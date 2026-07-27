El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

Mostaza Merlo entrevistado por Fernando Marín

En esta entrega de Proyecto 86 —el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Fernando Marín—, recibimos a Reinaldo Mostaza Merlo, prócer del fútbol argentino, ícono de River Plate y el creador del célebre “Paso a Paso” que le devolvió la gloria a Racing Club tras más de tres décadas de sequía.

Marín y Merlo no solo repasan los cimientos de aquella hazaña de 2001 que terminó con una estatua en Avellaneda, sino que abren el juego a las intimidades de sus vidas. Mostaza se adentra en terrenos poco explorados: el espíritu “mimoso” del futbolista, los años donde el deporte le sacó espacio al amor, su presente sentimental y la razón por la que prefiere la libertad sobre la convivencia.

Entre debates sobre la Scaloneta, la genialidad de Lionel Messi y la construcción de su 11 ideal de todos los tiempos, la conversación navega con la naturalidad de la camaradería. Una charla de códigos, gratitud e historia, donde dos viejos conocidos se miran a los ojos para dejar en claro que la amistad y la memoria están por encima de cualquier resultado.

"La mejor Selección que yo he visto fue ésta y sacó unos resultados fenomenales", dijo Merlo sobre la Scaloneta

Fernando Marín: Este es un día muy especial por quien tengo frente a mí, una persona a quien quiero mucho y que marcó una etapa muy especial en mi vida. Nunca pensé, si no era por un mandato paterno y por ser de Racing desde la cuna, en ser presidente de Racing; nunca lo pensé. Sin embargo, las circunstancias... Eso que me dijo mi padre un día antes de morir: “Fernandito, ¿por qué no arreglás Racing?”, que había pasado tanto tiempo sin salir campeones, fue algo muy especial. Lo más especial de todo, fue que nunca me imaginé que a esta persona, que es Mostaza Merlo —que era de River, encima—, además de habernos sacado campeones después de 35 años, le iban a hacer una estatua. ¿Qué sentiste con todo esto? ¿Y por qué me dijiste que sí?

Reinaldo Mostaza Merlo: Bueno, primero te tengo que agradecer. Soy un agradecido de que me viniste a buscar. Yo digo que la estatua fue algo simbólico: la recibí yo, pero creo que fue para todos, para vos, para la hinchada, para todos los jugadores. Yo la recibí por ser el técnico, pero creo que fue para todo Racing.

FM: Está bien, es el símbolo, pero fue para vos.

RMM: Me acuerdo de que los primeros seis en Racing meses fueron difíciles.

FM: ¿Vos sufriste más en esos seis meses como entrenador en Racing o como jugador cuando te tocó tu etapa en River? ¿O sufriste más ahora, que hace una semana perdimos un campeonato que todo el mundo daba por hecho?

RMM: Los primeros seis meses fueron difíciles porque había que lograr los 29 puntos para no jugar la promoción, y había que hacerlo. Tuvimos partidos buenos, regulares y malos. La gente de Racing, que es una hinchada maravillosa, estaba impaciente. Por suerte después se lograron los 29 puntos y tuvimos un mes y medio para armar el equipo que sale campeón. Bueno, y a nivel Selección, yo digo que hay que agradecerle a este plantel porque fue una Selección histórica. La mejor Selección que yo he visto fue ésta y sacó unos resultados fenomenales. En el último partido uno sufrió porque vio que al equipo, que había dado todo con Inglaterra, le costó este último. Y de Messi, ¿qué decirte? Es el mejor jugador de la historia, un fenómeno.

FM: Sin duda. ¿Y vos cómo ves a la gente a una semana de la derrota? ¿Creés que se va a unir la gente en pos de algo que esta Selección logró o va a seguir siendo la Argentina enfrentada y disidente?

RMM: La Selección hizo bien porque unió a la gente. La gente fue al Obelisco, en todas las esquinas, en todos los barrios salieron a la calle, en todo el país. Se lo merecen los jugadores porque la gente los sintió campeones cuando se le ganó a Inglaterra. Fue algo maravilloso lo del cuerpo técnico y los jugadores.

Durante la entrevista, Merlo le contó a Marín que está en pareja, pero decidieron no convivir

FM: Si lo tuvieras acá enfrente a Scaloni, ¿qué le dirías?

RMM: Lo felicitaría porque hace siete años que está: tiene dos Copas América, un Campeonato del Mundo... Y creo que en total habrá jugado 100 partidos y perdió poquísimos. Por Mundiales perdió dos partidos y después dos amistosos. Habrá perdido ocho o nueve partidos en 104 encuentros. Ojalá se quede y le renueven por cuatro años más, porque le hizo muy bien al fútbol argentino.

FM: ¿Creés que Messi tiene todavía algo de rosca?

RMM: Es difícil y no se sabe, porque en el 22 él dijo que no llegaba al 26 y llegó con todo. Así que yo no diría nada por ahora, esperaría.

FM: ¿Qué diferencia encontrás vos entre un Menotti, un Bilardo y un Scaloni?

RMM: Yo creo que cada uno en su función fue distinto. El Flaco agarró un momento difícil, cuando los jugadores no querían ir a la Selección. Hizo un trabajo bárbaro y salió campeón del mundo. Después Bilardo, otro trabajo bárbaro: campeón del mundo y subcampeón en el 90. Esto es muy similar a lo del 90, salvando las distancias y con distintos jugadores. Y Scaloni, campeón del mundo y ganó dos Copas América.

FM: Ahora, ¿remarcás y volverías a subrayar que Messi es el mejor jugador de la historia?

RMM: Sí, no tengo ninguna duda. El mejor jugador del torneo, con 39 años va bien, da pases de gol... El equipo lo llevó él, la figura de él en el Mundial fue impresionante.

FM: Viviste para el fútbol, jugaste muchos años en la primera de uno de los clubes más grandes del país. ¿Te absorbió tanto el fútbol que te sacó del amor?

RMM: Me sacó bastante, sí. Lo que pasa es que te va llevando. Yo llegué a River a los 7 u 8 años y quedé libre a los 34 y medio. Se concentraba mucho, vivíamos dentro del club.

FM: ¿Alguna vez le dijiste a tus viejos o te dijiste a vos mismo en la almohada: “Con esta me caso”?

RMM: No, no, para nada. No se dio algo fulminante en mi vida privada. La etapa de futbolista, en vez de salir nosotros estábamos concentrados. Salíamos el domingo a la noche un rato, cuando quedaba poca gente, y después el lunes a algún espectáculo. Y uno de futbolista va, viene y se le pasa la vida.

FM: Pero eras nochero.

RMM: Sí, me gustaba salir.

FM: ¿Y algún whiskycito?

RMM: Sí, también, después de los partidos siempre.

FM: Ese corazón que nunca se comprometió y que va a llegar a una etapa donde la soledad invade, ¿te animarías a enamorarte hoy si llega?

RMM: Sí… (ríe) estoy saliendo hace bastante tiempo con una señorita.

FM: ¿Y se conversó alguna vez del hecho de convivir o casarse?

RMM: No, eso no, porque ella está separada, tiene sus hijos... Pero estamos bien, estamos muy bien.

FM: En la convivencia sos más bien solitario, ¿no?

RMM: Lo que pasa es que viví solo desde los 23 o 24 años. Entonces es como que me costaría la convivencia.

"Me siento amigo tuyo y agradecido toda la vida. Si no fuera por vos, no hubiese salido campeón en Racing", le dijo Mostaza a Marín

FM: Y con los jugadores que dirigiste, ¿fuiste un DT con distancia o fuiste un DT amigote?

RMM: Trato de ser un director técnico justo. A mí me gusta tener buenas relaciones con los jugadores, hablar de qué les pasa. Siempre tuve buen acercamiento. He tenido choques, como todos, pero me gusta la cercanía. Ahora te hago una pregunta a vos. Sé que ayudaste mucho a Milito en Racing.

FM: Sí, lo ayudé mucho. Y lo volvería a ayudar por Racing, que era lo que él quería: llegar a ser presidente. Le deseo lo mejor. Nunca más me llamó.

RMM: ¿No te llamó nunca?

FM: Nunca. ¿Vos hablás con él?

RMM: No, yo no hablo. Pero sé que tuviste mucho que ver en la presidencia de él, por eso te preguntaba.

FM: Tendrá sus asesores, pero no le guardo absolutamente ningún resquemor. Sí me hubiera gustado estar sentado al lado de él cuando fue presidente, ya que lo ayudé tanto, pero habrá decidido que eso era lo mejor. Le deseo lo mejor porque soy de Racing, hijo y nieto de racinguistas. Mi mujer Anabela sufría por Racing, mis hijos y mis nietos se ponían el pijama con la camiseta de Racing antes de dormir. ¿Cómo me voy a enojar con alguien que hoy es presidente de Racing? Cada uno es como es y tiene la línea de agradecimiento que quiere. No le guardo ningún rencor; que sea el mejor presidente de Racing de la historia. Blanco fue un muy buen presidente y ganó muchísimo. A veces es difícil porque el fútbol no solamente es ingrato, a veces es peligroso. En esa época te acordarás de que tenía que tener algún cuidado extra por los chicos que iban al colegio. Pero quiero dar vuelta la página y seguir vibrando por Racing.

Una vez vos y yo estuvimos distanciados, después de una etapa gloriosa, y nos volvimos a reencontrar. Me acuerdo como si fuera hoy que ese reencuentro fue con un abrazo apretado y sostenido. ¿Vos te sentís amigo mío? Dame una pauta, me gustaría que hables mal de mí.

RMM: No puedo hablar mal de vos porque ni me acuerdo por qué nos distanciamos. Pero siempre te lo digo: soy un agradecido a vos porque me elegiste para Racing y fue la gloria para mí. Ser campeón después de 35 años fue la gloria. No me olvido del llamado por teléfono ni de las reuniones. Te habías reunido con otros técnicos pero me terminaste eligiendo a mí. Me siento amigo tuyo y agradecido toda la vida. Si no fuera por vos, no hubiese salido campeón.

FM: Hay personas que saben que son resistidas por la política o el deporte. ¿Vos te sentís un tipo querido?

RMM: Me siento un tipo querido. En la calle me siento querido por todos. Ahora, si mañana agarro un equipo, sé que la hinchada de ese club me va a querer y la del rival no, pero socialmente en la calle me siento querido.

FM: ¿A veces sentís que el fútbol es ingrato?

RMM: El fútbol es una pasión, sabés que vas a tener buenas y que tenés que aceptar la adversidad.

FM: ¿Volverías a dirigir?

RMM: Sí, volvería.

FM: ¿Estás con bronca por estar desocupado?

RMM: No, con bronca no, porque la edad pasa para todos. Como pasó de futbolista, pasa de técnico. Vienen otras camadas, es la vida. Estoy tranquilo, estoy bien.

FM: ¿Tenés recuerdos de tu mamá y de tu papá?

RMM: Siempre, de los dos. A mi vieja la sueño más que a mi viejo.

FM: ¿Tu mamá tuvo que ver en tu carrera?

RMM: Sí, porque el jugador es mimoso. “Traeme hielo, traeme esto...”. Me me fue a ver jugar desde el principio hasta el fin.

Éramos una familia humilde y trabajadora. Mi viejo era laburador, mi vieja lo ayudó hasta que empecé a jugar en Primera. Cuando empecé a jugar, traté de que mi vieja estuviera lo mejor posible.

FM: Hoy que la gente de 60 es joven y a los 80 todavía hay cuerda, si pasa alguna pelota cerca, ¿te dan ganas de patearla?

RMM: Sí, con la derecha la pateo.

FM: ¿Cuál es la gran diferencia entre cómo se jugaba antes, con esa pelota pesada y los zapatos, a cómo se juega ahora?

RMM: Ahora no hay tantos espacios y se juega con más intensidad. Además, si el jugador de hoy no tiene habilidad, se le complica. Hasta el arquero y los defensores tienen que ser hábiles.

FM: Si tuvieras que dar tu 11 ideal, ¿a quiénes pondrías?

RMM: Arquero, el Pato Fillol o el Dibu Martínez. Centrales, el Cuti Romero y Roberto Perfumo. Lateral izquierdo, Marzolini. Lateral derecho, Montiel. En el medio, Paredes y Enzo Fernández. Y más adelante, el Negro J.J. López y el Beto Alonso.

FM: ¿Y arriba?

RMM: Messi y Maradona.

FM: Si tenés que apretar un botón y elegir uno entre Messi y Maradona, ¿a quién elegís?

RMM: A Messi.

FM: ¿Y a quién pondrías de DT para dirigir a esos monstruos?

RMM: A Labruna. Él veía las cosas antes que todos.

FM: Te deseo que si volvés a trabajar lo hagas disfrutando. Te merecés estar en paz. Me encantó estar frente a un ídolo espectacular con el que tuve la suerte de vivir cosas muy fuertes de cerca.

RMM: Soy muy agradecido a vos por haberme llevado a Racing. Ser campeón fue algo maravilloso que vivimos todos.

FM: Gracias, querido Mostaza.

RMM: Gracias a vos, Fernando.