El proceso de selección del próximo contralor general en Guatemala expone vacíos normativos y riesgos de injerencia particular

La elección del titular de la Contraloría General de Cuentas enfrenta disputas normativas y debates sobre el control del gasto público en Guatemala. (Fotografías: Contraloría General de Cuentas de Guatemala)

La elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas estará marcada por disputas normativas, tensiones institucionales y el regreso al primer plano del debate en torno a la fiscalización del gasto público, según un análisis publicado por la República.

De cara al proceso previo a 2027, la integración de la comisión de postulación y la definición de sus competencias adquieren un papel fundamental en el escenario político nacional.

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Un aspecto que distingue este proceso es la influencia que ejercen las nuevas y tradicionales universidades dentro de la Comisión de Postulación.

Su participación no solo altera el equilibrio interno del órgano, sino que modifica el número de representantes de los colegios profesionales, detalla el medio. Esta dinámica genera variaciones en la correlación de fuerzas y puede repercutir directamente en las decisiones sobre la elección del sucesor de Frank Helmuth Bode Fuentes, titular actual de la Contraloría General.

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La Contraloría General de Cuentas (CGC) tiene la función principal de fiscalizar el uso de fondos públicos en ministerios, municipalidades, fideicomisos y universidades, incluido el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), a pesar de la negativa de Walter Mazariegos a someterse a dicho proceso, lo que —según el medio— constituye un acto ilegal.

Este ente promueve la rendición de cuentas, impulsa la modernización de auditorías y la capacitación de funcionarios públicos. Además, la CGC debe consolidar sistemas de control para prevenir el abuso y la corrupción dentro del Estado.

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La institución enfrenta objeciones sobre su capacidad para cumplir esta misión. La República señala que existen cuestionamientos sobre auditorías selectivas y la presunta falta de independencia de la contraloría respecto de los actores políticos de turno. La sensación de que las decisiones pueden responder a intereses partidistas o personales ha deteriorado su credibilidad.

Consejo de Enseñanza Privada Superior: influencia y criterios ambiguos

El Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS) se posiciona como uno de los actores más influyentes en el proceso. El texto destaca que sus criterios para aprobar nuevas universidades son ambiguos, lo cual impacta en la integración de la comisión de postulación.

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El surgimiento de instituciones recientes —muchas sin egresados o historial académico— genera dudas sobre la legitimidad y la formación técnica de los perfiles que podrían integrarse al proceso de selección.

La normativa que regula la integración de la Comisión de Postulación (CP) presenta vacíos legales en cuanto a los requisitos que deben cumplir las instituciones.

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Esta ambigüedad permite que actores con intereses particulares utilicen la creación de universidades como vía para incidir en la selección del contralor. Por esta razón, el proceso está expuesto a maniobras que desestabilizan los estándares técnicos y privilegian factores ajenos al interés público.

La elección del titular de la Contraloría General de Cuentas enfrenta disputas normativas y debates sobre el control del gasto público en Guatemala.(Fotografías: Contraloría General de Cuentas de Guatemala)

Disputas internas y consecuencias políticas del finiquito

El liderazgo dentro de la comisión de postulación resulta determinante. La presidencia de la CP recae en uno de los rectores de universidades privadas, quien puede dirigir el procedimiento hacia el rigor técnico o bien abrirlo a negociaciones políticas.

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El texto también advierte sobre conflictos internos en las juntas directivas de los colegios profesionales, disputas que podrían trasladarse a la CP y comprometer la objetividad al evaluar las candidaturas.

La relevancia de este proceso supera el simple relevo en un órgano fiscalizador. En la coyuntura política presente, el “finiquito” —el certificado de idoneidad imprescindible para competir en elecciones y ocupar cargos públicos— emerge, según La República, como una posible herramienta de presión política.

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Se prevé que, si no se cumplen los plazos legales, aumentará la incertidumbre institucional y la CGC asumirá un papel aún más estratégico en la gestión de la carrera pública y el control electoral.

El proceso para elegir al nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas implicará la conformación de una Comisión de Postulación con representantes de universidades y colegios profesionales, bajo una normativa ambigua que permite la presencia de instituciones sin experiencia acreditada.

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Este escenario favorece la injerencia de intereses particulares y genera inquietudes sobre la transparencia y la eficacia del proceso. La supervisión ciudadana y la revisión de los lineamientos vigentes se plantean en el texto como condiciones indispensables para resguardar la legitimidad de la selección y el fortalecimiento de la función fiscalizadora del Estado.