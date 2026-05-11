El gran deshielo oculto: cómo los canales secretos aceleran el peligro en la Antártida

Las plataformas de hielo de la Antártida representan la mayor reserva de agua dulce del planeta y son clave para la estabilidad de los océanos (Julius Lauber)

Las plataformas de hielo de la Antártida almacenan la mayor reserva de agua dulce del planeta. Su destino puede definir cómo cambian los océanos y las costas en las próximas décadas.

Cuando estas plataformas pierden solidez y se adelgazan, dejan de frenar el avance del hielo continental al mar, lo que puede acelerar el aumento del nivel del mar a escala global.

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Un equipo de científicos de Noruega, Australia, Finlandia y Reino Unido reveló que los canales ocultos bajo el hielo aceleran el derretimiento en zonas profundas. Ese proceso amenaza la solidez de estas estructuras colosales y su papel como barrera natural.

Científicos descubrieron que canales ocultos bajo el hielo multiplican por diez la velocidad de derretimiento en ciertas zonas de la Antártida. (Julien Witwicky)

El hallazgo, que fue publicado en la revista Nature Communications mostró que esos canales pueden multiplicar por diez la velocidad de derretimiento en áreas específicas. Así, aumenta la vulnerabilidad de las plataformas y se facilita el traslado de hielo al océano.

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Los investigadores pertenecen al Instituto Polar Noruego, la Universidad de Tasmania, el Centro Ártico de la Universidad de Laponia y la Universidad de Helsinki, que son instituciones reconocidas a nivel mundial por su trabajo en ciencias polares y cambio climático.

Canales bajo el hielo en una Antártida cambiante

El adelgazamiento de las plataformas de hielo antártico facilita el traslado de hielo continental hacia el mar y acelera la subida del nivel global de los océanos. (Archivo Grosby)

Los investigadores buscaron comprender cómo el derretimiento en la base de las plataformas de hielo afecta su estabilidad. El problema radica en que estas plataformas funcionan como freno natural para el avance del hielo hacia el mar.

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El enfoque estuvo en los canales de base, que son surcos de varios kilómetros de ancho y cientos de metros de profundidad bajo el hielo. Estos canales modifican los patrones de derretimiento y la resistencia estructural de la plataforma.

Se buscó determinar si estos canales refuerzan el hielo o lo debilitan, creando zonas vulnerables. Además, los investigadores quisieron entender cómo la forma del fondo de hielo y la llegada de agua oceánica alteran el proceso.

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El mecanismo oculto: simulaciones y hallazgos

El hallazgo publicado en Nature Communications advierte que los canales bajo el hielo debilitan la capacidad de las plataformas antárticas como barreras naturales (Sebastian Moreau)

El equipo utilizó simulaciones numéricas de alta resolución en la plataforma Fimbulisen, en la Antártida Oriental. Observaron cómo la circulación de agua y la topografía del fondo de hielo pueden atrapar agua cálida en los canales.

En el estudio, los investigadores afirmaron que la interacción entre la circulación y la topografía canalizada genera una circulación localizada que atrapa el agua cálida intrusa bajo el hielo. Este mecanismo incrementó las tasas de derretimiento en los canales.

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Los modelos confrontaron escenarios con canales bien definidos y una base lisa, además de entradas de agua fría y de agua profunda, que tiene mayor temperatura. El derretimiento se multiplicó por diez en los canales donde ingresó agua cálida.

Aportaron evidencias sobre cómo pequeños cambios bajo el hielo pueden tener grandes efectos en la estabilidad antártica (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Incluso intrusiones modestas de agua profunda circumpolar podrían tener implicancias importantes para la estabilidad de las plataformas de hielo frías de la Antártida”, declaró el equipo en el estudio al subrayar el alcance del fenómeno.

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El crecimiento de los canales, causado por el derretimiento diferencial, debilitó las zonas más profundas de la plataforma y elevó el riesgo de fracturas. La velocidad de las corrientes y la forma del canal definieron los patrones de derretimiento.

Lecciones y advertencias del hielo antártico

El equipo analizó la plataforma Fimbulisen con simulaciones numéricas para comprender el impacto de la topografía y la circulación oceánica en el derretimiento (Archivo Imagen ilustrativa Infobae)

“Descubrimos que la forma de la parte inferior de la plataforma de hielo no es solo una característica pasiva. Puede atrapar activamente el calor del océano exactamente en los lugares donde el derretimiento adicional es más importante”, explicó el científico principal Tore Hattermann, del Hub de Investigación iC3 Polar en Tromsø, Noruega.

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La plataforma de hielo Fimbulisen se encuentra en la Antártida Oriental, una región más fría y que por eso suele considerarse menos amenazada que el resto del continente.

“Observamos bajo la plataforma de hielo Fimbulisen que incluso pequeñas cantidades de agua más cálida pueden incrementar sustancialmente el derretimiento dentro de los canales”, señaló.

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“Como resultado, los canales pueden crecer y, en el peor de los casos, debilitar la estabilidad de toda la plataforma de hielo”, alertó.

La forma del fondo del hielo puede atrapar calor oceánico y aumentar el derretimiento justo donde más afecta la estabilidad. (Freepik)

Tras los resultados, los investigadores sugirieron incorporar la topografía detallada en los modelos climáticos para mejorar las proyecciones sobre el nivel del mar. No considerar estos procesos podría llevar a subestimar riesgos reales.

Igualmente reconocieron que faltan observaciones directas bajo el hielo y que los modelos trabajan con escenarios ideales. Subrayaron la necesidad de más mediciones en campo y tecnología avanzada.

En la conclusión, los científicos advirtieron: “Las plataformas de hielo con derretimiento bajo pueden ser más vulnerables a intrusiones moderadas de agua cálida de lo que se pensaba”. Observar tanto los grandes procesos como los detalles ocultos resulta clave para entender el destino de la Antártida y de los océanos.