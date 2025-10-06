Salud

El exceso de azúcar añadida eleva el riesgo cardiovascular y altera los niveles de colesterol, alertan los expertos

La ingesta frecuente de dulces, refrescos y alimentos ultraprocesados afecta parámetros clave para el bienestar general, afirman especialistas de Harvard y Verywell Health. Qué tener en cuenta y cómo evitarlo

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El consumo excesivo de azúcar
El consumo excesivo de azúcar añadida eleva el colesterol y el riesgo de infarto, advierten expertos de Harvard y Verywell Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de azúcar añadida ha pasado de ser un simple placer cotidiano a convertirse en un silencioso enemigo de la salud. Oculta en refrescos, productos de panadería, dulces y hasta en alimentos que no consideramos “azucarados”, esta sustancia es señalada actualmente por especialistas de Verywell Health y Harvard Health como uno de los principales responsables del aumento de colesterol y el riesgo de enfermedad cardíaca.

Lejos de ser una advertencia exagerada, la ciencia confirma que un exceso de azúcar en la dieta diaria puede tener un impacto directo y devastador en el corazón y las arterias.

Cómo este ingrediente, tan presente en la rutina moderna, puede poner en juego el bienestar cardiovascular y qué acciones recomiendan los expertos para protegerte.

Impacto del azúcar sobre el colesterol y el sistema cardiovascular

Estudios recientes confirman que los
Estudios recientes confirman que los azúcares añadidos aumentan el colesterol LDL y los triglicéridos, y reducen el HDL, afectando la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes, como el publicado en Nutrients, se centran en la relación directa entre el consumo elevado de azúcares añadidos y las alteraciones del perfil lipídico.

Esta investigación, citada por los expertos de Harvard Health, concluye que la ingesta excesiva de azúcares, como la sacarosa y el jarabe de maíz de alta fructosa presentes en refrescos y alimentos industrializados, aumenta el colesterol total, eleva las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad (LDL, “colesterol malo”) y triglicéridos, además de reducir el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL, “colesterol bueno”).

El consumo de fructosa, de acuerdo con estos resultados, también se asocia con mayores niveles de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), responsables de la acumulación de grasa en las arterias. Esta evidencia reciente refuerza la asociación entre el consumo de azúcar y el riesgo cardiovascular.

Colesterol, azúcar añadida y salud cardiovascular: los vínculos ocultos

La ingesta elevada de azúcar
La ingesta elevada de azúcar añadida, presente en refrescos y alimentos procesados, multiplica hasta por tres el riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol es una sustancia esencial para el organismo, necesaria para la integridad de las membranas celulares y la síntesis de hormonas esteroides, ácidos biliares y vitamina D.

Dentro de sus tipos, la lipoproteína de alta densidad (HDL) protege el corazón llevando las grasas hacia el hígado para su eliminación, mientras que la lipoproteína de baja densidad (LDL) distribuye esas grasas hacia otros tejidos, lo que puede promover la formación de placas y aumentar el riesgo de aterosclerosis, hipertensión e infartos.

El exceso de azúcar añadida —presente en refrescos, productos de panadería, dulces y alimentos procesados— se asocia directamente con el aumento de colesterol total, LDL y triglicéridos, además de reducir los niveles de HDL.

Las bebidas azucaradas, cereales y
Las bebidas azucaradas, cereales y productos horneados son las principales fuentes de azúcar añadida en la dieta moderna (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta combinación favorece la acumulación de grasa en las arterias y multiplica hasta por tres el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Además, consumir grandes cantidades de azúcar añadida está vinculado a diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad y caries dental, según expertos citados por Verywell Health y Harvard Health.

Para reducir estos riesgos, las recomendaciones oficiales establecen que los azúcares añadidos no deben superar el 10% de las calorías diarias (doce cucharaditas) y la Asociación Estadounidense del Corazón aconseja un máximo del 6% (siete cucharaditas) en una dieta de 2.000 calorías.

Es importante diferenciar los azúcares añadidos —presentes en edulcorantes, jarabes, miel, jugos y productos manufacturados— de los naturales de frutas, verduras o leche, que no se incluyen en estas restricciones.

Controlar las porciones y leer
Controlar las porciones y leer etiquetas son estrategias efectivas para evitar el exceso de azúcar y cuidar la salud cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las fuentes principales de azúcar añadida se encuentran las bebidas azucaradas, cereales, productos horneados y dulces. Para cuidar la salud cardiovascular, los especialistas recomiendan leer etiquetas, elegir agua en lugar de refrescos, controlar las porciones y privilegiar alimentos frescos. Si es necesario, consultar con un profesional de la salud garantiza una orientación personalizada y eficaz.

Cambios simples con gran impacto en la alimentación diaria

Adoptar pequeños hábitos puede marcar una gran diferencia en la prevención de enfermedades relacionadas con el azúcar y el colesterol. Reducir el consumo de bebidas azucaradas y reemplazarlas por agua, infusiones sin azúcar o agua saborizada naturalmente es una de las acciones más efectivas.

Optar por meriendas y postres a base de frutas frescas en lugar de productos industrializados, así como preparar más comidas en casa, ofrece mayor control sobre los ingredientes y ayuda a evitar el exceso de azúcar invisible en la dieta.

Moderar las porciones y evitar el consumo frecuente de golosinas, cereales azucarados o productos de panadería, sumado a mantener una alimentación variada y equilibrada, ayuda a proteger el corazón y a prevenir diversas enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

Azúcar añadidaColesterolEnfermedad cardíacaBebidas azucaradasVerywell HealthAsociación Estadounidense del CorazónNutriciònSalud cardiovascularDiabetesWomen´s HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Claves para conectar con otras personas: cómo los pequeños gestos fortalecen los vínculos que protegen la salud mental

La neuropsicóloga Lucía Crivelli destacó en Infobae en Vivo la importancia de las relaciones sociales y dijo que la ciencia revela cómo los actos cotidianos más sencillos impactan en el bienestar emocional y en la prevención de enfermedades como la demencia

Claves para conectar con otras

Cuál es la bacteria que sobrevivió un viaje espacial y volvió lista para proteger la salud

Investigadores de Australia aportaron nuevas pistas sobre cómo ciertos microorganismos podrían convertirse en aliados indispensables para quienes sueñan con conquistar otros planetas

Cuál es la bacteria que

Un estudio reveló mala alimentación, falta de ejercicio y poco descanso entre los argentinos: quiénes se cuidan más y quiénes menos

Una encuesta realizada por la Universidad Siglo 21 indicó déficits en esos tres factores, aunque advirtió una brecha según el nivel educativo y el género. Qué detectó sobre el uso de pantallas

Un estudio reveló mala alimentación,

Bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: cuáles son los síntomas de la intoxicación con metanol

El consumo accidental o intencional de esta sustancia altamente tóxica es mortal en el 40% de los casos, incluso con atención médica. Reconocer los primeros signos y buscar asistencia médica resulta clave ante cualquier sospecha

Bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil:

La OMS alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico entre los jóvenes

El organismo internacional señaló que leste tipo de dispositivo está impulsando el consumo de nicotina en menores, poniendo en peligro avances logrados en la lucha contra el tabaquismo a nivel mundial

La OMS alertó sobre el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Apartaron al juez Julián Ercolini

Apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Costantini se quedó con el terreno donde se ubica uno de los importantes shoppings de Palermo y anticipó qué va a construir

El Gobierno vendió en tres días casi la mitad de las divisas que compró con la baja de retenciones para frenar el dólar

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

Los militares ucranianos que resisten la ofensiva rusa: “El que tenga mejores drones va a ganar esta guerra”

La velocidad en el acceso al capital, prioridad para los nuevos traders en Latinoamérica, según experta

Ucrania denunció que hay miles de componentes occidentales en los drones y misiles que utiliza Rusia

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

TELESHOW
El esperado reencuentro de Marley

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”

Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y estallaron las críticas: “Para todas que están preocupadísimas”

¿Fede Bal con nuevo romance?: “Yo mentí mucho en mis parejas y estoy cambiando”