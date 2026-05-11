Política

Mauricio Macri tensó su vínculo con Milei y en el Gobierno creen que busca reposicionar al PRO rumbo a 2027

En Casa Rosada le atribuyen al titular del espacio la autoría del comunicado que se publicó con críticas al gobierno nacional. En ese marco, diferencian el vínculo que mantienen con dirigentes amarillos con los que hay buena sintonía

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Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)
El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri en el Congreso (Prensa Senado)

El crítico documento publicado en las redes sociales del PRO sorprendió a varios dirigentes del mismo espacio, pero especialmente llamó la atención del gobierno nacional, que con el correr de las horas le atribuyó la autoría exclusivamente al expresidente Mauricio Macri y a su intención de mejorar las condiciones del partido que lidera, de cara a las negociaciones para los comicios de 2027.

Desde el corazón de la administración libertaria aseguraron que ni el titular del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ni el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estaban al tanto de la pieza audiovisual, que expuso diferencias con el Gobierno al señalar que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”.

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“Parece que se mandó solo. Está intentando construir de 10 puntos que le permita negociar la Ciudad de Buenos Aires”, planteó a Infobae un importante funcionario.

El exmandatario rompió la quietud política de los últimos meses y encabezó una serie de actividades en distintas provincias con la intención de volver a irrumpir en la escena pública, en medio del marcado debilitamiento de la imagen de la gestión. Como contó este medio, en el oficialismo los movimientos del titular del partido amarillo no generan preocupación y, aunque procuran diferenciar su postura de la de los referentes aliados, no le ven proyección electoral ante una eventual candidatura.

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Un hombre sonriente de mediana edad, vestido con traje azul, saluda con ambas manos levantadas en un escenario frente a pantallas digitales con imágenes
El expresidente Mauricio Macri saluda a la audiencia con las manos en alto desde un escenario, con pantallas que proyectan una multitud y otros gráficos detrás de él

“Son sueños del macrismo. No pudo hacer nada cuando fue su turno. Es un decálogo de buenos deseos que les quedaron truncos. Debería acompañar dando apoyo”, sentenció visiblemente molesto un integrante de la mesa política del gobierno libertario.

En Balcarce 50 le bajan el precio al operativo clamor por el interior diseñado por el PRO para impulsar la candidatura del fundador de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. “¿Con quién va a ir a una paso? ¿Con Kicillof? Con todo esto sólo expone su frustración“, ironizaron desde una de las tribus libertarias.

Desde el entorno de Patricia Bullrich interpretan que la postura del PRO sigue los pasos de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien en los últimos días elevó el tono de sus críticas a partir de las diferencias con la línea de Javier Milei y Karina Milei para blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“El video está detrás de Patricia. Vieron que salió y no se quieren quedar atrás”, sintetizaron dirigentes que la rodean. “Creo que fue una reacción, bastante tardía, a las declaración de Patricia. Fue de desesperación porque la viera a ella, que es parte del Gobierno, siendo más dura con el tema que ellos y que les estaba comiendo el poquísimo electorado“, coincidió otro colaborador.

Patricia Bullrich, vestida con una chaqueta blanca, toca el hombro de Mauricio Macri, quien está de espaldas con traje oscuro, en un salón con otras personas
Patricia Bullrich saluda a Mauricio Macri en un evento de la Fundación Libertad con otros asistentes en el fondo

En las filas amarillas debaten internamente si es conveniente tomar distancia del Poder Ejecutivo y no logran interpretar del todo el mensaje político. “No termino de entender si es el momento. Tampoco qué quiere decir ni dónde nos quieren ubicar. Hay discusiones que tienen que ver con otras cosas. En general, cuando te diferenciás en un contexto de debilidad, no quedás bien parado”, sostuvo un referente del espacio fundado por Macri en 2015.

Desde la salida de Guillermo Francos -quien ofició de puente para recomponer la relación-, el vínculo entre Macri y Milei atraviesa su peor momento. Incluso, durante la cena de la Fundación Libertad, a fines de abril, ambos referentes de la derecha evitaron saludarse; a diferencia de lo que sucedió con Bullrich.

“Esa relación no tiene retorno. Macri nunca entendió nada y fue ofensivo con Karina”, arremetió un estrecho colaborador del referente libertario, luego de que el dirigente aliado al oficialismo planteara la necesidad de retomar el vínculo político que predominó tras las elecciones de 2023.

Pese a los gestos de acercamiento con la extitular del PRO, el diputado del riñón directo de Macri Fernando De Andreis planteó que “lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un partido a otro”. Por su parte, el ladero bullrichista Damián Arabia arremetió: “Es un curioso comentario, De Andreis, siendo que llegaste a diputado como número cinco de la lista que encabezó Patricia hace apenas seis meses, cuando sacamos más del 50% de los votos”.

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