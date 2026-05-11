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El tierno mensaje de Facundo Arana a su hija India por sus 18 años con imágenes retro junto a María Susini

En medio de su viaje por Nepal, el actor abrió su corazón para dedicarle unas dulces palabras a la adolescente. Su exesposa se sumó al festejo y despertó rumores de reconciliación

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El actor Facundo Arana le dedicó una serie de fotos y videos a su hija India por su cumpleaños número 18 (Instagram)

Facundo Arana vive días intensos y llenos de emociones desde Nepal, donde se encuentra escalando montañas, pero ni la distancia ni la aventura lo alejaron de uno de los momentos más importantes de su vida familiar. Este domingo, el actor celebró a la distancia los 18 años de su hija India, fruto de su relación con María Susini, y le dedicó unas tiernas palabras en redes sociales, acompañadas de una serie de fotos que repasan su historia juntos.

18 Años... todavía no lo puedo creer. Tengo tantos recuerdos que me resulta imposible encontrar uno favorito... todos son geniales. ¡¡Feliz cumple, cachorra!! Hoy desde muy muy lejano. Pensándote a cada paso”, escribió Facundo, visiblemente emocionado, junto a un collage de imágenes que muestran la evolución de India desde la infancia hasta la adolescencia. Cada foto es testimonio de una familia unida y de la complicidad entre padre e hija: desde instantáneas de cuando India era apenas una nena con chupete, tardes de juegos con la familia y el perro, hasta selfies actuales en la montaña o momentos de risas usando filtros de redes sociales.

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La publicación de Arana en Instagram no pasó desapercibida entre sus seguidores y colegas, que rápidamente se sumaron a los saludos y a celebrar la relación de Facundo con su hija, aún a miles de kilómetros de distancia. La emoción fue compartida también por Susini, su expareja, quien aprovechó la fecha para compartir un posteo en conjunto.

Facundo Arana, una mujer de cabello castaño, una niña pequeña con coleta y chupete, y un perro negro posan sonrientes al aire libre con vegetación de fondo
Facundo Arana comparte una tierna imagen retro junto a su hija, su expareja María Susini y su perro negro, sonriendo en un momento familiar al aire libre
Facundo Arana sonríe mirando a su pareja, quien sostiene a un bebé dormido en brazos, con luz cálida y fondo de ladrillo
El actor Facundo Arana y su expareja comparten un íntimo y emotivo momento junto a su recién nacida, reflejando su alegría paternal

Facu está en la montaña, escalando y sin señal, por eso comparto yo estas fotos. ¡Feliz cumple Indi”, escribió María, acompañando la dedicatoria con una selección de imágenes familiares que recorren los años de crianza y crecimiento de India.

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El gesto de María despertó rápidamente rumores de reconciliación entre la pareja, que había anunciado su separación en enero de este año. Sin embargo, más allá de las especulaciones, el mensaje dejó en claro que la prioridad sigue siendo la familia y el acompañamiento en los momentos especiales, más allá de cualquier circunstancia personal.

Facundo Arana y su hija posan para una selfie con filtros faciales de perro. Arana lleva orejas y nariz de perro, mientras su hija tiene orejas dálmata, nariz y lengua larga
Facundo Arana comparte una tierna selfie junto a su hija con divertidos filtros de perro, celebrando su relación familiar en redes sociales
Padre e hija compartiendo un momento juntos en la playa
Padre e hija compartiendo un momento juntos en la playa
Una jinete con casco y ropa negra monta un caballo negro brillante en un salto. Debajo, una valla roja y blanca. Fondo de vegetación con flores
La hija de Facundo Arana, India, fue elogiada por su padre en redes sociales tras mostrar su destreza en la equitación con un espectacular salto

Las fotos elegidas por ambos padres son un repaso emotivo por la vida de India: desde su llegada al mundo, pasando por jornadas al aire libre, vacaciones, travesuras y hasta sus primeros logros deportivos. En varias imágenes se la pudo ver junto a Facundo practicando equitación, una de las grandes pasiones de la joven, que heredó de su mamá y que la llevó a destacar en competencias de salto. Otras postales la muestran compartiendo aventuras en la montaña, paseos por la playa y momentos cotidianos en familia: abrazos, juegos, miradas cómplices y sonrisas sinceras.

Uno de los retratos más tiernos la muestra disfrazada de princesa, con peluca roja y el vestido celeste de Mérida, personaje de la película animada Valiente. En otra, India posa junto a su papá en una selfie nocturna, ambos con caras sonrientes iluminadas por la luz de una fogata. Los recuerdos se suceden y dejan a la vista una relación marcada por la cercanía y la admiración mutua.

A pesar de la distancia, Facundo se hizo presente en el cumpleaños de su hija con un mensaje breve pero cargado de significado. El actor, que suele compartir en sus redes imágenes de sus viajes, escaladas y proyectos solidarios, no suele abrir la puerta de su vida privada con tanta frecuencia. Sin embargo, el cumpleaños número 18 de India fue la excusa perfecta para dejar en claro la importancia que la joven tiene en su vida y lo orgulloso que está de verla crecer.

Primer plano de un hombre sonriente con barba y gafas de sol, con una niña de cabello largo detrás. Ambos sonríen a cámara con un fondo rocoso y cielo azul
Facundo Arana posa sonriente junto a su hija en un entorno rocoso al aire libre, compartiendo un momento de felicidad capturado en un tierno posteo
Durante su infancia, India disfrazada de la princesa Mérida de la película Valiente (Instagram)
Durante su infancia, India disfrazada de la princesa Mérida de la película Valiente (Instagram)

Así, entre la aventura a miles de metros de altura y la calidez de los recuerdos familiares, Facundo Arana y María Susini celebraron el paso del tiempo y el inicio de la adultez de India, dejando en claro que, aún en la distancia, lo más importante es estar juntos en los momentos clave de la vida.

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