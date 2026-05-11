Economía

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI de USD 481 millones para una mina de oro y plata en Salta y Catamarca

El proyecto Diablillos desarrollado por la canadiense AbraSilver generará más de 2.000 empleos directos e indirectos y tiene un potencial exportador estimado en USD 417 millones

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diablillos mineria
La resolución oficial establece un desembolso inicial de USD 481,7 millones, con un plazo de construcción hasta 2026 y el inicio de operaciones previsto para 2029

El Ministerio de Economía oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, desarrollado por la compañía canadiense AbraSilver, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De esta manera, se confirmó una inversión de USD 481 millones -que podría ampliarse hasta los USD 764 millones- para construir una nueva mina de oro y plata en la frontera entre Salta y Catamarca.

El proyecto, cuya adhesión al régimen se publicó este lunes en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del ministro Luis Caputo, busca posicionar a la región como polo de desarrollo a la vez que contempla la generación de 2.013 empleos directos e indirectos y tiene un potencial exportador estimado en USD 417 millones.

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Si bien la cifra de USD 764 millones corresponde a la inversión total estimada a largo plazo, el monto oficialmente aprobado por el Gobierno en el marco del RIGI para la etapa inicial es de USD 481,7 millones.

Diablillos se emplaza en la región de la Puna, en el límite de los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca), a 160 km de Salta capital y 375 km de San Fernando del Valle de Catamarca. La propiedad comprende quince concesiones minerales que adquirió AbraSilver en 2016.

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Según los relevamientos geológicos que llevó a cabo la empresa, el yacimiento cuenta con reservas de 199 millones de onzas de plata y 1,7 millones de onzas de oro sobre una estimación de recursos medidos e indicados de 103,9 millones de toneladas con una ley de 59 g/t de plata y 0,51 g/t de oro. Se trata, según destacó la empresa en comunicados anteriores, de un significativo potencial exploratorio aún sin explotar.

Marco legal, plazos y actores empresariales del proyecto minero

El beneficiario formal de los instrumentos fiscales previstos por el RIGI es Pacific Rim Mining Corporation Argentina S.A., firma que actúa como Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura creada por la Ley Bases para asegurar la trazabilidad y control de los incentivos fiscales. Si bien la titularidad administrativa recae en Pacific Rim, la operación y desarrollo están dirigidos globalmente por AbraSilver Resource Corp., que cotiza en la bolsa de Toronto y se proyecta como referente internacional tras la adquisición de la propiedad en 2016.

diablillos mineria
El proyecto contempla una participación mínima del 55% de proveedores locales y la generación de 2.013 puestos de trabajo directos e indirectos

El desembolso comprometido para la construcción de Diablillos es de USD 481,7 millones, con un plazo de edificación estimado en julio de 2026 y el inicio de operaciones previsto para julio de 2029, según la presentación de Pacific Rim.

La empresa invertirá unos USD 98,5 millones durante el primer año y USD 253,9 millones el segundo, sumando un total de USD 352,4 millones en los dos primeros años, lo cual supera el umbral del 40% de la inversión total exigido por la normativa regulatoria diseñada por el Gobierno para dinamizar las grandes inversiones en sectores estratégicos. La fecha máxima para ejecutar la totalidad de la inversión se estableció en el 30 de noviembre de 2027.

Uno de los requisitos del RIGI, sin embargo, es la obligación de asignar no menos del 40% de los fondos a activos computables en la etapa inicial y de emplear cerca de 55% de proveedores locales, bajo la supervisión de la Secretaría de Minería, encargada de fiscalizar el cumplimiento normativo. Según se detalla en la resolución ministerial difundida en el Boletín Oficial, este esquema persigue el objetivo de atraer capitales nacionales y extranjeros, generando impacto en la competitividad, el empleo y las exportaciones regionales.

Entre los inversores principales de AbraSilver Resource Corp., destaca Central Puerto, que a través de su filial Proener S.A.U. amplió su participación en febrero de 2025 hasta alcanzar el 9,9%, convirtiéndose así en el mayor accionista de AbraSilver. Además de Diablillos, AbraSilver desarrolla otros emprendimientos como el proyecto La Coipita de cobre y oro en la provincia de San Juan.

El auge de la minería bajo el RIGI y la proyección exportadora

La industria minera argentina atraviesa una etapa de fuerte expansión bajo el RIGI, con ocho de los trece proyectos aprobados correspondientes a la actividad extractiva, según datos de CAEM, la cámara sectorial que agrupa a más de 190 empresas del sector.

AbraSilver - In House
AbraSilver llegó en 2016 a la zona de Diablillos (AbraSilver)

Entre los proyectos destacados figuran Hombre Muerto (explotación de litio en Catamarca por la empresa Galan Lithium), Rincón (litio, Salta, Rio Tinto), Los Azules (cobre, San Juan, Mc Ewen Mining), Gualcamayo (oro, San Juan, AISA Group), Veladero (oro, San Juan, Barrick) y Fenix (litio, Catamarca, Rio Tinto), además de Diablillos. Todos ellos, de acuerdo a la sumatoria oficial, totalizan USD 7.948 millones en inversiones aprobadas por el gobierno nacional.

Las proyecciones para el sector minero sitúan las exportaciones argentinas en USD 9.000 millones para 2026, un crecimiento de 49% respecto al año anterior, bajo un contexto de recuperación en los precios internacionales del oro y litio, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El presidente de la entidad, Roberto Cacciola, precisó durante una presentación que el cierre de 2025 dejó un saldo exportador de USD 6.056 millones, lo que ya había supuesto un incremento del 30% respecto a 2024.

Cacciola afirmó que si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, “ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

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