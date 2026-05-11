Reducir sólo un poco las calorías favorece la longevidad: mejora la presión arterial y el colesterol LDL

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso pequeños cambios, como ajustar algunos hábitos alimentarios y mantener el equilibrio nutricional, pueden aportar beneficios concretos en la calidad de vida futura.

Reducir entre un 10% y un 15% las calorías diarias está vinculado a un envejecimiento más saludable, según un estudio liderado por investigadores estadounidenses y publicado por en la revista The American Journal of Clinical Nutrition.

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Esta disminución moderada puede mejorar la salud general sin requerir dietas estrictas ni poner en riesgo la adecuada nutrición.

Una reducción moderada de calorías mejora la presión arterial y el colesterol en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del ensayo muestran que ajustar la ingesta energética en ese rango contribuye a mantener la salud cardiovascular, disminuir la presión arterial, mejorar la tolerancia a la glucosa y reducir los niveles de colesterol LDL en adultos sanos sin obesidad.

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La investigación, realizada durante dos años, comparó a 143 adultos saludables: quienes intentaron reducir en un 25% sus calorías, aunque la reducción real promedio fue de 11,9%, experimentaron mejoras significativas en parámetros clínicos asociados con un menor riesgo de enfermedades crónicas, en contraste con quienes mantuvieron su dieta habitual.

Ajustar la dieta, mantener los micronutrientes y reducir calorías ayuda a prevenir enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención fue diseñada para evaluar los efectos de la restricción calórica sostenida en adultos sin obesidad. Los resultados indican que incluso una reducción calórica inferior a la prevista produce beneficios relevantes para la salud.

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Según detalló el equipo, los participantes que redujeron sus calorías presentaron mejoras en la presión arterial, los niveles de insulina y el colesterol LDL, variables clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Estos efectos positivos se observaron aun cuando el objetivo inicial de reducción fue mayor que el finalmente alcanzado.

Reducir entre un 10% y un 15% la ingesta diaria de calorías en adultos sanos, según el estudio, se asocia con mejoras en la presión arterial, colesterol LDL y tolerancia a la glucosa, sin comprometer la nutrición, siempre que se mantenga la calidad de la dieta bajo supervisión profesional.

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Cómo influyó la restricción calórica en los indicadores de salud

El seguimiento profesional evita deficiencias nutricionales en dietas hipocalóricas para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo sometido a restricción calórica evidenció una mejor tolerancia a la glucosa respecto al grupo control. Sai Krupa Das, investigadora principal del estudio, destacó a The American Journal of Clinical Nutrition que “la parte más interesante es que observamos estos beneficios con solo un nivel moderado de restricción, factible para la mayoría de las personas”.

Los investigadores subrayaron que los beneficios clínicos aparecieron de forma sostenida a lo largo de los dos años de seguimiento, lo que sugiere que la intervención es viable y sostenible en el tiempo para adultos sanos sin obesidad.

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Además, la investigación puso especial énfasis en la calidad de la dieta durante la intervención. El equipo científico comprobó que la calidad de la dieta y la adecuación nutricional se mantuvieron, gracias a la orientación profesional que recibieron los participantes.

Los voluntarios lograron consumir suficientes micronutrientes esenciales sin recurrir necesariamente a suplementos vitamínicos, lo que minimizó el riesgo de deficiencias nutricionales. Los puntajes de calidad de la dieta, medidos con índices independientes, mejoraron respecto al inicio y se situaron por encima del grupo que no hizo reducción calórica.

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La restricción calórica moderada es viable y sostenible para adultos sanos bajo control profesional (Freepik)

El informe enfatiza que la adecuación nutricional no se vio comprometida durante la intervención. Este aspecto es fundamental, ya que la restricción calórica, si no se realiza bajo supervisión profesional, puede conllevar riesgos nutricionales. Mantener el equilibrio en la dieta y los nutrientes permite aprovechar los efectos positivos de la reducción calórica sin afectar la salud.

Mecanismos biológicos: cómo actúa la restricción calórica

Aunque los mecanismos aún no se comprenden completamente, la literatura científica indica que reducir la ingesta calórica puede limitar la producción de especies reactivas de oxígeno, moléculas asociadas al deterioro celular y a enfermedades como el cáncer y algunos trastornos neurológicos.

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En el estudio, las pruebas mostraron una baja significativa de estas moléculas en orina en el grupo que disminuyó las calorías. Este efecto podría contribuir a proteger los biomarcadores del envejecimiento a largo plazo, aunque se requieren investigaciones adicionales para entender el impacto completo de este proceso.

El equipo de investigación concluye que, si bien la restricción calórica moderada es prometedora como estrategia para promover un envejecimiento saludable, la aplicación práctica debe considerar siempre el contexto individual y el seguimiento profesional, para evitar posibles complicaciones derivadas de una reducción excesiva o mal planificada.

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Cuándo consultar a un profesional antes de reducir calorías

Pequeños ajustes en la alimentación diaria pueden aportar beneficios medibles en la salud futura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las publicaciones científicas advierten que no todas las personas deben modificar su consumo calórico sin valoración profesional. En el caso de mayores de 65 años, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con índice de masa corporal bajo, enfermedades crónicas, medicación continua o baja densidad ósea, es obligatorio consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios en la dieta.

Para adultos sanos interesados en seguir una dieta equilibrada acompañada de reducción calórica, los especialistas recomiendan evaluar periódicamente el estado nutricional y ajustar la dieta si es necesario, con el fin de evitar deficiencias. Incluso reducciones modestas, como eliminar un postre azucarado al día, pueden aportar beneficios medibles con el tiempo.

A medida que la medicina avanza y la esperanza de vida aumenta, mantener la buena salud durante esos años añadidos será cada vez más relevante. La evidencia científica actual respalda que una restricción calórica moderada, bajo supervisión profesional y con una dieta de calidad, puede ser una herramienta eficaz para promover un envejecimiento saludable y prevenir enfermedades crónicas asociadas a la edad.