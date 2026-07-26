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Nicolás Cabré confirmó la muerte de Duilio, su hermano, a los 48 años: “Nunca jamás te voy a olvidar”

El actor de la obra Ni una palabra compartió en sus redes su tristeza por la pérdida de su único hermano, a quien recordó con palabras muy íntimas. La información de Teleshow

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El actor contó en la mesa de Mirtha Legrand sobre su hermano mayor (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

Es un momento de gran tristeza para Nicolás Cabré y toda su familia. El actor compartió este domingo la noticia de la muerte de su hermano, Duilio Cabré, con un mensaje en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió el actor en una historia de Instagram, junto a una foto de ambos sonriendo. La publicación confirmó la muerte de quien era el único hermano del reconocido actor y director teatral. Se desconoce el motivo de su fallecimiento.

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nicolás cabré hermano Duilio
El mensaje de Nicolás Cabré a su hermano Duilio expresó el dolor por una pérdida que describió tras 46 años compartidos

El texto que acompañó la imagen no dejó lugar a dudas sobre el peso de la pérdida. “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, escribió Cabré, en una despedida que rompió con el hermetismo que siempre caracterizó su vínculo familiar.

Según pudo saber Teleshow con la producción de Ni Media Palabra, obra que protagoniza el actor en el Paseo La Plaza, la función de este domingo 26/7 quedó suspendida. La comedia teatral, que comparte el actor junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, se acerca al final de su recorrido porteño: la última función en Buenos Aires está planeada para el próximo domingo 2/8 y luego, continuará de gira en Uruguay.

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"Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, escribió Nicolás Cabré a flor de piel
"Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, escribió Nicolás Cabré a flor de piel

Duilio era prácticamente desconocido para el público. Mantenía sus redes sociales en modo privado y circulaban muy pocas imágenes de él. La diferencia de edad entre los hermanos era de apenas un año y ocho meses, y según el propio Nicolás había contado en una entrevista con Mirtha Legrand en 2019, la cercanía entre ambos fue total desde la infancia: “Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos”. En esa misma conversación, el actor reveló que su hermano trabajaba como taxista, un oficio que heredó de su padre, Norberto Cabré, fallecido en 2016. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, dijo entonces.

Cuando la conductora le preguntó si a Duilio le iba bien en ese trabajo, Nicolás respondió con honestidad: “Le va… Está difícil para todos. Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía”. Esa frase trazó un retrato breve pero nítido de un hombre trabajador, discreto, que eligió vivir lejos de los reflectores que alumbraron la carrera de su hermano menor desde muy joven.

Nicolás Cabré confirmó la muerte de Duilio Cabré con una despedida en sus redes sociales
Nicolás Cabré confirmó la muerte de Duilio Cabré con una despedida en sus redes sociales

El parecido físico entre los dos hermanos fue otro de los pocos datos que el actor hizo públicos a lo largo de los años. En una oportunidad, Nicolás Cabré sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía antigua junto a Duilio, y la reacción fue inmediata. “Mi hermano es un clon. Lo que queda de la juventud en una foto. Duilio, hermano, juventud”, escribió el actor en ese posteo, que generó una catarata de comentarios por el notable parecido entre ambos.

La muerte de Duilio llega poco más de un año después de otro golpe familiar para el actor. En junio de 2025, Nicolás Cabré también despidió a su madre, Cristina Birckenstaedt, quien falleció el 12 de ese mes tras una enfermedad. En esa ocasión, el actor publicó una imagen de ella de pequeña, con un texto que decía: “Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá Cristina... volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”. Según confirmó en su momento Teleshow, los hermanos estuvieron juntos para realizar los trámites con la cochería y decidieron en conjunto no hacer velatorio.

El parecido físico entre Nicolás Cabré y Duilio Cabré fue uno de los pocos aspectos familiares que el actor mostró en público
El parecido físico entre Nicolás Cabré y Duilio Cabré fue uno de los pocos aspectos familiares que el actor mostró en público

Cristina era, al igual que Duilio, una figura de bajísimo perfil. Trabajó como empleada de maestranza en una escuela y dedicó gran parte de su vida a acompañar la carrera de su hijo menor. Norberto, el padre, había fallecido de forma repentina en 2016. Fue taxista, el mismo oficio que luego tomó Duilio. En una de las pocas veces que el actor habló de su crianza, señaló: “Siempre digo que ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó”.

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