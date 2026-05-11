Crimen y Justicia

Cayó en Flores un falso operario de Edesur cuando intentaba estafar a vecino: tenía pedido de captura

Javier Carlos Martínez (50) fue arrestado en pleno intento de estafa a un vecino de 62 años

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Cayó en Flores un falso operario con pedido de captura cuando intentaba estafar a vecino

Personal de la Policía de la Ciudad detuvo días atrás a un hombre de 50 años en el barrio porteño de Flores, donde fue arrestado cuando intentaba engañar a un vecino para robarle dinero. El delincuente se presentó ante la víctima como un falso operario de luz, bajo el pretexto de que debía cambiar el medidor de energía eléctrica. Pero en realidad, todo se trataba de una estafa.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que la detención del estafador, identificado como José Carlos Martínez, ocurrió el pasado 29 de abril en el cruce de avenida Asamblea y Carlos Ortiz, donde personal de la comisaría vecinal 7A arribó tras un llamado al 911 que alertaba sobre un supuesto operario de la empresa Edesur, quien le solicitaba una importante suma de dinero a un vecino de 62 años.

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Una vez en el lugar, los efectivos entrevistaron al denunciante, quien contó que el día previo un supuesto operario había tocado su timbre para informarle que debía realizar el cambio de medidor de electricidad de su propiedad.

Por el trabajo, el estafador le exigía a la víctima una suma de 250 mil pesos en concepto de mano de obra.

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Cayó en Flores un falso operario con pedido de captura cuando intentaba estafar a vecino
Las herramientas que le secuestraron al falso operario de Edesur.

Ante la sospecha de una posible maniobra ilícita, el damnificado dio aviso al sistema de emergencias. En consecuencia, y con colaboración personal del CMU (Centro de Monitoreo Urbano), se logró localizar al imputado en las inmediaciones, donde fue interceptado y demorado por personal policial.

Concretada la detención, los policías realizaron la consulta correspondiente en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) y corroboraron que Martínez tenía un pedido de captura vigente desde el último 23 de abril por el delito de extorsión, solicitado por el Juzgado de Garantías N° 1 de Quilmes.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, Secretaría 136 del doctor Juan Pablo Strifezza, quienes avalaron la detención de Martínez y lo imputaron por el delito de estafa.

Desarticularon una banda dedicada a las estafas virtuales en el AMBA

Un importante despliegue de la Policía de la Ciudad en distintos puntos del AMBA concluyó con la desarticulación de una organización que se dedicaba a realizar estafas virtuales. El operativo incluyó 21 allanamientos simultáneos y permitió el secuestro de más de 250.000 dólares, entre dinero en efectivo y criptomonedas.

Según precisaron fuentes policiales a este medio, la investigación se centró en una banda integrada por dos familias, con ocho miembros imputados y la detención de uno de los involucrados, que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.

La organización utilizaba esquemas vinculados a criptomonedas y operaba a través de cuevas financieras, sociedades fantasmas y aplicaciones ficticias.

El video muestra un operativo policial. Agentes, algunos identificados con chalecos azules, ingresan a una propiedad. Se observa a un oficial contando billetes en una máquina y otros examinando objetos en una cocina. La intervención culmina con el hallazgo de un vehículo negro en un estacionamiento subterráneo. Este material documenta la desarticulación de una banda dedicada a estafas virtuales por parte de la Policía de la Ciudad, donde se incautaron más de 250.000 dólares.

La causa, iniciada en 2023 a partir de una denuncia por estafa en Puerto Madryn, Chubut, reveló que la víctima había invertido más de 100 millones de pesos, pero el dinero no fue devuelto tras el primer mes de ganancias.

La banda ofrecía inversiones en supuestas empresas que cotizaban en la Bolsa y permitía a las víctimas visualizar falsos movimientos financieros a través de una app ficticia especialmente creada para ese fin. Según indicaron las fuentes del caso a este medio, existen al menos 200 damnificados en todo el país y la cifra podría incrementarse tras el hallazgo de nueva evidencia.

El operativo se desplegó en 12 domicilios y oficinas de la ciudad de Buenos Aires, ubicados en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, además de 9 locaciones en territorio bonaerense, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

Durante los procedimientos, la Policía incautó más de 172.000 dólares en efectivo, criptoactivos por un valor estimado de 80.000 dólares, 6 millones de pesos, cheques, vehículos, notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación financiera con anotaciones. Parte del botín se encontraba en propiedades que operaban bajo la fachada de agencias de viajes y casas de cambio.

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