinto y en la posible vuelta de la categoría a Argentina también hay que adjudicarle una parte, ya que el furor que generó en nuestro país promovió la remodelación del Autódromo de Buenos Aires y la negociación para un eventual retorno.

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Franco Colapinto toma un mate y sonríe. Sabe que lo mejor está por llegar en la F1 (@AlpineF1Team)

Franco cumplió con todo lo que le pidieron en Alpine: que termine lo más adelante posible en las carreras, sume puntos y cuide el auto. Por su rendimiento, consolidación, el apoyo económico de su principal sponsor del cual este medio puede confirmar que seguirá acompañándolo en todos sus años en la F1, Colapinto se encamina a continuar como titular en Alpine en 2027. Infobae pudo saber también que hay un alto porcentaje para que se confirme el tema y que el anuncio sería en la semana posterior al Gran Premio de los Países Bajos. En la escudería francesa están conformes con su labor y en especial su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, quien lo respaldó luego del despiste de este viernes. El panorama es tan favorable que invita a este interrogante, ¿se anunciarán dos años como titular? Cabe recordar que Franco llegó a Alpine mediante una cesión de cinco años de parte de Williams. En Enstone saben que otros equipos lo tienen en el radar como Haas y la propia escudería inglesa que podría buscar reincorporarlo ante una eventual partida de Carlos Sainz, cuyo contrato inicial expira este año, tiene una opción de renovación hasta 2028, pero con una cláusula de salida si no le convence el rendimiento del auto, según consignó Sky Sports F1.

La F1 comenzó su receso, pero Colapinto no para. De hecho este martes y miércoles formará parte de los ensayos privados de Pirelli, también en Hungría. Este medio pudo saber que luego tendrá 3/4 días de descanso y luego se dedicará a una ardua preparación física y entrenamiento en simulador de cara a la segunda mitad de la temporada.

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Franco Colapinto a sus 23 años es una de las joyas de la Fórmula 1. Un diamante en bruto que demostró su potencial cada vez que tuvo el medio mecánico acorde o incluso con el peor auto de la categoría como pasó en 2025. Hoy una bomba del breaking news sería que el argentino no siga corriendo en 2027, algo que no pasará, porque llegó para quedarse en la Máxima.