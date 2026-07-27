Guatemala

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

Las autoridades identificaron a cuatro víctimas que regresaban de una visita en Las Cruces, Santa Lucía Cotzumalguapa; confirmaron que un menor fue trasladado al IGSS local y luego al Hospital Regional de Escuintla

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La PNC, el Ministerio Público y Provial investigan el accidente en Guatemala, mientras las primeras indagaciones señalan que el conductor del camión de volteo huyó del lugar.
El choque entre un camión de volteo y un vehículo particular dejó cuatro muertos en el kilómetro 89 de la autopista entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá, en Escuintla, Guatemala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Un choque entre un camión de volteo y un vehículo particular provocó la muerte de cuatro personas en el kilómetro 89 de la autopista que conecta Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá, en el departamento de Escuintla, Guatemala, durante la tarde del domingo 26 de julio de 2026. Según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales, el impacto dejó atrapados a los fallecidos entre los hierros retorcidos de los automóviles.

El vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, explicó que el personal de rescate localizó a tres de las víctimas dentro de la unidad más pequeña, donde fue necesario el uso de herramientas especializadas para recuperar los cuerpos. Una cuarta persona fue hallada sobre la cinta asfáltica, junto a los vehículos involucrados.

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La PNC, el Ministerio Público y Provial investigan el accidente en Guatemala, mientras las primeras indagaciones señalan que el conductor del camión de volteo huyó del lugar.
La camioneta tipo agrícola quedó destruida y el camión de volteo volcó sobre la vía, lo que obligó a un cierre parcial de la carretera en Santa Lucía Cotzumalguapa. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

En imágenes difundidas por medios locales, se observa una camioneta tipo agrícola completamente destruida y el camión de volteo volcado sobre la vía. Debido a la magnitud del siniestro, Bomberos Voluntarios y municipales coordinaron el cierre parcial de la carretera para atender la emergencia, mientras el asfalto permanecía mojado por las lluvias recientes en la región.

Identidad de las víctimas y contexto familiar

De acuerdo con información oficial, las autoridades lograron identificar a los cuatro fallecidos como:

  • Francisca Rosales Díaz de Cortave
  • Mario Giovanni García Rivera
  • Elmer Nehemías Cortave
  • Edvin Orlando Atz Moxó, este último conducía la camioneta agrícola y había sido contratado por la familia para el trayecto.

Un hijo del matrimonio sobrevivió, aunque resultó herido y fue trasladado primero al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Santa Lucía Cotzumalguapa, antes de ser referido al Hospital Regional de Escuintla.

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La familia residía en San Miguel Petapa y se había desplazado hasta la comunidad Las Cruces, en Santa Lucía Cotzumalguapa, para realizar una visita familiar.

La PNC, el Ministerio Público y Provial investigan el accidente en Guatemala, mientras las primeras indagaciones señalan que el conductor del camión de volteo huyó del lugar.
La familia de San Miguel Petapa viajaba desde la comunidad Las Cruces cuando ocurrió el choque, y Francisca Rosales dejó un mensaje de voz a su hermano antes del regreso. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Antes de regresar, Francisca Rosales envió un mensaje de voz a su hermano, Cosme Rosales, en el que expresó: “Ahí te encargo a mi papá, se quedó llorando. Te cuidas mucho tú también”. Estas palabras resultaron ser su despedida final.

Acciones de las autoridades y situación del responsable

Tras el choque, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el área a la espera del Ministerio Público, encargado de iniciar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente. La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) desplegó a varios agentes para coordinar el tránsito y garantizar la seguridad en el sector, donde se mantuvo el cierre de uno de los carriles.

Las primeras indagaciones apuntan a que el conductor del camión de volteo abandonó el lugar tras la colisión. Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas precisas del siniestro y localizar al responsable.

Reacción de la comunidad y consecuencias

El impacto del accidente se hizo sentir en la comunidad de Bomberos Voluntarios, que manifestó solidaridad con uno de sus miembros tras la pérdida de tres familiares directos en el hecho. Medios locales difundieron imágenes que evidencian la gravedad de la colisión, confirmando la presencia de una mujer fallecida sobre la carretera y un ocupante de la camioneta vestido con camiseta de fútbol blanca y celeste.

El incidente subraya los riesgos de transitar bajo condiciones climáticas adversas y la importancia de la seguridad vial en rutas altamente transitadas. Las investigaciones oficiales siguen en curso para determinar responsabilidades y evitar hechos similares.

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