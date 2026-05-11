El lujoso yate personalizado de 20 millones de dólares que compró un piloto de la Fórmula 1

Charles Leclerc participó de la ceremonia de inauguración del nuevo modelo de la embarcación

Charles Leclerc, uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, celebró en La Spezia la entrega de su nuevo yate de lujo, una unidad del modelo Riva 102′ Corsaro Super cuyo valor estimado ronda los 20 millones de dólares. El acto, realizado en el astillero de la marca italiana, reunió a la esposa del corredor de Ferrari, Alexandra Leclerc, y a los artesanos responsables de la embarcación, según informaron medios especializados europeos como Motorsport y M16. La ceremonia incluyó el tradicional bautizo con una botella de champán, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La nueva adquisición de Leclerc refuerza su relación con la marca náutica. El piloto monegasco ya había sido propietario de otros modelos de la firma, como el Riva 48 Dolceriva y el Riva 82′ Diva. El Corsaro Super, bautizado nuevamente como Sedici, representa la tercera embarcación de la marca en su flota personal, caracterizada por el diseño italiano y el alto rendimiento. De acuerdo con los reportes, el propio Leclerc participó en la personalización de cada detalle, tanto en los interiores como en los exteriores del yate.

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Durante el evento, el CEO de Ferretti Group, Alberto Galassi, destacó: “La pasión de Charles por Riva, que por supuesto es recíproca, es un testimonio de calidad y belleza que acogemos con una alegría incontenible. Si un piloto tan formidable e icono de estilo y elegancia elige una vez más uno de nuestros barcos, significa que Riva, y en este caso el magnífico 102’ Corsaro Super, ofrece estándares inigualables de belleza, habitabilidad y tecnología”. Galassi añadió: “Muchas gracias una vez más, Charles, diviértete y disfruta del agua en tu nuevo Riva”, según recogió Motorsport.

El nuevo yate Sedici de 20 millones de dólares, propiedad del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc.

El Riva 102′ Corsaro Super es una embarcación de 31 metros de eslora, propulsada por dos motores MTU que desarrollan una potencia total de 2.638 caballos de fuerza. Esta configuración permite alcanzar una velocidad máxima de 28 nudos y mantener una velocidad de crucero de 24 nudos. El modelo incorpora tecnología de estabilización avanzada, lo que representa una mejora respecto a versiones anteriores y a otros yates de su clase.

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Entre los aspectos más notables del nuevo yate de Leclerc se encuentran los acabados y el equipamiento personalizado. Los espacios habitables incluyen mobiliario de la firma Poliform, ropa de cama y baño de Frette, vajilla de Christofle y tiradores de puertas hechos a medida. La suite principal está revestida con mármol Calacatta Vagli Oro pulido y equipada con un sistema multimedia premium de Bang & Olufsen. Esta combinación de materiales y tecnología refuerza la tendencia de integrar lujo y funcionalidad en embarcaciones deportivas de alto nivel.

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc adquirió un lujoso yate valorado en 20 millones de dólares para disfrutar de sus momentos de ocio.

En el exterior, el flybridge se ha transformado en una cocina al aire libre con una parrilla de gran tamaño, placa de inducción, frigoríficos y máquina de hielo, pensada para la convivencia durante travesías prolongadas por el Mediterráneo. El club de playa, situado en la popa, ofrece más de 35 metros cuadrados de superficie y acceso directo al mar, incluyendo una base hinchable para juguetes acuáticos, escalera y una rampa de subida personalizada.

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El acto de entrega se desarrolló en un ambiente íntimo, en presencia de los artesanos del astillero que intervinieron en la construcción de la embarcación. Esta unidad representa la vigésima configuración flybridge que sale de los talleres de Riva y la evolución más moderna del modelo 100′ Corsaro, considerado uno de los éxitos comerciales recientes de la firma.

Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1, a bordo de su nuevo yate de lujo, disfrutando de un día soleado en el mar.

Respecto al coste, el astillero mantiene la confidencialidad habitual en este tipo de operaciones, aunque fuentes citadas por la prensa en cuestión estimaron que el valor del Riva 102′ Corsaro Super oscila entre 15 y 18 millones de euros, según las especificaciones y acabados elegidos por el armador. La noticia del bautizo del yate se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde el video compartido por la propia marca superó las 586.000 visualizaciones y acumuló más de 49.000 “me gusta” en pocas horas.

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En lo que respecta a lo deportivo, y tras terminar octavo en el GP de Miami, producto de un incidente en el tramo final de la carrera por el que fue penalizado cuando luchaba por el podio, el monegasco volverá a subrise al monoplaza de Ferrari el próximo fin de semana del 22 de mayo, cuando comiencen las pruebas libres de cara al Gran Premio de Canadá a disputarse el 24 del mismo mes en el Circuito Gilles Villeneuve.