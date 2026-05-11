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Así fue el íntimo festejo de Mirtha Legrand en su casa: el motivo especial de celebración

Chiquita reunió a sus afectos más cercanos en el tradicional té de los domingos pero esta vez por una razón muy particular. La foto a la que accedió Teleshow

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Mirtha Legrand regresó a su programa La noche de Mirtha luego de recuperarse de una fuerte bronquitis a sus 99 años (El Trece)
Mirtha Legrand regresó a su programa La noche de Mirtha luego de recuperarse de una fuerte bronquitis a sus 99 años (El Trece)

El domingo se vivió un momento especial en la residencia de Mirtha Legrand. Luego de varias semanas de ausencia obligada por una fuerte bronquitis, la conductora abrió nuevamente las puertas de su casa para celebrar junto a su círculo íntimo de amigos el regreso a las actividades y su mejoría en la salud. Los clásicos tés de los domingos, una tradición que marca el pulso social del entorno de Legrand, habían sido suspendidos por recomendación médica. La mesa, que suele reunir a figuras cercanas, volvió a desplegarse en el comedor de su departamento, esta vez con un aire de alegría renovada.

Según pudo saber Teleshow, Mirtha se esmeró especialmente en cada detalle de su presentación para esta ocasión. Eligió un taller de corte estilo Chanel, una prenda que resalta la elegancia clásica y el refinamiento que la caracterizan. Completó el look con un foulard de Louis Vuitton, sumando un toque de distinción y color al conjunto. La producción personal también formó parte del ritual: se maquilló y se peinó como acostumbra para sus encuentros más importantes, pero en esta oportunidad el esmero tuvo un sentido especial. El encuentro no solo marcó la vuelta de la anfitriona a su rutina social, sino que también funcionó como celebración por haber podido grabar nuevamente su histórico programa televisivo.

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La mesa de amigos íntimos estuvo compuesta por figuras recurrentes en el entorno de la conductora. De izquierda a derecha en la foto, se encontraban Gino Bogani, Martín Cabrales, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Dani Mañas. Si bien muchos de los habituales no pudieron asistir por encontrarse de viaje, el clima fue cálido y animado. Incluso, en comparación con otros tés, hubo más asistentes presentes, lo que contribuyó a darle al reencuentro un tono aún más especial. La ausencia de figuras como Teté Coustarot, quien continúa fuera de Buenos Aires, fue notada pero anunciada de antemano.

Mirtha Legrand celebró su recuperación con su círculo íntimo de amigos
Mirtha Legrand celebró su recuperación con su círculo íntimo de amigos

Cabe recordar que la suspensión de los tés dominicales no solo interrumpió una costumbre de años, sino que puso en pausa uno de los momentos más valorados por la conductora: el intercambio cercano con sus afectos más próximos. La reapertura de la mesa este domingo significó un triunfo sobre la adversidad y el regreso a una rutina que para ella tiene un valor simbólico fuerte.

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La celebración incluyó también la alegría por la reciente nominación de Mirtha al premio Martín Fierro, un reconocimiento que renovó la motivación de la anfitriona y su equipo. Aunque el festejo fue íntimo y sin grandes despliegues, el ambiente estuvo marcado por la gratitud y la esperanza. Cada detalle, desde la elección del vestuario hasta la ambientación de la mesa, mostró el esmero de Mirtha por hacer de este reencuentro algo memorable. La anfitriona, fiel a su estilo, supervisó personalmente la disposición de los servicios y la atención a sus invitados, manteniendo el nivel de excelencia que la distingue en cada evento social.

El contexto de la reunión tuvo un trasfondo de emoción adicional. El viernes anterior, Mirtha había vuelto a grabar su programa de los sábados, La Noche de Mirtha, después de tres semanas de licencia por motivos de salud. El regreso a los estudios de El Trece estuvo acompañado por el afecto de su equipo de producción, que organizó una cálida bienvenida en el pasillo de ingreso. La conductora, de 99 años, cruzó el estudio vestida con un abrigo rosa y bufanda, siendo recibida entre aplausos y cánticos de bienvenida. La escena reflejó el vínculo que mantiene con quienes la acompañan en el trabajo diario, así como la expectativa generada por su retorno.

Mirtha Legrand es recibida por su equipo de producción en un pasillo. Varias personas aplauden y la saludan. La conductora, vestida con un abrigo rosa claro y una bufanda, sonríe y saluda a quienes la esperan. Este video documenta el recibimiento en el estudio tras su ausencia, es una cobertura de evento.

El cuadro de salud que motivó la suspensión de actividades se desencadenó tras una exposición prolongada al aire acondicionado, lo que le provocó una bronquitis severa. El diagnóstico fue confirmado por ella misma en comunicación con Ángel de Brito: “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”. El tratamiento incluyó reposo estricto y medicación durante más de dos semanas, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su médico. Marcela Tinayre, su hija, informó que los cuidados debían extenderse entre 18 y 20 días, considerando la edad de la conductora y el riesgo de complicaciones. El inicio del malestar se produjo durante una salida al teatro, donde el frío de la refrigeración agravó su estado y postergó la recuperación total. Durante este período, su nieta Juana Viale la reemplazó en la conducción.

El esperado regreso a la televisión se concretó en una edición especial de La Noche de Mirtha, con una mesa que reunió a figuras destacadas del espectáculo argentino. Mariano Martínez, protagonista de Ni media palabra yflamante conductor de La Jaula de la Moda, ocupó un lugar central entre los invitados. Elena Roger, reconocida por su labor en la ópera rock Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires y por su trayectoria en el teatro musical, también participó de la velada. La comediante Fernanda Metilli, integrante del espectáculo Las chicas de la culpa, aportó su humor ácido e improvisación. Completó la mesa Juan Leyrado, quien presentó su unipersonal centrado en la figura de Sarmiento, una propuesta que combina historia y reflexión.

La jornada del domingo, entonces, no solo marcó la recuperación de la salud de Mirtha Legrand, sino que devolvió a sus amigos y a su entorno una rutina que representa mucho más que un simple encuentro social. Cada gesto, cada detalle del reencuentro, expresó el valor que la anfitriona otorga a la amistad, la celebración de la vida y la constancia de las tradiciones propias.

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