El Salvador

El precio de los combustibles en El Salvador alcanza máximos recientes tras alza acumulada de USD 0.93 por galón desde marzo

Los precios de la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel han experimentado incrementos quincenales consecutivos, impulsados por una combinación de factores internacionales, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas

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Infografía que presenta los precios actualizados de combustibles en El Salvador, mostrando una bomba de gasolina y gráficos de barras con flechas ascendentes y textos informativos.
Infografía muestra el alza en los precios de combustibles en El Salvador desde el 12 de mayo de 2026, destacando el costo por galón de gasolina superior de USD 4.75 y el impacto en los conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo ajuste en los precios de los combustibles impacta directamente en el bolsillo de los conductores de El Salvador. Desde el 12 de mayo de 2026, la gasolina y el diésel registran incrementos que elevan el costo por galón a niveles no vistos en los últimos meses, en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados internacionales y la reducción de inventarios en Estados Unidos.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que, entre el 12 y el 25 de mayo, el precio de referencia para la gasolina superior sube a USD 4.74 por galón en la zona central y USD 4.75 en las zonas occidental y oriental.

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La gasolina regular se sitúa en USD 4.41 en la zona central y USD 4.42 en las otras regiones. El diésel, en tanto, se establece en USD 4.44 para todo el país.

El aumento equivale a USD 0.11 por galón para las gasolinas y USD 0.07 para el diésel respecto a los valores anteriores. Esta modificación refleja la presión de factores globales, incluyendo ataques a infraestructuras petroleras en Emiratos árabes Unidos, el estancamiento de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la caída prolongada de inventarios de combustibles en Estados Unidos, según reportaron las autoridades.

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Una mano enguantada sostiene una boquilla de surtidor de combustible junto a una bomba de gasolina. Un billete de un dólar estadounidense desenfocado reposa en la base.
La gasolina superior alcanza USD 4.74 en la zona central y USD 4.75 en las zonas occidental y oriental de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo de vigencia de los nuevos precios, la recomendación oficial es consultar periódicamente las actualizaciones y considerar estos cambios al organizar traslados y actividades que dependan del consumo de combustibles. La volatilidad internacional ha tenido una repercusión inmediata en los precios internos, afectando tanto a particulares como a empresas.

Incrementos quincenales y acumulados en el precio del combustible en El Salvador (17 de marzo al 11 de mayo de 2026)

La tendencia alcista no es nueva. Entre el 17 de marzo y el 11 de mayo de 2026, El Salvador ha experimentado aumentos sostenidos en los precios de referencia, con ajustes quincenales que ya sumaban un impacto considerable antes del último anuncio.

Del 17 al 30 de marzo:

  • Gasolina superior: USD 0.26
  • Gasolina regular: USD 0.25
  • Diésel: USD 0.26

Del 31 de marzo al 13 de abril:

  • Gasolina superior: USD 0.21
  • Gasolina regular: USD 0.13
  • Diésel: USD 0.38

Del 14 al 27 de abril:

  • Gasolina superior: USD 0.27
  • Gasolina regular: USD 0.26
  • Diésel: USD 0.15

Del 28 de abril al 11 de mayo:

  • Gasolina superior: USD 0.07
  • Gasolina regular: USD 0.07
  • Diésel: USD 0.07

Al sumar el incremento de la quincena actual, el aumento acumulado desde el 17 de marzo es el siguiente:

  • Gasolina superior: USD 0.81 + USD 0.11 = USD 0.92
  • Gasolina regular: USD 0.71 + USD 0.11 = USD 0.82
  • Diésel: USD 0.86 + USD 0.07 = USD 0.93

¿Cuánto ha subido el combustible en El Salvador desde marzo de 2026?

Desde el 17 de marzo hasta el 12 de mayo de 2026, el precio del galón de gasolina superior ha subido 0.92 centavos de USD, la gasolina regular 0.82 centavos, y el diésel 0.93 centavos. Estos incrementos reflejan la suma de los ajustes oficiales realizados por las autoridades en cada quincena, con el último aumento anunciado para la segunda mitad de mayo.

Bidón de gasolina rojo brillante en primer plano sobre superficie de cemento. Detrás, un gráfico de precios en alza proyectado en la pared, desenfocado.
Desde el 17 de marzo, los precios del combustible han presentado una tendencia alcista con aumentos acumulados de hasta USD 0.93 por galón en diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encarecimiento del combustible en El Salvador responde a una combinación de factores internacionales, como la inestabilidad geopolítica en regiones productoras y la baja en los inventarios estadounidenses.

Las autoridades recomiendan seguir consultando los canales oficiales y tomar en cuenta las variaciones al momento de planificar actividades que impliquen desplazamientos o consumo intensivo de combustibles.

El panorama actual evidencia una presión persistente sobre los precios locales, que podría mantenerse si no se producen cambios significativos en la situación internacional de los mercados energéticos.

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