La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula un alza de 32,4% en los últimos doce meses

El gráfico de barras detalla la inflación mensual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrando un 2,5% en abril de 2026, con datos de Idecba. (Infobae en base a datos de Idecba)

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril una suba de 2,5% y marcó así una desaceleración respecto de marzo, cuando la suba de precios había sido de 3%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Con ese resultado, el índice IPCBA acumuló un aumento de 11,6% en los primeros cuatro meses de 2026 y una variación interanual de 32,4 por ciento.

El Indec dará a conocer este jueves la inflación nacional y hay gran expectativa por parte del Gobierno y analistas por confirmar que haya bajado el ritmo de suba de precios en abril, luego de un tercer mes del año en el que la inflación trepó al 3,4%. Por lo pronto, las consultoras relevadas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) previeron que la inflación de abril se ubicará en 2,6% mensual. En caso de cumplirse la proyección, implicaría la primera desaceleración del IPC en casi un año. De todos modos, la cifra sigue lejos del valor inferior al 2% que esperaba el presidente Javier Milei para este año.

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EL informe de CABA reflejó que la división Transporte mostró el mayor impacto sobre el indicador general, al registrar una suba mensual de 5,4%. El relevamiento atribuyó esa variación a las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, a las alzas en los pasajes aéreos y el boleto de colectivo urbano.

Dentro de Transporte, el funcionamiento de equipos de transporte personal aumentó 8,3% mensual y acumuló una variación interanual de 55,5%. Los servicios de transporte de pasajeros crecieron 4,8% en abril, mientras que el transporte aéreo registró una suba de 14,5% mensual.

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La segunda división con mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,2% durante abril. El informe señaló que la variación respondió a los aumentos en alquileres, expensas y suministro de agua. En sentido contrario, las tarifas residenciales del gas natural por red mostraron una caída que redujo presión sobre el índice.

Los alimentos subieron 1,4% en abril en la ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alquileres aumentaron 2,7% mensual y acumularon una variación interanual de 34,8%. Los gastos comunes de la vivienda crecieron 2,8% en abril y el suministro de agua registró un incremento de 4%. En tanto, el servicio de gas mostró una baja mensual de 2,4%.

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La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento de 1,4%. El principal impulso provino de los aumentos en leche, productos lácteos y huevos, que subieron 2,5%, y en pan y cereales, con una variación de 2%. Las frutas mostraron una caída de 4,3%, lo que moderó el resultado general de la división.

Entre los productos relevados por el organismo porteño, el kilo de pan francés alcanzó un precio promedio de $4.225,23, mientras que la leche entera se ubicó en $1.737,33 por litro y la docena de huevos en $4.060,13. El kilo de asado registró un valor medio de $18.889,67 y el pollo entero llegó a $4.955,08 por kilo.

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El informe también mostró que las carnes y derivados aumentaron apenas 0,3% mensual, aunque acumularon una variación interanual de 44,2%. Los pescados y mariscos subieron 5,1% en abril y las bebidas no alcohólicas avanzaron 2,4 por ciento.

La categoría Restaurantes y hoteles registró un incremento de 2,1% durante abril. Según el organismo estadístico, la suba respondió a los aumentos en alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

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En el rubro Salud, el IPCBA registró una suba mensual de 2,5%, impulsada principalmente por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga. Los seguros médicos aumentaron 2,9% en abril y acumularon una variación interanual de 32,2 por ciento. Los medicamentos subieron 2,3% mensual y los servicios para pacientes externos avanzaron 1,3%. En términos interanuales, la división Salud acumuló un incremento de 31,7%.

Otro de los rubros con fuertes aumentos fue Información y comunicación, que registró una suba mensual de 3,4%. También crecieron Cuidado personal, protección social y otros productos con 3,3%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 2,6%.

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Dentro de los bienes y servicios vinculados al cuidado personal, el informe relevó precios promedio de $19.250,52 para el corte de cabello masculino y $24.161,70 para el femenino. El shampoo alcanzó un valor medio de $7.460,49, mientras que la crema dental llegó a $4.270,92.

Bienes y servicios

El IPCBA mostró además que tanto los Bienes como los Servicios aumentaron 2,5% en abril. Sin embargo, en el acumulado anual y en la comparación interanual los servicios registraron una dinámica más acelerada. En los primeros cuatro meses de 2026, los bienes acumularon una suba de 9,9%, mientras que los servicios avanzaron 12,6 por ciento.

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En términos interanuales, los bienes registraron una variación de 26,4% y los servicios alcanzaron 36%. El organismo estadístico atribuyó el comportamiento de los servicios a los aumentos en restaurantes, alquileres, expensas y medicina prepaga.

El informe también desagregó la inflación entre componentes Estacionales, Regulados y Resto IPCBA, considerado una aproximación de la inflación núcleo. Los precios regulados registraron la mayor variación mensual, con una suba de 3,3 por ciento.

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El organismo explicó que el incremento de los regulados respondió principalmente a las subas en combustibles, cuotas de medicina prepaga, suministro de agua y boleto de colectivo urbano. En sentido contrario, las tarifas residenciales del gas natural redujeron presión sobre esa agrupación.

Los bienes y servicios estacionales aumentaron 1,8% en abril. Según el informe, esa dinámica respondió principalmente a las subas en pasajes aéreos y prendas de vestir. Las bajas en paquetes turísticos y frutas moderaron el resultado mensual de esa categoría.