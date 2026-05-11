Con un cuadro lleno de argentinos, arranca el AAT Challenger en Córdoba

El tenis internacional vuelve a Córdoba. Con un cuadro repleto de argentinos, se pone en marcha el AAT Challenger 50 que se extenderá hasta el 17 de mayo.

Con Guido Justo como máximo preclasificado y Andrea Collarini como segundo favorito, el cuadro principal reúne experiencia, presente competitivo y proyección. Al menos 17 tenistas nacionales tienen asegurada su participación y también sobresalen nombres como Bautista Torres -reciente campeón del M25 de Villa María-, Juan Manuel La Serna, Renzo Olivo, Nicolás Kicker y varios jóvenes que buscarán sumar puntos importantes de cara a la Beca Galperin al Mérito.

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Durante toda la semana, el emblemático Córdoba Lawn Tenis Club albergará al certamen, que se juega sobre canchas de polvo de ladrillo y reparte 63 mil dólares en premios. Será el quinto torneo del circuito en suelo nacional lo que va del año, y el cuarto organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Para los jugadores albicelestes representa una oportunidad para sumar puntos valiosos para el ranking ATP y apalancar sus carreras sin moverse del país.

La acción comenzó este domingo con la primera ronda de la clasificación, disputada bajo una jornada de bajas temperaturas que luego encontró alivio con la aparición del sol cordobés. Allí, seis argentinos lograron avanzar a la ronda final de la qualy y quedaron a un paso del main draw: Benjamín Chelía, Segundo Goity Zapico, Leonel Castro, Thiago Cigarrán, Tomás Farjat y Valentín Garay, beneficiado por el walkover de Fermín Tenti. Ignacio Monzón, por su parte, ingresó directamente a la ronda decisiva tras quedar libre por cuestiones de sorteo.

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La clasificación dejó además señales muy positivas para varias de las jóvenes promesas del tenis argentino. Chelía, de apenas 17 años, consiguió su segundo triunfo a nivel Challenger, mientras que Segundo Goity Zapico y Leonel Castro celebraron sus primeras victorias en la categoría.

Benjamín Chelía festejó este domingo (Crédito: Prensa AAT)

El caso de Castro tuvo un valor adicional: el jugador de Ciudadela, de 18 años, logró también sumar su primer punto ATP luego de ingresar gracias a una invitación especial. Tras vencer a Lautaro Falabella, dejó en claro su estilo de juego y personalidad. “Estaba 4-1 abajo y la veía complicada. Gané buenos puntos, empecé a jugar mejor y me solté”, explicó. Luego, en su carta de presentación, definió su perfil tenístico: “Me gusta subir a la red, volear y tirar drops”.

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La programación del lunes marcará el inicio formal del cuadro principal una vez finalizada la clasificación. En el Court Central, Fernando Cavallo —marplatense de 20 años que viene de conquistar su primer título profesional en el -M15 de Quito- debutará ante el brasileño Eduardo Ribeiro tras recibir un wild card. Luego será el turno de Santiago De La Fuente frente al boliviano Murkel Dellien, uno de los candidatos de peso.

En la Cancha 1, Juan Manuel La Serna protagonizará uno de los cruces más atractivos de la jornada frente a Máximo Zeitune, mientras que Valerio Aboian se medirá con Carlos María Zárate. Más tarde, el cordobés Juan Ignacio Gallego, de 19 años y actual 1608° del ranking ATP, tendrá su estreno absoluto en un Challenger ante el estadounidense Ryan Dickerson.

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Gallego representa otro ejemplo del perfil que busca impulsar este tipo de torneos: desarrollo local, oportunidades competitivas y contacto directo con el profesionalismo. El juvenil sumó su primer punto ATP en marzo y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes de su corta carrera.

La actividad podrá seguirse en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial del circuito. En cuanto a las entradas, los tickets tienen un valor desde $15.000 para los cuartos de final, mientras que las semifinales y la final alcanzarán los $18.000 por jornada. También habrá abonos por tres días a $36.000, con un 20% de descuento para socios del Córdoba Lawn Tenis Club y de la Asociación Argentina de Tenis.

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Segundo Goity Zapico logró su primer triunfo en el Challenger Tour (Crédito: Prensa AAT)

<b>AAT Challenger de Córdoba | Resultados y programación</b>

Segundo Goity Zapico (ARG) d [3] Samuel Heredia (COL) 61 62

[4] Samuel Alejandro Linde Palacios (COL) d [Alt] Tadeo Meneo (ARG) 63 76(1)

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[5] Tomas Farjat (ARG) d [Alt] Bruno Oliveira (BRA) 64 75

[6] Conner Huertas del Pino (PER) d [Alt] Bautista De La Pena (CHI) 61 60

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[7] Thiago Cigarran (ARG) d [WC] Francisco Tomas Geschwind (ARG) 76(2) 64

[8] Arklon Huertas Del Pino Cordova (PER) d [WC] Agustin Libre (ARG) 64 61

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[9] Nicolas Zanellato (BRA) d [Alt] Gonzalo Zeitune (ARG) 63 60

[WC] Leonel Cesar Castro (ARG) d [10] Lautaro Agustin Falabella (ARG) 67(7) 64 61

[Alt] Valentin Garay (ARG) d [11] Fermin Tenti (ARG) Walkover

[WC] Benjamin Chelía (ARG) d [12] Valentin Basel (ARG) 46 64 76(4)

Cancha Central - Inicio a las 10:00

Qualifying Final - [1] Nicolas Villalon (CHI) vs [7] Thiago Cigarran (ARG)

Qualifying Final - [2] Ignacio Monzon (ARG) vs [9] Nicolas Zanellato (BRA)

No antes de las 13:00

[WC] Fernando Cavallo (ARG) vs Eduardo Ribeiro (BRA)

[Alt] Santiago De La Fuente (ARG) vs [5] Murkel Dellien (BOL)

Cancha 1 - Inicio a las 10:00

Qualifying Final - [Alt] Segundo Goity Zapico (ARG) vs [WC] Benjamin Chelía (ARG)

Qualifying Final - [5] Tomas Farjat (ARG) vs [Alt] Valentin Garay (ARG)

No antes de las 13:00

[8] Juan Manuel La Serna (ARG) vs [WC] Maximo Zeitune (ARG)

Valerio Aboian (ARG) vs [Alt] Carlos Maria Zarate (ARG)

No antes de las 18:00

[WC] Juan Ignacio Gallego (ARG) vs [Alt] Ryan Dickerson (USA)

Cancha 3 - Inicio a las 10:00

Qualifying Final - [4] Samuel Alejandro Linde Palacios (COL) vs [WC] Leonel Cesar Castro (ARG)

Qualifying Final - [6] Conner Huertas del Pino (PER) vs [8] Arklon Huertas Del Pino Cordova (PER)

No antes de las 13:00

[3] Andrea Collarini (ARG) / Nicolas Kicker (ARG) vs [WC] Segundo Goity Zapico (ARG) / Tadeo Meneo (ARG)

No antes de las 15:00

Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) / Nicolas Zanellato (BRA) vs Ignacio Monzon (ARG) / Nicolas Villalon (CHI)