Teleshow

Momi Giardina cumplió su sueño en el escenario de Ricardo Arjona: emotivo homenaje a las mujeres de “cuatro décadas”

El cantante protagonizó un episodio que despertó la ovación del público cuando hizo subir a la bailarina. Además, hubo un impactante momento con Ángela Leiva

Guardar
Google icon

En el escenario, Ricardo Arjona y Momi Giardina interactúan. Él luce un sombrero y ropa negra; ella, un conjunto negro. Ambos se abrazan (@fenixentertainment)

La emoción que recorrió el Movistar Arena de Buenos Aires durante el fin de semana se concentró en uno de los instantes más esperados de la gira de Ricardo Arjona. En medio de su serie histórica de 14 conciertos en la ciudad, el cantautor guatemalteco eligió a Momi Giardina para protagonizar un segmento conocido como uno de los más comentados de sus presentaciones. La bailarina y conductora fue invitada al escenario, ante un público que agotó entradas desde el 1 de mayo y que verá la última función el 25 del mismo mes.

La escena se desarrolló durante la interpretación de “Señora de las cuatro décadas”, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Arjona, conocida por su letra dedicada a las mujeres mayores de 40 años. En este punto del espectáculo, el artista suele invitar a una fan al escenario para abrazarla y cantarle el final del tema. En esta ocasión, la elección recayó sobre Momi, quien fue presentada ante la multitud mientras el propio Arjona señalaba el carácter simbólico de su presencia: Giardina estaba allí representando a todas las mujeres en esa franja etaria.

PUBLICIDAD

La reacción de la conductora fue inmediata y quedó registrada en sus redes sociales. Desde el estadio, compartió su emoción y reconoció que el gesto del músico había significado la concreción de un anhelo personal. “Me acaba de cumplir mi sueño”, expresó, visiblemente conmovida por el momento. El hecho tuvo repercusión entre los asistentes y en plataformas digitales, donde seguidores de ambos celebraron el encuentro y el reconocimiento que implicó para muchas mujeres argentinas.

Ricardo Arjona y Momi Giardina interactúan en el escenario (@momigiardina)

No es la primera vez que Momi Giardina manifiesta su admiración por Arjona. En entrevistas previas y publicaciones en redes, narró cómo las canciones del guatemalteco acompañaron distintas etapas de su vida y reiteró la cercanía emocional que siente con su obra. Ese vínculo personal, sumado al contexto especial del recital, transformó el pasaje en una postal inolvidable de la gira.

PUBLICIDAD

El marco de este episodio fue una seguidilla de presentaciones inédita para la carrera del cantante en el país. Ricardo Arjona programó 14 conciertos consecutivos en el Movistar Arena durante mayo de 2026, bajo el título “Lo que el Seco no dijo”. La gira comenzó el 1 de mayo y, ante la demanda de entradas, se añadieron nuevas fechas hasta alcanzar una última función el 25 de mayo. Cada noche, el estadio se colmó de seguidores provenientes de distintos puntos del país y del exterior, lo que subraya la vigencia del artista y la conexión con su público.

La serie de conciertos también tuvo lugar para las sorpresas. En la sexta noche de la gira, Ángela Leiva fue invitada especial en el escenario. La cantante argentina se sumó para interpretar juntos el tema “Fuiste Tú”, uno de los éxitos más reconocidos del repertorio latinoamericano reciente. La colaboración fue recibida con una ovación por parte del público, que celebró el cruce de dos generaciones de artistas y la potencia emotiva de la canción en vivo.

La presentación en vivo de los artistas Ricardo Arjona y Ángela Leiva (@angelaleivaok)

Ángela compartió posteriormente el video de la actuación en sus redes sociales, donde expresó el impacto que tuvo para ella cantar junto a él. “Jamás me imaginé que después de cantarla tantas veces, en tantos karaokes, algún día la iba a cantar con el mismísimo Ricardo Arjona. Gracias por este momento; lo guardo en mi corazón para siempre”, destacó la artista, sintetizando el valor personal y profesional de la experiencia.

El segmento en el que Leiva y Arjona compartieron escenario se convirtió en uno de los puntos altos de los shows, tanto por la respuesta del público como por la repercusión en medios y redes sociales. La interpretación conjunta de “Fuiste Tú” subrayó la capacidad del guatemalteco para generar momentos únicos en cada función, sumando invitados que aportan nuevas lecturas a sus clásicos. De hecho, en una de las noches anteriores, este mismo tema fue interpretado junto con Eugenia Quevedo.

La serie de conciertos de mayo de 2026 y los momentos vividos en el Movistar Arena confirman un lazo de larga data entre Arjona y su audiencia en la Argentina. La interacción con fanáticas como Momi Giardina, la invitación a artistas locales como Ángela Leiva y la masiva presencia de público en cada show reflejan una relación que excede lo estrictamente musical.

Temas Relacionados

Momi GiardinaRicardo ArjonaÁngela LeivaSeñora de las cuatro décadasMovistar Arena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La insólita anécdota de Luciano Cáceres cuando hizo una presencia con strippers: “Noche de mujeres”

Entre risas y asombro, el actor reveló una faceta nunca antes contada en Las chicas de la culpa. “Me parecía raro ganar toda esa plata en una hora”, recordó

La insólita anécdota de Luciano Cáceres cuando hizo una presencia con strippers: “Noche de mujeres”

La fuerte advertencia que le mandó la familia a Luana en Gran Hermano: el mensaje que cambió todo

La joven recibió un mensaje directo de su familia y amigos que desencadenó una rotunda reacción emocional

La fuerte advertencia que le mandó la familia a Luana en Gran Hermano: el mensaje que cambió todo

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

En una noche cargada de tensión, la venezolana sorprendió a todos al enfrentar sin filtros al participante. El video

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El cantante mexicano reveló la habitación que decoró para la niña, pero la reacción de Florencia Cazzuchelli encendió la chispa de un nuevo cruce

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

La conductora se refirió a las versiones sobre la continuidad de su ciclo. Su palabra

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

DEPORTES

Santiago Beltrán, el héroe de River en los penales, integra la prelista de la selección argentina de Scaloni para el Mundial

Santiago Beltrán, el héroe de River en los penales, integra la prelista de la selección argentina de Scaloni para el Mundial

Un futbolista de una selección que jugará el Mundial es investigado por una denuncia de agresión sexual

Tiene 21 años, estudia Economía y fue figura en la clasificación de River: quién es Santiago Beltrán

El gesto antideportivo en una pelea de boxeo por el título: golpeó a su rival cuando estaba en el piso y lo descalificaron

El caso Senesi y la importancia de moverse fuera de la cancha

TELESHOW

La insólita anécdota de Luciano Cáceres cuando hizo una presencia con strippers: “Noche de mujeres”

La insólita anécdota de Luciano Cáceres cuando hizo una presencia con strippers: “Noche de mujeres”

La fuerte advertencia que le mandó la familia a Luana en Gran Hermano: el mensaje que cambió todo

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

INFOBAE AMÉRICA

El Nobel John M. Coetzee cuestiona si el lenguaje inclusivo es una forma de amnesia voluntaria

El Nobel John M. Coetzee cuestiona si el lenguaje inclusivo es una forma de amnesia voluntaria

La delincuencia violenta en Centroamérica y el Caribe frena la inserción laboral femenina alerta organismo internacional

Familias cartaginesas impulsan primera marca colectiva de café en Costa Rica desde Tablón de El Guarco

Aumento en tarifa eléctrica podría alcanzar hasta un 20% y agravar el costo de vida en Honduras

Michel Foucault, filósofo francés: “Si se castiga menos, es para castigar mejor”