Ciencia

Por qué aparecen las estrías en las uñas y qué tratamientos aconsejan los dermatólogos

Dichas marcas pueden reflejar desde envejecimiento hasta carencias nutricionales o enfermedades dermatológicas, según afirman especialistas

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano con cuatro uñas que presentan múltiples grietas y la luna blanca visible en la base. Los bordes son amarillentos y irregulares.
Shari Lipner señaló que el patrón y la localización de las estrías ungueales aportan datos clave para el diagnóstico dermatológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de estrías en las uñas es motivo de consulta frecuente en la dermatología, ya que estos surcos visibles suelen generar inquietud sobre posibles problemas de salud o déficits nutricionales.

Aunque muchas personas asocian las estrías a procesos de envejecimiento, los especialistas enfatizan la importancia de distinguir entre los diferentes tipos de marcas y considerar el contexto clínico en el que surgen.

PUBLICIDAD

Los dermatólogos coinciden en que “la mayoría de las alteraciones en la superficie de la uña se deben a causas benignas, sobre todo en adultos mayores”, y recalcan que no siempre son señales de enfermedades graves, según la publicación de Prevention.

La dermatóloga Shari Lipner, del NewYork-Presbyterian Hospital, explica que el patrón, la dirección y la localización de las estrías ungueales pueden ofrecer indicios fundamentales para el diagnóstico. “Las estrías longitudinales, que van desde la base hasta el extremo de la uña, suelen relacionarse con el envejecimiento y la pérdida de regularidad en la producción de queratina”, detalla la especialista consultada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estrías transversales o cambios repentinos en varias uñas pueden sugerir la presencia de enfermedades sistémicas, infecciones, deficiencias nutricionales, o incluso alteraciones metabólicas o autoinmunes.

Desde la perspectiva de Prevention, la evaluación médica se vuelve indispensable cuando las estrías aparecen de manera súbita, se acompañan de otros síntomas como dolor, cambios de coloración (especialmente si la uña se torna marrón o negra), sangrado o deformidad, o bien si afectan a varias uñas de forma simultánea.

Los expertos sugieren que, ante estos signos, se recurra a una consulta profesional para descartar patologías subyacentes y recibir un diagnóstico preciso.

Causas más frecuentes de las estrías en las uñas

Un dermatólogo con gafas y bata blanca examina las uñas de la mano de un paciente con una lupa sobre una toalla blanca en un consultorio médico.
La psoriasis, el eczema, la alopecia areata, la deshidratación y la exposición a detergentes o manicuras agresivas también pueden causar estrías ungueales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrías longitudinales, que recorren la uña desde la base hasta la punta, suelen estar asociadas al envejecimiento y se consideran una variante fisiológica. Según explicó Shari Lipner a Prevention, “estas líneas son la manifestación más común del paso del tiempo en la matriz ungueal y no representan un riesgo en la mayoría de los casos”.

La American Academy of Dermatology detalla que con los años, la matriz pierde regularidad en la producción de queratina, lo que provoca la aparición de surcos y una superficie desigual.

En contraste, las estrías transversales (o líneas de Beau) pueden indicar una alteración temporal en el crecimiento de la uña. De acuerdo con la opinión de la dermatóloga Tsippora Shainhouse, estas líneas suelen relacionarse con enfermedades agudas, infecciones, fiebre alta, traumatismos, déficit nutricional o estrés físico intenso.

El dermatólogo Karan Lal añade que carencias de hierro, zinc o vitamina A, así como trastornos de la glándula tiroides, también pueden influir en la aparición de surcos o cambios en la textura de la uña.

Enfermedades cutáneas como la psoriasis o la eczema y trastornos autoinmunes como la alopecia areata pueden manifestarse a través de estrías ungueales, según la American Academy of Dermatology. El déficit de hidratación y la exposición constante a detergentes o productos de manicura agresivos también figuran como factores de riesgo.

Cuándo consultar y qué recomiendan los especialistas

Dos manos adultas sobre superficie gris. Las uñas son naturales y limpias. Una mano lleva un anillo dorado con joya ovalada.
Las estrías transversales o líneas de Beau pueden reflejar una alteración temporal del crecimiento de la uña por enfermedades agudas, fiebre, infecciones o traumatismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan consultar con un médico cuando las estrías aparecen de forma súbita, se acompañan de dolor, sangrado, cambios de coloración (particularmente si la uña se vuelve marrón o negra) o si afectan a varias uñas al mismo tiempo. El diagnóstico puede requerir exámenes clínicos y pruebas complementarias, como análisis de sangre, evaluación de función hepática y renal, y valoración del estado nutricional.

Entre las medidas preventivas y terapéuticas con mayor respaldo, la American Academy of Dermatology destaca el uso de guantes para tareas domésticas, el limado suave en una sola dirección, y la aplicación de emolientes en cutículas y lámina ungueal.

La dermatóloga Donna Hart recomienda cremas o aceites con ceramidas o alfa-hidroxiácidos para conservar la integridad de la queratina y reducir la visibilidad de las estrías. En casos de psoriasis ungueal, los tratamientos pueden incluir corticosteroides tópicos, derivados de vitamina D o A, e incluso inyecciones locales en situaciones más severas. La institución resalta la importancia de la constancia, ya que la mejoría puede tardar varios meses.

La protección de la cutícula, evitar el uso excesivo de productos cosméticos y no manipular la piel que rodea la uña son medidas adicionales recomendadas por los dermatólogos.

Temas Relacionados

UñasDermatologíaEnvejecimiento saludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué hábitos recomiendan neurólogos y neurocientíficos para preservar la salud cerebral durante el envejecimiento

Un análisis realizado por The Telegraph reunió las prácticas cotidianas que siguen especialistas en distintas áreas médicas para favorecer el bienestar cognitivo a largo plazo, con estrategias vinculadas al descanso, la actividad física y el aprendizaje continuo

Qué hábitos recomiendan neurólogos y neurocientíficos para preservar la salud cerebral durante el envejecimiento

Cansancio crónico: las causas médicas y hábitos que pueden explicar el agotamiento

La anemia, los trastornos de tiroides, la apnea del sueño y algunas deficiencias nutricionales están entre los factores que los especialistas recomiendan evaluar cuando la falta de energía se mantiene en el tiempo

Cansancio crónico: las causas médicas y hábitos que pueden explicar el agotamiento

Cómo cuidar el hígado: 6 hábitos que ayudan a prevenir el daño hepático, según especialistas

El alcohol, el exceso de azúcar y el sedentarismo favorecen el deterioro, mientras que la actividad física, una alimentación equilibrada y los controles médicos contribuyen a proteger su función

Cómo cuidar el hígado: 6 hábitos que ayudan a prevenir el daño hepático, según especialistas

La inteligencia integradora redefine la creatividad más allá del coeficiente intelectual

Un enfoque difundido por Psychology Today describe una habilidad para conectar marcos de disciplinas distintas y producir ideas originales, con apoyo de investigaciones sobre analogías, apertura a la experiencia y tolerancia a la ambigüedad

La inteligencia integradora redefine la creatividad más allá del coeficiente intelectual

Por qué el ruido del estómago importa más de lo que parece

Investigadores de University College London determinaron que la capacidad de percibir las señales digestivas del propio cuerpo varía entre personas, un hallazgo con implicancias para el estudio de trastornos como la ansiedad, los problemas alimentarios y el síndrome de intestino irritable

Por qué el ruido del estómago importa más de lo que parece

DEPORTES

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador