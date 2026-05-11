Salud

Oncólogos revelan los 10 hábitos diarios que ayudan a prevenir el cáncer

Un grupo de especialistas compartió prácticas cotidianas que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar tumores, abarcando desde la alimentación y el ejercicio hasta el sueño y el control médico, según un informe de TIME

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Ilustración de un grupo de oncólogos de diversas edades y géneros alrededor de una mesa con frutas, vegetales, agua, protector solar, pesas y un cepillo de dientes.
Especialistas en oncología aplican a diario hábitos comprobados para prevenir el cáncer, según un informe publicado por TIME (Imagen Ilustrativa Infobae)

Médicos especialistas en oncología han incorporado hábitos para prevenir el cáncer como parte fundamental de su vida diaria, según TIME. Estas prácticas, respaldadas por la investigación más reciente y la experiencia clínica, van desde la dieta hasta el sueño y el control médico, y son accesibles para la mayoría de las personas.

Oncólogos destacados de Estados Unidos señalan que 10 hábitos diarios pueden reducir considerablemente el riesgo de cáncer.

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1. No consumir alcohol

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La doctora Andrea Tufano-Sugarman del Memorial Sloan Kettering Cancer Center elimina por completo el consumo de alcohol tras analizar los riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Andrea Tufano-Sugarman, oncóloga médica ginecológica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, decidió eliminar por completo el alcohol tras analizar la evidencia disponible. “Realmente no sabemos si existe una cantidad segura, y su consumo está vinculado a tasas más altas de varios tipos de cáncer”, explicó a TIME.

Esta decisión refleja el cambio de criterio en la comunidad médica. Investigaciones recientes muestran que incluso bajos niveles de alcohol elevan el riesgo de tumores como el de mama y colon.

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2. Alimentación rica en fibra y basada en plantas

El doctor Andre Goy, presidente y jefe médico del John Theurer Cancer Center en Nueva Jersey, afirma que entre el 70% y el 80% de sus comidas semanales son de origen vegetal. Durante los fines de semana, prefiere una dieta mediterránea.

La doctora Tufano-Sugarman establece como objetivo alcanzar 30 gramos de fibra diarios. Fuentes habituales son batidos con chía, palomitas de maíz, legumbres, frutas y verduras variadas. “Comer solo una manzana al día no basta; aporta entre cuatro y cinco gramos”, señaló a TIME.

Según la especialista, la fibra beneficia la microbiota intestinal, lo que incide en la inflamación y el riesgo de cáncer.

3. Cocinar en casa para evitar ultraprocesados

Persona con delantal revuelve polenta en una olla grande sobre la estufa. Una sartén con tuco humeante y un bol de queso rallado. Tomates y ajos visibles.
Cocinar en casa permite controlar los niveles de sal, azúcar y grasas añadidas en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitar los alimentos ultraprocesados es prioridad para el doctor Goy, quien opta por cocinar en casa. De esta manera, controla la cantidad de sal, azúcar y grasas añadidas.

El doctor Michael Dominello, oncólogo radioterápico en el Karmanos Cancer Institute de Detroit, recomienda elegir productos orgánicos en alimentos propensos a acumular pesticidas, como fresas y arándanos. Destaca que los restaurantes tienden a usar más ingredientes poco saludables y es menos habitual encontrar comida orgánica, a menos que se indique expresamente.

Cocinar en casa contribuye a limitar la exposición a compuestos indeseados presentes en alimentos procesados y en la restauración.

4. Precaución con comida para llevar y plásticos

La doctora Nikki Wood, hematóloga y oncóloga pediátrica en Children’s Mercy Kansas City, evita la comida para llevar para reducir el contacto de los alimentos calientes con plásticos de uso alimentario.

En ese sentido, la especialista advierte que estos plásticos pueden liberar sustancias que alteran el sistema hormonal y están asociadas a ciertos cánceres.

Wood prefiere esperar a que la comida alcance la temperatura ambiente antes de guardarla en recipientes plásticos. Esta precaución se extiende tanto al hogar como a restaurantes.

Para Wood, evitar envases plásticos calientes en contacto con alimentos es una regla principal para su salud y la de su familia.

5. La importancia de dormir bien

Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
Dormir entre siete y nueve horas diarias es clave para mantener una buena salud, según oncólogos consultados por TIME (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir entre siete y nueve horas cada noche es fundamental, según los oncólogos consultados por TIME. Tufano-Sugarman apunta que “sabemos que la falta de sueño favorece la resistencia a la insulina y desregula el apetito”.

Tufano-Sugarman sostiene que dormir lo suficiente ayuda a mantener la energía y un índice de masa corporal saludable. Aunque reconoce que no siempre se logra el intervalo ideal, insiste en que este hábito es clave para la prevención. El descanso adecuado favorece el metabolismo y reduce el riesgo de enfermedades, incluido el cáncer.

6. Ejercicio de fuerza como rutina

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar destacado entre los hábitos recomendados. Dominello asegura que sus beneficios superan la apariencia física: “Desencadena cambios hormonales y metabólicos que afectan desde el estado de ánimo hasta la salud a largo plazo”, indicó a TIME.

El médico recomienda ejercicios como sentadillas y levantamiento de pesas entre dos y tres veces por semana, ya que trabajan grupos musculares grandes de manera eficiente. Wood añade que, cuando no puede ir al gimnasio, realiza rutinas cortas de flexiones, sentadillas y desplantes en casa o en su trabajo.

Mantener la masa muscular y un metabolismo activo cobra más importancia con el paso del tiempo, subrayan los especialistas.

7. Protección solar y control dermatológico

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso diario de protector solar se establece como una práctica clave para prevenir el cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tufano-Sugarman utiliza protector solar diariamente, sin importar la estación. Además, se somete a una revisión dermatológica completa cada año, aunque no sea parte de las recomendaciones estándar.

La oncóloga resalta el valor del examen profesional frente al autoexamen, ya que los dermatólogos pueden detectar lesiones que pasan inadvertidas.

Los expertos citados por TIME coinciden en que la protección solar y los controles médicos periódicos disminuyen la probabilidad de desarrollar cáncer de piel.

8. Cuidado bucal y visitas odontológicas

El doctor Dominello visita al dentista al menos dos veces al año por motivos de salud general, y no solo para evitar caries. Indica que una mala salud bucal está relacionada con enfermedades cardiovasculares y, con evidencia creciente, con ciertos tipos de cáncer.

El vínculo exacto entre enfermedad periodontal y cáncer aún se está investigando, aclara Dominello, pero la asociación es clara. El control odontológico ayuda a detectar complicaciones en etapas tempranas y a preservar la salud integral.

9. Atención a señales de cáncer colorrectal

Mujer con cabello oscuro y suéter gris sentada en un sofá blanco, sujetándose el estómago con expresión de dolor, sosteniendo una taza de té.
La aparición de sangrado rectal o cambios persistentes en los hábitos intestinales requiere consulta con un profesional de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar a tiempo las señales del cáncer colorrectal puede marcar una diferencia decisiva en el tratamiento y la supervivencia. La especialista Tufano-Sugarman advirtió que el aumento de casos en adultos jóvenes ya alcanza niveles preocupantes y describió este crecimiento como una verdadera “epidemia”.

Frente a síntomas como sangrado rectal, cambios persistentes en los hábitos intestinales o molestias digestivas frecuentes, los expertos recomiendan consultar cuanto antes a un especialista.

En esos casos, una colonoscopia puede permitir la detección temprana de anomalías y facilitar intervenciones más efectivas. Si los resultados son normales, los controles suelen repetirse entre cinco y diez años después.

10. Incorporar brotes caseros en la dieta

Dominello cultiva brotes en casa porque ofrecen altos niveles de compuestos beneficiosos en comparación con las verduras adultas. Brotes de brócoli o col morada destacan por su aporte nutricional sobresaliente.

El proceso es sencillo: se requiere solo semillas para germinación, enjuagues diarios y esperar entre cuatro y cinco días para obtener brotes frescos.

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