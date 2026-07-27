Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Luck Ra publicó la frase “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar” y reactivó los rumores de separación con La Joaqui (Video: TikTok)

Luck Ra publicó en TikTok un video con una frase que no dejó lugar a muchas interpretaciones: “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar”. La publicación acumuló 225.000 “me gusta” y más de 1.800 comentarios en pocas horas, y llegó en el peor momento posible para los rumores: mientras La Joaqui acumulaba sus propias publicaciones desde sus vacaciones en Costa Rica, con canciones sobre desamor como banda sonora. La guerra de indirectas entre los dos artistas terminó de confirmar lo que el panel de LAM (América TV) ya había adelantado: la pareja atraviesa una crisis que, esta vez, podría ser definitiva.

Todo empezó a tomar forma en las redes antes de que ningún medio lo pusiera en palabras. Las vacaciones de la cantante en un destino tropical con sus hijas mostraban piletas con vista al mar, terrazas y atardeceres costeros. Lo que no mostraban era al cuartetero. Y cuando los seguidores más atentos revisaron el historial de interacciones del cantante en el perfil de la artista, el resultado fue contundente: casi un mes sin un “me gusta”, sin un comentario, sin ninguna huella digital. El contraste con publicaciones anteriores era llamativo. El 21 de junio, en una foto de La Joaqui junto a una de sus hijas, Luck Ra había dejado dos comentarios en los que deslizaba que quería ser padre con ella. Desde entonces, silencio.

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Pepe Ochoa contó los cantantes estarían atravesando una crisis en su relación (Video: LAM-América TV)

Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien puso palabras al vacío. Al aire del programa, con Ángel de Brito como conductor, Ochoa fue directo: “Una crisis muy profunda, no están juntos ya”. Según precisó, la separación llevaría entre un mes y un mes y medio. Y anticipó que, aunque pudieran surgir desmentidas, la situación era real. El panelista también describió la asimetría emocional del momento: fue Luck Ra quien tomó la decisión. “Él quiere otra cosa para su vida”, dijo el panelista. La cantante, en cambio, atraviesa el proceso desde otro lugar: “Ella está muy enamorada y no lo puede entender”. Según el panelista, ambos habrían acordado un silencio público para que ella pudiera “estar un poco más fuerte” antes de hacer cualquier anuncio formal.

Con ese contexto instalado, las publicaciones de los últimos días adquirieron otro peso. La artista fue la primera en moverse. Desde Costa Rica, se grabó en la madrugada del domingo con la canción “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, mientras se aplicaba crema frente al espejo. La parte que eligió decía: “Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver”. Sobre el video escribió “Nunca indirecta, siempre temazo”, una aclaración que sus seguidores no terminaron de creer. “Literalmente dice que no es indirecta y todos jurando que sí”, resumió uno de los comentarios.

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Las publicaciones de La Joaqui desde Costa Rica con canciones de desamor alimentaron la versión de una crisis con Luck Ra

La Joaqui compartió videos con “Ahora te puedes marchar”, “Ojitos Mentirosos” y “Excesos”, y sus seguidores los leyeron como indirectas (Video: TikTok)

No fue el único video. La cantante también publicó uno con la canción “Ojitos Mentirosos” y otro con el tema “Excesos”, que incluía la frase: “Aunque para el amor no sirvo yo. Mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera”. Además, compartió una historia con una imagen suya de espaldas frente al mar, acompañada por el texto: “Soy como soy porque siempre que me busquen con amor me van a encontrar”. Los comentarios de los videos ya hablaban sin rodeos: “Separadísima, gente”, escribió una usuaria.

El cordobés se había mantenido más al margen de la polémica en sus redes, aunque no del todo. Semanas atrás, en plena crisis, había subido en TikTok un video con una frase del youtuber Gaspi, fallecido en un accidente de helicóptero: “Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien”. El cantante apareció apoyado en un balcón con vista al mar, sin mencionar a La Joaqui ni hacer ninguna referencia explícita a su situación sentimental. Pero este fin de semana subió la apuesta con la frase sobre la casa que no va a volver a pisar, un video que cosechó más de 225.000 “me gusta”. “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar”, escribió sobre un video en el que solo se lo ve tomando un vaso de agua.

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Los seguidores advirtieron que Luck Ra llevaba casi un mes sin dejar “me gusta” ni comentarios en el perfil de La Joaqui

Entre los indicios que el panel de LAM sumó al relato, uno se repitió con fuerza: La Joaqui dejó de aparecer en las juntadas del círculo íntimo de Luck Ra. “Había asados, se daban una vuelta y ella nunca más apareció”, describió Pepe. A eso se sumó un episodio durante un streaming que el cantante realizó desde España: el chat se llenó de preguntas sobre la crisis y él no respondió ninguna. también señaló el hecho de que ella es madre de dos hijas como parte de la ecuación: “A veces en un vínculo funciona y a veces no”, dijo el panelista, aclarando que el cantante es “amoroso” con las nenas pero que ese factor forma parte del panorama actual.