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Día de la Madre, parrillada y familia: el refugio de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina

La pareja del exfutbolista compartió reflexiones sobre la maternidad, disfrutó de una jornada al aire libre con sus hijos y recibió un saludo especial desde la distancia

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Una mujer rubia sonríe mientras sostiene a un bebé, y una niña rubia con una bebida mira a la cámara en un restaurante con iluminación cálida
La modelo celebró el Día de la Madre rodeada de sus hijos y su familia (Instagram)

Daniela Christiansson transita un momento de cambios personales y familiares mientras Maxi López permanece en Argentina por motivos laborales. En medio de la inminente mudanza y la distancia, la modelo sueca encontró refugio y alegría en sus hijos, Elle y Lando, y en el círculo íntimo de su familia. Durante los festejos del Día de la Madre, una fecha cargada de emoción en gran parte del mundo, Daniela compartió en sus redes sociales una profunda reflexión sobre la maternidad y el amor que siente por sus pequeños.

Ser mamá de ustedes es la mejor parte de mí. Ser mamá es descubrir fortalezas que no sabías que tenías, y descubrir un amor por tus hijos más profundo de lo que jamás imaginaste posible”, escribió en un post bilingüe, acompañado de una imagen en la que se la ve sonriéndole a sus hijos al aire libre, en un entorno de calidez y ternura. Su mensaje, sincero y emotivo, generó una oleada de reacciones positivas y mensajes de apoyo en la sección de comentarios. Entre los saludos destacados estuvo el de Maxi, quien, desde Argentina, le dedicó un “Feliz día amor”, dejando en claro que, más allá de la distancia, la familia sigue siendo el eje de sus vidas.

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El Día de la Madre fue también la ocasión perfecta para un encuentro familiar. Daniela se reunió con sus padres y su hermana Anna, con quienes compartió momentos de cocina y juegos. Anna, que suele mostrar parte de la vida cotidiana familiar en redes, publicó imágenes de la pequeña Elle disfrutando junto a su abuela, mientras cocinaban juntas. “Mi papá usa la parrilla incluso cuando llueve”, bromeó la influencer, sumando otra postal de la jornada: abuelo y nieta compartiendo tiempo y risas en la cocina. “Con la ayuda de esta maravillosa bolita de energía llamada Elle”, escribió Anna, dejando en claro el rol fundamental que ocupa la familia en este tiempo de transición.

Daniela Christiansson, rubia, sentada al aire libre con sus dos hijos rubios; la niña mayor abraza una muñeca y el bebé lleva un sombrero
Daniela Christiansson compartió un tierno momento con sus hijos, celebrando el Día de la Madre en una jornada especial y familiar sin la presencia de Maxi López

Pero además de apoyarse en sus seres queridos, Daniela decidió buscar nuevos espacios de creatividad y distensión. Así, se animó a probar una experiencia artística diferente: la pintura sobre cerámica. La modelo compartió cada detalle en sus redes, mostrando cómo, entre pinceles, tazas y colores, se permitía desconectarse y explorar un costado suyo hasta ahora inédito. “Bastante nerviosa porque nunca hice pintura sobre cerámica antes”, confesó en uno de sus posteos, acompañando la frase con una foto del ambiente: una mesa repleta de materiales y bebidas, rodeada de personas en pleno proceso creativo. “A ver qué sale. ¿Tendré un talento oculto?”, se preguntó, en tono divertido y lúdico.

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Un hombre de espaldas, con chaqueta verde y jeans, cocina en una parrilla con humo en un patio exterior. Se ve un toldo a rayas y vegetación al fondo
La hermana de Daniela, Anna, mostró cómo su padre disfruta de usar la parrilla
Un hombre mayor con chaqueta verde y una niña con abrigo estampado junto a una barbacoa humeante con comida en el exterior
Daniela Christiansson compartió la postal que hizo su hermana de su padre e hija cocinando en una parrilla al aire libre

La actividad se desarrolló en Ginebra, en un espacio especialmente dedicado a este tipo de talleres artísticos, donde la consigna era relajarse, dejarse llevar y disfrutar. El clima distendido se reflejaba en las imágenes y en los relatos de Daniela, que mostraron tanto el proceso como el resultado final: piezas únicas y personalizadas, y la satisfacción de haber enfrentado una actividad desconocida con entusiasmo.

Mientras López continúa enfocado en sus proyectos y en la mudanza familiar, Christiansson demuestra que, más allá de los cambios y las distancias, la maternidad, el tiempo compartido con sus hijos y el vínculo con su familia siguen siendo su gran motor. Entre celebraciones, recetas familiares, tardes de juegos y desafíos creativos, la modelo se reinventa y encuentra nuevas formas de conectar con lo esencial: el amor, el arte y la posibilidad de disfrutar de los pequeños grandes momentos de la vida cotidiana.

Daniela Christiansson, con un top blanco y falda negra, sostiene a un bebé. Un hombre de traje y un niño pequeño rubio posan junto a una ventana con vista a una ciudad nocturna
A la distancia, el exfutbolista saludó a su pareja y madre de sus hijos menores (Instagram)

Las redes sociales, una vez más, funcionaron como puente para compartir estas vivencias y contagiar a sus seguidores el entusiasmo de probar cosas nuevas, el valor de las tradiciones familiares y la importancia de celebrar la maternidad en todas sus formas. Así, mientras el futuro se acomoda entre mudanzas, proyectos y viajes, Daniela Christiansson elige rodearse de afectos y sumar experiencias, siempre con una sonrisa y la certeza de que, pase lo que pase, su familia es su mejor refugio.

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