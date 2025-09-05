7 hábitos matutinos respaldados por la ciencia para potenciar la salud y bienestar

El inicio de la jornada define el bienestar físico y mental durante el resto del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de la jornada define, en gran medida, el bienestar físico y mental durante las horas siguientes. Estudios recientes demostraron que implementar hábitos específicos a primera hora de la mañana contribuye a mejorar la inmunidad, la salud intestinal, la función cerebral y la calidad del sueño.

Un estudio publicado en Nature Scientific Reports encontró que la ingesta de té o café al despertar puede aumentar el entusiasmo y la felicidad, además de reducir la tristeza durante las primeras horas.

La profesora Anu Realo, de la Universidad de Warwick, destacó a The Times que “incluso las personas con un consumo moderado de cafeína pueden experimentar síntomas de abstinencia leves que desaparecen con la primera taza de café o té de la mañana”, demostrando que pequeños hábitos matutinos tienen un impacto concreto en el estado de ánimo.

Hábitos matutinos como la ingesta de café o té mejoran el ánimo y reducen la tristeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, un análisis con más de 40.000 adultos publicado en el European Heart Journal señaló que quienes concentran sus rutinas en la mañana, incluyendo ciertos hábitos de alimentación y actividad, presentan menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Según la investigadora Alex Ruani, del University College de Londres, “la forma en que empezamos el día puede marcar la pauta de todo lo que sigue y puede afectar el estado de ánimo, la salud intestinal, la cognición y la calidad del sueño esa noche”.

1. Ducha matinal para reducir los alérgenos

La higiene matinal elimina sudor, microbios y residuos acumulados durante la noche, además de reducir la proliferación de ácaros del polvo que se alimentan de células muertas de la piel.

La ducha matinal elimina alérgenos y mantiene la frescura e higiene durante más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Primrose Freestone destacó a The Times que “una ducha matutina es la mejor y mucho más efectiva para mantener un olor agradable durante más tiempo”, resaltando su efecto sobre la higiene y la frescura diaria.

2. Exposición a la luz natural para la inmunidad

La exposición a la luz natural a primera hora del día fortalece la respuesta inmunitaria, regulada por el reloj biológico del organismo. Investigadores de la Universidad de Auckland y la RCSI de Dublín identificaron que los macrófagos, glóbulos blancos esenciales en la defensa contra patógenos, presentan mayor actividad y eficiencia durante la mañana.

La profesora Annie Curtis explicó que “la respuesta inmunitaria se intensifica durante las primeras horas del día, cuando estamos despiertos y somos más propensos a enfrentarnos a desafíos ambientales”.

La exposición a la luz natural al despertar fortalece la inmunidad y sincroniza los relojes biológicos (Crédito: Freepik)

La inmunóloga Jenna Macciochi, de la Universidad de Sussex, resaltó la importancia de sincronizar los relojes internos del cuerpo: “Recibir luz natural al despertar, mantener horarios regulares de sueño y alimentación ayuda a sincronizar los relojes internos, incluidos los de las células inmunitarias”.

Este enfoque permite que el sistema inmunológico funcione de manera más efectiva frente a virus, bacterias y otros desafíos cotidianos.

3. Probióticos por la mañana para potenciar la salud intestinal

Los probióticos desempeñan un papel fundamental en la salud digestiva y en la regulación del sistema inmunitario. La acidez gástrica es más baja al despertar, lo que facilita la supervivencia de las bacterias beneficiosas.

Según Ruani, tomarlos por la noche reduce significativamente su eficacia, mientras que combinarlos con bebidas calientes puede afectar su viabilidad.

Los probióticos presentes en el yogur estimulan la producción de anticuerpos, fortaleciendo las defensas del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de probióticos en la rutina matinal permite que estos microorganismos cumplan mejor su función, favoreciendo la digestión y el equilibrio de la microbiota intestinal.

4. Suplementos de vitamina B para estimular el cerebro

Las vitaminas del grupo B son esenciales para la producción de energía, el metabolismo celular y el funcionamiento del sistema nervioso. Tomarlas con el desayuno garantiza que sus efectos beneficien la activación mental sin interferir con el sueño nocturno.

Según Ruani, “la vitamina B12 actúa como estimulante cerebral y puede aumentar el estado de alerta vespertino si se toma por la noche”, por lo que incorporarla a la rutina matinal asegura su eficacia y evita alteraciones del descanso.

5. Agua con limón para vitamina C

La vitamina C es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y proteger al cuerpo del daño causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden afectar las células.

Beber agua con limón refuerza el sistema inmunológico gracias a su contenido de vitamina C, fortaleciendo las defensas naturales del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar un vaso de agua con jugo de limón o naranja aporta la cantidad diaria recomendada de esta vitamina y contribuye a reducir los picos de glucosa después de las comidas.

Sin embargo, la nutricionista Linia Patel, de la Universidad de Milán, advirtió sobre la acidez de estos cítricos: “Me encantaba el limón y el agua, pero noté que mis dientes se volvían sensibles, un efecto secundario de la erosión del esmalte, y mi dentista me recomendó dejar de beberlo”. Por ello, es recomendable consumirlos con moderación y prestar atención a la salud dental.

6. Suplementos de hierro con fruta

El hierro es esencial para la producción de hemoglobina y la prevención de anemia ferropénica. Según Patel, su absorción se optimiza si se toma en ayunas y acompañado de frutas ricas en vitamina C, como el kiwi, naranja, frutilla, pomelo y mango, lo que permite que el organismo reciba el mineral de manera más eficiente y sostenible.

La combinación de hierro y cítricos permite que el organismo aproveche el mineral de manera más eficiente y sostenible (Crédito: Freepik)

Sin embargo, el té y el café, que contienen taninos y calcio, pueden limitar su absorción, por lo que se recomienda no consumir estos alimentos al mismo tiempo que el suplemento de hierro.

Algunas personas pueden experimentar náuseas al tomar hierro con el estómago vacío; en esos casos, es aconsejable acompañarlo con una pieza de fruta para mejorar la tolerancia y mantener su eficacia.

7. Ejercicio matutino para dormir mejor

La actividad física temprana ofrece beneficios múltiples. Investigadores de la Universidad Franklin Pierce demostraron que correr 30 minutos por la mañana durante tres semanas mejora significativamente los patrones de sueño.

Un estudio publicado en Obesity, con más de 5.000 participantes, indicó que quienes entrenan temprano presentan índice de masa corporal y circunferencia de cintura más bajos que quienes ejercitan al mediodía o noche, evidenciando la relevancia de la hora en que se realiza la actividad física.