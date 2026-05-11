Bruno Fernandes reveló cuál es su mayor deseo: “Espero que ganemos el Mundial por todo lo que Cristiano Ronaldo le dio al fútbol”

Bruno Fernandes superó el récord de 15 asistencias en una misma temporada de la Premier League que había establecido David Beckham con el Manchester United (REUTERS)

La presión de liderar al Manchester United, las exigencias físicas del fútbol de élite y la ambición de conquistar un Mundial fueron algunos de los temas que abordó el futbolista Bruno Fernandes durante una entrevista en The Wayne Rooney Show.

El mediocampista portugués de 31 años también se refirió a su relación con Cristiano Ronaldo y al significado de portar el brazalete de capitán en uno de los clubes más importantes del mundo.

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Fernandes explicó que ser capitán del Manchester United implica asumir una responsabilidad constante tanto dentro como fuera de la cancha. Además, reconoció que convivir con el dolor físico y las lesiones forma parte de la rutina de un futbolista de alto nivel, mientras que el ejemplo de Ronaldo y el deseo de ganar una Copa del Mundo continúan siendo una fuente de motivación en su carrera.

La presión de vestir la camiseta del Manchester United

“Aunque cuando llegué sabía que el club no estaba en su mejor momento, siempre sueñas con ganar trofeos”, expresó Fernandes durante la entrevista con Wayne Rooney. “Vi al equipo cuando tú (Rooney) y Cristiano jugaban y ganaban año tras año. Cuando llegas a un club así, sientes esa historia y quieres repetirla”, declaró.

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El mediocampista remarcó que disfrutar cada partido forma parte de la experiencia, pese a los desafíos: “Jugar en el United te exige convivir con muchas opiniones, positivas y negativas. Es el precio de estar en un club grande. Si quieres estar aquí, debes aceptarlo”, afirmó.

El futbolista portugués detalló cómo las exigencias físicas y la convivencia con lesiones forman parte del día a día en el fútbol de élite (Captura de video: YouTube)

También comentó su preferencia por la posición de mediapunta: “En el United, probablemente donde más aporto es jugando como mediocampista ofensivo, el clásico número 10. Cuando llegué, estaba Juan Mata, pero jugaba más por la derecha. Me tocó cubrir ese puesto porque el equipo lo necesitaba, tanto para crear como para apoyar a los delanteros”.

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Lesiones y el límite del dolor en la élite

Consultado sobre si llegó a jugar lesionado, fue directo: “Hace dos o tres años, sufrí un golpe fuerte en el pie contra Brighton, en una semifinal de copa. No podía caminar, pero buscábamos asegurar un lugar en la Champions y jugar una final. Me dije: ‘Voy a jugar con esto’. El dolor durante el partido puedes ignorarlo por la emoción, pero también hay que ser responsable con el cuerpo”.

Recordó que, en varias ocasiones, insistió en jugar pese a estar lesionado, lo que llegó a generar diferencias con médicos y entrenadores. Explicó que muchas veces quiso ayudar al equipo aun cuando no estaba en condiciones físicas óptimas y admitió que, con el tiempo, aprendió a reconocer los límites y a escuchar las recomendaciones del cuerpo médico cuando le aconsejan no jugar.

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El mediocampista reconoció que jugó partidos lesionado por querer ayudar al equipo, aunque luego aprendió a escuchar al cuerpo médico (REUTERS)

Al hablar sobre la importancia de no asumir riesgos innecesarios, recordó que en una ocasión aceptó salir de un partido al comprender que una lesión más grave podía perjudicar al equipo y exponer a Darren Fletcher, quien entonces era el director técnico, a las críticas.

El portugués reconoció que en otro momento de su carrera habría preferido continuar en el campo, pero que con el tiempo entendió que en determinadas situaciones es necesario priorizar el bienestar colectivo.

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Liderazgo y el orgullo de ser capitán del United

Al referirse a la responsabilidad de ser capitán, confesó: “Nunca soñé con ser el capitán del United, solo quería jugar aquí. Serlo es un honor y una responsabilidad enorme. Cuando supe que podía ser el nuevo capitán, fue difícil porque Harry Maguire seguía en el club y había logrado mucho. Converse con él y su apoyo me ayudó bastante”.

Fernandes destacó el legado que quiere dejar: “Quiero devolver al club a las posiciones que merece. Ganar la Premier o la Champions sería el mayor logro. Cuando me planteé si seguir, fue por el deseo de dejar algo importante en el club, mi legado, más allá del dinero”.

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El capitán del Manchester United afirma que el liderazgo implica priorizar el bienestar colectivo y aceptar críticas durante momentos difíciles del club (REUTERS)

También habló sobre su liderazgo en los momentos más complejos del club inglés y aseguró que, pese a haber tenido la posibilidad de marcharse durante una etapa difícil para el club, decidió quedarse para afrontar la situación y luchar por revertirla.

En The Wayne Rooney Show, explicó que proviene de una familia humilde de Maia, Portugal, donde la prioridad nunca fue el dinero, sino cumplir sueños y esforzarse en aquello que aman.

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El Mundial con Portugal y el vínculo con Cristiano Ronaldo

La entrevista tomó un tono más personal al tratar la experiencia en la selección de Portugal y el lazo con Cristiano Ronaldo. “Jugar un Mundial con Cristiano es especial, sería fantástico lograr el título juntos”, reflexionó Fernandes.

Fernandes enfatizó que el ejemplo y la motivación de Cristiano Ronaldo impulsaron su carrera y su deseo de conquistar el Mundial (REUTERS)

Para Fernandes, alcanzar la cima con la selección de Portugal junto a Ronaldo representa mucho más que un logro deportivo. El mediocampista aseguró a Rooney que “espero que ganemos el Mundial no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano le dio al fútbol”.

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Considera que conquistar ese título sería la mejor manera de reconocer el impacto y la trayectoria del delantero tanto en su selección como en el escenario internacional.