Economía

Ranking de inflación en América Latina: qué lugar ocupó la Argentina en el primer semestre del año

Pese a la desaceleración de los últimos meses, la gran mayoría de los países de la región muestran guarismos mucho más bajos

Guardar
Google icon
Barras escalonadas con los nombres de Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil y Chile. Esferas rojas y pilas de monedas doradas encima. Flechas ascendentes en el fondo.
Se registraron fuertes brechas inflacionarias entre los países de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suba generalizada de precios sigue siendo uno de los indicadores más observados por los gobiernos, los organismos internacionales y los mercados a la hora de evaluar el desempeño económico de cada país. En América Latina, donde las trayectorias inflacionarias suelen ser dispares, el cierre del primer semestre del año permite trazar una comparación entre las distintas economías de la región y observar cómo se posicionó la Argentina frente al resto.

Con base en los datos difundidos por los organismos oficiales de estadística de cada país, se elaboró un ranking que ordena a 19 naciones latinoamericanas según su inflación acumulada entre enero y junio de 2026. La medición contempla los índices de precios al consumidor publicados por cada entidad estatal correspondiente, lo que permite establecer un panorama comparativo homogéneo sobre la evolución de los precios en la primera mitad del año.

PUBLICIDAD

El resultado del relevamiento mostró una amplia dispersión entre los distintos países de la región. Mientras algunas economías lograron mantener sus índices en valores mínimos, otras enfrentaron subas considerablemente más pronunciadas, entre las que se ubicó la Argentina.

El podio de un ranking negativo

Una vez más, Venezuela encabezó la tabla con una inflación acumulada de 129,80% en el primer semestre, muy por encima del resto de los países relevados. La cifra confirmó a esa economía como la que registró el mayor incremento de precios en la región durante ese período.

PUBLICIDAD

Argentina supermercado compras bloomberg pobreza inflación clase media
Pese a la desaceleración de la inflación, Argentina se mantiene en el segundo puesto del ranking de IPC de la región. (Bloomberg)

En segundo lugar se ubicó la Argentina, con una inflación acumulada de 16,80% entre enero y junio. Cabe recordar, que puntualmente en junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9%, con una variación interanual de 33,5 por ciento.

El tercer puesto correspondió a Cuba, con una inflación acumulada de 12,24% en el semestre. Ese registro dejó a la isla como el tercer país con mayor suba de precios en el ranking, aunque con una diferencia amplia respecto de los dos primeros lugares.

El resto de los países

Detrás de los tres primeros puestos, un conjunto de países mostró variaciones acumuladas de entre 3% y 5% en el semestre. Bolivia se ubicó en el cuarto lugar con una inflación de 4,82%, seguida por Colombia, con 4,77 por ciento.

Más atrás se ubicaron Honduras, con 3,80%, y Perú, con 3,40 por ciento. Completaron este segmento intermedio Brasil, con una inflación acumulada de 3,36%, y Uruguay, con 3,33%, ambos países con guarismos muy cercanos entre sí.

En el tramo inferior de la tabla se agruparon las economías con las variaciones de precios más bajas del semestre. Chile registró una inflación acumulada de 2,80%, mientras que El Salvador anotó 2,70 por ciento.

Nicaragua se ubicó con 2,17%, seguida por República Dominicana, con 2,02%, y Paraguay, con 1,90 por ciento. Guatemala completó su primer semestre con una suba acumulada de 1,67%, en tanto que México registró 1,50 por ciento.

Los tres últimos lugares del ranking quedaron en manos de Ecuador, con una inflación acumulada de 1,39%; Panamá, con 1,10%, y Costa Rica, que cerró el semestre con el registro más bajo de toda la región: 0,08 por ciento.

La posición argentina en el marco regional

Argentina mantiene una fuerte brecha inflacionaria con los países del tramo intermedio y del tramo bajo de la tabla. Mientras que la mayoría de las economías relevadas acumuló subas de precios de un dígito en el semestre, la Argentina registró un incremento de 16,80%, más de tres veces superior al de Bolivia, el país que encabezó el grupo intermedio.

El dato positivo, de acuerdo con la información difundida por el Indec, es que la desaceleración de la inflación mensual fue un factor que caracterizó buena parte del primer semestre en el país. En junio, el índice de precios al consumidor marcó una suba de 1,9%, el nivel más bajo en diez meses y una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando el índice había sido de 2,1 por ciento.

Pese a esa tendencia, el relevamiento de los organismos oficiales de estadística de la región confirmó que, más allá de la moderación observada mes a mes, la Argentina continuó ubicada entre los países con mayor inflación acumulada de América Latina durante el primer semestre de 2026.

Temas Relacionados

InflaciónPreciosIPCRankingAmérica LatinaArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caputo: “Todavía hoy la gente tiene desconfianza, ahorra en dólares y los pone abajo del colchón”

El ministro de Economía sostuvo que aún hay contribuyentes que eligen no bancarizar por miedo que los políticos vuelvan a hacer lo mismo. A qué se refiere con que vienen “los mejores 18 meses”

Caputo: “Todavía hoy la gente tiene desconfianza, ahorra en dólares y los pone abajo del colchón”

Volvió a caer la venta de ropa: se redujo 6,9% y sólo una de cada seis empresas espera una mejora

La cámara sectorial confirmó una desaceleración en el ritmo de caída de las ventas, pero advirtió que la demanda sigue débil y las expectativas de mejora son minoritarias entre las empresas del sector

Volvió a caer la venta de ropa: se redujo 6,9% y sólo una de cada seis empresas espera una mejora

Se toma menos y resignando calidad: el consumo per cápita de vino sigue cayendo y está en el mínimo histórico

Los primeros cinco meses de 2026 muestran una nueva caída, en un mercado que resigna volumen y en el que la ingesta de varietales cae más del 26% y el tetra brik le gana terreno a la botella

Se toma menos y resignando calidad: el consumo per cápita de vino sigue cayendo y está en el mínimo histórico

Por qué el campo quedó conforme con el discurso de Javier Milei en Palermo

Aunque el sector no consiguió la eliminación total de las retenciones, las principales entidades valoraron el reconocimiento al agro como motor de la economía

Por qué el campo quedó conforme con el discurso de Javier Milei en Palermo

Reservas, meta fiscal y el desafío de 2027: las claves de la visita de la titular del FMI a la Argentina

Kristalina Georgieva llega el lunes y mantedrá reuniones con Javier Milei y Luis Caputo. Cuánto tiempo estará y puntos centrales del vínculo con el organismo

Reservas, meta fiscal y el desafío de 2027: las claves de la visita de la titular del FMI a la Argentina

DEPORTES

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

El duro discurso de Arruabarrena tras la goleada que Boca sufrió ante Riestra: “Este mazazo fue un baño de realidad”

La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador

Guerra entre pandillas: La escalada de violencia en Guatemala y su relación con “Los Caradura” y la lucha por territorio

República Dominicana cierra el domingo quinta con 13 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026