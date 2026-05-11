Matemático de la UBA predice las chances de Argentina en el Mundial 2026

Guillermo Durán, decano de Exactas UBA, presenta su modelo matemático para pronosticar las chances de Argentina en el Mundial 2026

En el inicio de la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, hay grandes expectativas en torno a las probabilidades reales de la selección argentina de conseguir su cuarta estrella. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, matemático y doctor en Ciencias de la Computación, presentó en Infobae en Vivo Al Amanecer una aproximación rigurosa a través de modelos matemáticos para determinar qué chances tiene Argentina de ganar el torneo.

Las estimaciones surgen de un sitio elaborado por la Facultad, 301060, cuyo nombre homenajea el nacimiento de Diego Armando Maradona, el 30 de octubre de 1960. Durán aclaró que el sistema no busca pronosticar con certeza un campeón, sino otorgar una proporción de favoritismo, usando resultados históricos de cada selección nacional y cuantificando probabilidades en función de estadísticas.

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En la Copa del Mundo anterior, por ejemplo, el modelo posicionó a Brasil como principal favorito, seguido por Argentina y Francia. “Brasil tenía algo así como un 20% de probabilidades de salir campeón según el modelo. El Mundial se jugó una vez sola. Si se jugara cien veces, Brasil ganaría veinte”, señaló Durán. El sistema está pensado para ofrecer un marco de referencia: “Te da una idea de qué es lo que puede llegar a pasar y en general se comportan razonablemente bien”.

Cómo funciona el sistema de probabilidades

Durán detalla que el modelo matemático utiliza únicamente los resultados de los partidos jugados por las selecciones en los últimos seis años, otorgando mayor peso a los encuentros recientes y a los oficiales por sobre los amistosos.

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El sistema de probabilidades analiza el rendimiento de las selecciones nacionales basándose sólo en resultados de partidos jugados en los últimos seis años

“El modelo matemático lo que toma como insumo son los resultados de los partidos. No toma en cuenta ni las formaciones ni la actualidad de los jugadores, sólo los resultados que obtuvo cada selección”, afirmó.

La matemática, según el experto, sirve para dimensionar probabilidades, pero no puede anticipar imprevistos como lesiones o fallos arbitrales. “No decimos quién va a ganar el Mundial, por supuesto que no, esto es fútbol”, enfatiza. Además, resalta que deportes como el rugby y el básquet resultan más previsibles que el fútbol debido a la cantidad de goles y la frecuencia de resultados estadísticamente lógicos.

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En el Mundial de 2022, el modelo asignó a Argentina un 80% de probabilidades de triunfo en el partido debut contra Arabia Saudita. “El modelo decía 80% probabilidades de ganar Argentina. Ganó Arabia. Cuando terminó el partido estábamos todos muertos, casi como que nos veíamos afuera del Mundial y el modelo decía Argentina tiene dos tercios de chance de pasar de ronda, aún después de perder con Arabia”, subrayó Durán, haciendo hincapié en la capacidad de la estadística para mantener el contexto ante resultados sorpresivos.

Argentina y los favoritos para 2026

En el análisis actual, las proyecciones ubican a Argentina como uno de los principales candidatos, pero no como favorito absoluto. “Argentina es el tercer favorito para ganar el Mundial. Nos sorprendió un poco quién era el segundo. El primero creo que era previsible, que es España, por el historial que viene, el que tiene", dijo.

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Argentina figura como tercer favorito para el Mundial 2026, detrás de España e Inglaterra según el modelo desarrollado por la UBA REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Y agregó: “El segundo favorito según el modelo es Inglaterra, y después vienen Argentina, Francia y Brasil bastante pegaditos. Hay cinco favoritos que están por encima del resto. Son España, Inglaterra, Argentina, Francia y Brasil”, afirmó Durán.

El modelo muestra tendencias, pero admite márgenes de error por la naturaleza misma del fútbol: “No estamos diciendo nada muy novedoso, simplemente que lo medimos, lo cuantificamos en función del historial y bueno, eso es lo que nos da”.

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La publicación de Durán, Fútbol y matemática. Los datos no se manchan, profundiza en estos temas, así como en el impacto que factores ajenos al análisis pueden tener en la definición de campeonatos. El libro fue lanzado por la editorial EUDEBA una semana atrás y fue escrito junto a Waldemar Iglesias.

El rol de los penales y la imprevisibilidad

El cálculo de probabilidades en el modelo considera los penales como una variable independiente, dada la escasa estadística disponible. “Si el partido llegó a penales en la simulación, le da cincuenta y cincuenta”, explicó Durán. En cuanto a la performance argentina en definiciones por penales, el dato es contundente: “Argentina es la selección que más definiciones por penales tiene en los mundiales y perdió una sola. Perdió la del 2006 contra Alemania, en Alemania. Después ganó todas”.

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El decano de la UBA explica que el fútbol resulta menos predecible que otros deportes, ya que factores impredecibles inciden en el resultado final - crédito Colprensa/Lina Gasca

El modelo reconoce que la tendencia favorable de Argentina en las tandas de penales no puede incluirse como una ventaja matemática predefinida por la dificultad de aislar elementos psicológicos o individuales. “Podrá tener que ver eso con cierta capacidad para patear los penales y cierta psicología favorable. En esas circunstancias por ahí ya no me voy un poco de la matemática, pero el arquero nuestro demostró manejar muy inteligentemente esas definiciones”, manifestó.

Cuestiones de contexto y antecedentes recientes

Consultado sobre el peso de los antecedentes, Durán recordó las estimaciones previas a la final de la Copa América 2021, cuando el modelo arrojó un 75% de probabilidades para Brasil y 25% para Argentina en el Maracaná. “Si se juega cuatro veces, una la ganaría Argentina, veinticinco contra setenta y cinco”, concluyó sobre aquel partido que finalmente ganó el seleccionado argentino.

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El especialista remarca que la lógica del modelo muestra ciertos equipos como constantes en el grupo de favoritos: “España, Inglaterra, Argentina, Francia, Brasil”. Sin embargo, la predicción nunca es absoluta: “Hay muchos equipos fuertes, pero lo que aparece según el modelo es eso”.

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