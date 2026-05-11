Un cumpleaños, una foto y dos familias: la particular imagen que Allegra Cubero inmortalizó entre su papá y Mica Viciconte

Fabián Cubero, Mica Viciconte y las hijas del exfutbolista posan sonrientes durante el cumpleaños de la conductora (@peralta_nico)

La publicación de Allegra Cubero en sus redes sociales se transformó en uno de los momentos más comentados del fin de semana. La adolescente, hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, compartió una imagen donde se observa a su papá junto a Mica Viciconte en una escena íntima y afectuosa, en pleno festejo del cumpleaños número 37 de la conductora. La foto, tomada justo después de que la dueña del festejo soplara las velitas, muestra a la pareja besándose y fue acompañada por la joven con un simple emoji de corazón rojo. El gesto, espontáneo y natural, rápidamente alcanzó difusión masiva y se viralizó entre seguidores y medios.

La celebración tuvo lugar en Villa La Angostura, en el sur argentino, donde Viciconte eligió pasar su cumpleaños rodeada de sus seres queridos. A la reunión asistieron familiares y amigos, entre quienes destacaron figuras del espectáculo como Rocío Marengo, Paula Paretto, Belu Lucius y Nicolás Peralta. Las imágenes y videos del evento circularon ampliamente, aportando a la atmósfera cálida y familiar del encuentro.

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La propia conductora expresó en sus redes sociales el significado especial de este aniversario: “Feliz cumple para mí. 37 años de momentos hermosos, aprendizajes y muchísimo amor”, compartió en una publicación. Además, resaltó: “Hoy me toca celebrarlo de una manera distinta, rodeada de amigos, de naturaleza y paz en Villa La Angostura. Un cumple diferente… pero lleno de todo lo que realmente importa". Cerró su mensaje con una frase sintética: “Gracias a la vida por tanto”.

Fabián Cubero y Mica Viciconte se besan tiernamente en una íntima celebración, un momento especial inmortalizado por Allegra Cubero junto a una torta de cumpleaños.

La imagen captada por Allegra, donde aparecen su padre y Viciconte besándose, fue el hecho que mayor repercusión generó, tanto por la naturalidad del instante como por el contexto familiar de la escena. En redes sociales, la foto fue ampliamente replicada y comentada, consolidando el perfil público de la pareja y evidenciando la integración de las hijas de Cubero y Neumann al nuevo entorno familiar.

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La dinámica de la celebración incluyó saludos y muestras de afecto de Allegra y su hermana Sienna Cubero hacia Mica Viciconte. Allegra escribió en sus historias: “Cumple Mica Viconte. Te quiero”, acompañando el mensaje con una imagen reciente de ambas durante el festejo de 15 años de la adolescente. Sienna, por su parte, eligió una foto hogareña en la que se las ve abrazadas y comentó: “Feliz cumple, Mica. Espero que la pases muy lindo. Te quiero mucho”. Viciconte reaccionó a ambos mensajes con un gift de corazón rojo, reforzando la percepción de un vínculo cercano y contenedor entre ella y las hijas de Cubero.

La viralización de la foto y los mensajes afectuosos se dieron mientras, en paralelo, el entorno de Nicole Neumann y Manu Urcera era tema de conversación en los medios. A comienzos de abril, el periodista Juan Etchegoyen introdujo versiones sobre una supuesta ruptura entre la modelo y el piloto. “Quiero ser prudente con la información y cómo me llega y los datos que tengo para dar”, afirmó, al sostener que la ruptura estaba confirmada por fuentes de ambos entornos. Etchegoyen detalló que, al consultar directamente a uno de los protagonistas, obtuvo primero una respuesta cordial, pero al preguntar por la separación, no recibió más contestación. Interpretó el silencio como un indicio del delicado momento y el manejo reservado de la situación.

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La información difundida por Etchegoyen sumó que la separación coincidió con un momento de conflicto familiar para Nicole Neumann, cuya relación con Fabián Cubero ha sido objeto de debates públicos en repetidas ocasiones. Según el periodista, “la separación lleva unos días” y el entorno asegura que la pareja ya no convive bajo el mismo techo. “Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte. Quiero ser claro en esto también. Hasta el momento no me hablan de terceros en discordia”, explicó, descartando la intervención de otras personas en la ruptura. También relató que los allegados a la pareja describieron intentos fallidos por salvar el vínculo.