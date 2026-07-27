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Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

El mandatario respondió así a versiones que advertían sobre un posible desgaste del inventario militar tras casi dos semanas de bombardeos y, horas después, redobló su mensaje con una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial que representan ataques contra infraestructura energética y embarcaciones iraníes

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Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo” (EP)
Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo” (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el domingo que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de Estados Unidos y aseguró que las fuerzas armadas disponen de un arsenal superior al de cualquier otro país.

El mandatario respondió así a versiones que advertían sobre un posible desgaste del inventario militar tras casi dos semanas de bombardeos y, horas después, redobló su mensaje con una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial que representan ataques contra infraestructura energética y embarcaciones iraníes.

Tenemos mucha más munición que nadie en el mundo, y mucha más de la que necesitamos”, declaró Trump al diario The Wall Street Journal, en respuesta a los informes que señalaban que la campaña contra Irán estaba reduciendo las reservas de armamento estadounidenses.

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Las versiones surgieron después de que asesores del presidente, según distintos informes, le advirtieran que el número de objetivos militares disponibles comenzaba a disminuir y manifestaran preocupación por el consumo de municiones durante la ofensiva. Además, funcionarios militares estadounidenses indicaron que los bombardeos destinados a contener las amenazas iraníes contra la navegación en el estrecho de Ormuz agotaron en gran medida el conjunto de blancos previamente seleccionados para la campaña, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Pese a esas evaluaciones, Trump descartó cualquier limitación en la capacidad militar de Estados Unidos y mantuvo un tono desafiante hacia Teherán.

Durante la noche del domingo publicó en Truth Social varias imágenes creadas con inteligencia artificial relacionadas con la destrucción o captura de activos iraníes. Una de ellas muestra aviones de combate que bombardean una instalación petrolera con la leyenda “ATAQUE A KHARG”, en referencia a la isla iraní de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de la República Islámica.

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Durante la noche del domingo publicó en Truth Social varias imágenes creadas con inteligencia artificial relacionadas con la destrucción o captura de activos iraníes
Durante la noche del domingo publicó en Truth Social varias imágenes creadas con inteligencia artificial relacionadas con la destrucción o captura de activos iraníes

A continuación difundió varias imágenes con el título “¡Ahora es nuestro petrolero!”. Las ilustraciones muestran al mandatario sosteniendo una bandera estadounidense sobre lo que aparenta ser un buque iraní. Una versión incorpora soldados estadounidenses y otra incluye además figuras que parecen representar a líderes religiosos iraníes.

Trump completó la secuencia con otra publicación titulada “NO MÁS MOTORES”, que representa la explosión de un barco iraní.

Las publicaciones coincidieron con una pausa en los combates entre ambos países. El Pentágono suspendió la campaña de bombardeos el viernes por la noche y no se registraron nuevos ataques estadounidenses ni el sábado ni el domingo. Irán tampoco lanzó nuevas ofensivas y sostuvo que mantendrá esa postura mientras Washington no reanude las operaciones militares.

Las ilustraciones muestran al mandatario sosteniendo una bandera estadounidense sobre lo que aparenta ser un buque iraní. Una versión incorpora soldados estadounidenses
Las ilustraciones muestran al mandatario sosteniendo una bandera estadounidense sobre lo que aparenta ser un buque iraní. Una versión incorpora soldados estadounidenses

La tregua temporal también repercutió en los mercados energéticos. En las primeras operaciones de los mercados asiáticos, el barril de Brent, referencia para buena parte del comercio mundial de petróleo, perdió un 5,58% y se situó en 91,38 dólares.

En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, descendió un 5,46% hasta los 84,43 dólares. La corrección puso fin al fuerte impulso alcista registrado durante las semanas anteriores, cuando el conflicto elevó el temor a una crisis energética de mayor alcance.

(Con información de AFP y REUTERS)

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