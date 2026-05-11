Con 6 jugadores de River y 4 de Boca, AFA anunció la prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial

Lionel Scaloni dio la nómina de futbolistas que podrían ser citados para la próxima Copa del Mundo

Cuando resta un mes para el comienzo oficial del Mundial 2026, AFA publicó la prelista de 55 jugadores que eligió Lionel Scaloni de cara a la próxima Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. De estos futbolistas saldrá la nómina definitiva de 26 que disputarán el máximo certamen del fútbol mundial.

Entre los integrantes de la nómina, hay seis jugadores de River Plate y cuatro de Boca Juniors. De parte del Millonario, están Santiago Beltrán, Gonzalo Motntiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Anibal. Moreno. Por el lado del Xeneize, los que están en la nómina son Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Además, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 también sumó en la lista a otros jugadores del fútbol argentino como Gabriel Rojas, de Racing, que fue citado en la última ventana de amistosos. Lo mismo que Facundo Cambeses, otro arquero que fue llamado a finales del 2025 por su presente en la Academia.

La prelista de 55 jugadores de la selección argentina:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

