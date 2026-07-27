Crimen y Justicia

Apuñalaron a un joven a la salida de un boliche en Chaco y detuvieron a cuatro personas

El hecho ocurrió cerca de las 6.45 en las inmediaciones del local bailable de Resistencia

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Agentes de policía detienen a varias personas. Uno de los agentes lleva una chaqueta con las letras DIC. Hay tres personas detenidas contra una pared gris
Agentes policiales detienen a un grupo de personas, identificadas como cuidacoches, en Resistencia, Chaco, en relación con un ataque a un joven (Diario Chaco)

Un joven de 20 años fue apuñalado en la madrugada del domingo a la salida del boliche, en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Por esto, cuatro personas fueron detenidas.

La situación se desarrolló alrededor de las 6.45, cuando testigos advirtieron que un grupo compuesto por cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— atacó al joven tras una aparente discusión en la vía pública. Según los reportes policiales, todos los presuntos agresores se desempeñan como cuidacoches en la zona.

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La violencia del episodio quedó reflejada en el testimonio de quienes se encontraban fuera del local bailable, quienes observaron cómo la víctima, identificada como N. S., resultó herida por un arma blanca y, pese a la gravedad del ataque, logró retirarse del lugar en un automóvil. Rápidamente, los efectivos de seguridad tomaron conocimiento de lo sucedido e iniciaron las primeras averiguaciones para identificar a los responsables y asistir al herido.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, el ingreso de Solís al hospital se produjo poco después del incidente. Fuentes policiales indicaron que presentaba una herida de arma blanca en la región dorsal, lo que motivó su traslado inmediato al quirófano. Antes de ser intervenido, el joven alcanzó a informar al personal médico y policial que había sido agredido por dos hombres y dos mujeres, aunque no pudo precisar cuál de ellos le provocó la lesión.

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Policía de Chaco
La Policía detuvo a los cuatro sospechosos horas después del hecho en la zona cercana al boliche

A partir de los testimonios reunidos en el lugar y la información proporcionada por la víctima, el personal del Departamento de Investigaciones Complejas realizó una búsqueda intensiva en las inmediaciones del boliche y zonas aledañas. Como resultado, fueron demorados M. Y. A. (25), J. A. A. (24) y F. F. J. (39). En paralelo, efectivos de la Comisaría Segunda procedieron a la demora de J. H. A. (29). De acuerdo con la información policial, los cuatro se desempeñan como trapitos en la zona donde ocurrió el hecho.

La Fiscalía N°1 tomó intervención en la causa y ordenó la notificación de aprehensión para los cuatro involucrados, bajo la carátula de “supuestas lesiones leves con arma”. Además, dispuso que, una vez que el joven Solís se encuentre en condiciones de declarar, se consulte nuevamente el temperamento a seguir en la investigación. La situación procesal de los demorados podría modificarse a partir de la evolución del estado de salud de la víctima y de su declaración testimonial.

De acuerdo con el parte oficial, la investigación continúa abierta mientras Solís permanece internado bajo cuidado médico. Su declaración será clave para determinar la participación de cada uno de los demorados y definir si corresponde modificar la imputación inicial. La Fiscalía N° 1 aguarda la evolución favorable del joven para avanzar con nuevas medidas.

La policía busca establecer si existió un conflicto previo vinculado a la actividad de cuidado de vehículos o si el ataque fue consecuencia de otra situación. Los efectivos continúan recabando testimonios de testigos que estaban en el lugar y analizan imágenes de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la secuencia completa del incidente.

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