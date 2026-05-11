Con 6 jugadores de River y 4 de Boca, AFA anunció la prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial

Cuando resta un mes para el comienzo oficial del Mundial 2026, AFA publicó la prelista de 55 jugadores que eligió Lionel Scaloni de cara a la próxima Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. De estos futbolistas saldrá la nómina definitiva de 26 que disputarán el máximo certamen del fútbol mundial.
Entre los integrantes de la nómina, hay seis jugadores de River Plate y cuatro de Boca Juniors. De parte del Millonario, están Santiago Beltrán, Gonzalo Motntiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Anibal. Moreno. Por el lado del Xeneize, los que están en la nómina son Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.
Además, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 también sumó en la lista a otros jugadores del fútbol argentino como Gabriel Rojas, de Racing, que fue citado en la última ventana de amistosos. Lo mismo que Facundo Cambeses, otro arquero que fue llamado a finales del 2025 por su presente en la Academia.
La prelista de 55 jugadores de la selección argentina:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
Noticia en desarrollo...
