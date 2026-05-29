Mundial de Fútbol 2026: 42 expertos en infectología advierten que la vacunación es la mejor defensa para los hinchas viajeros

El Mundial de Fútbol 2026 será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, con 48 selecciones y 16 ciudades sede (Archivo Reuters)

El Mundial de Fútbol 2026 arranca el 11 de junio y, por primera vez en la historia, tres países organizan juntos el torneo: Canadá, Estados Unidos y México. Son 48 selecciones, 16 ciudades sede y millones de personas de todo el mundo que se van a mezclar en estadios, aeropuertos y zonas de fanáticos durante más de un mes.

Cuando tantas personas se juntan en un mismo lugar, los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas también suben.

La concentración de millones de personas aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas durante el evento. del Mundial de Fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último artículo editorial de la revista especializada Travel Medicine and Infectious Disease, 42 expertos en infectología y medicina del viajero de Perú, Colombia, Argentina, México y Brasil, entre otros países, advirtieron sobre los principales riesgos sanitarios del torneo y pusieron en el tope de la lista una enfermedad que muchos creían superada: el sarampión.

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En diálogo con Infobae, el médico Alfonso Rodríguez-Morales, vicepresidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (ALEIMC) y coautor del artículo, afirmó que “si bien los riesgos de transmisión de infecciones existen, queremos promover que las personas tomen medidas de prevención antes del viaje. También alentamos que se fortalezca la vigilancia activa entre las fronteras”.

El virus más contagioso de la lista

El sarampión encabeza la lista de riesgos sanitarios tras el resurgimiento de brotes en América y la caída en la cobertura de vacunación (EFE/Javier Cebollada)

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por el aire y provoca fiebre alta, sarpullido y, en casos graves, complicaciones neurológicas o pulmonares.

América la había eliminado, pero en noviembre de 2025 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que la región perdió ese logro: el virus volvió a circular de forma sostenida y sin interrupciones. El detonante no fue uno solo.

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Durante la pandemia de COVID-19, millones de niños no accedieron a las vacunas por diferentes razones y nunca las recuperaron. A eso se sumó el crecimiento de la desconfianza hacia las vacunas en varios países, lo que dejó a poblaciones enteras en riesgo de exposición al virus.

En 2026, más de 20.000 casos de sarampión afectan a los tres países anfitriones y 15 de las 16 ciudades sede del Mundial tienen brotes activos./Archivo CDC

El resultado es visible en los números: en 2026, los tres países sede del Mundial ya acumulan más de 20.000 casos de sarampión, y 15 de las 16 ciudades donde se juegan partidos tienen brotes activos.

No es casualidad que los expertos lo pongan en el tope de la lista de riesgos. “El sarampión tiene un índice de reproducción alto y por eso la inmunización de la población es clave.

Esto significa que cada persona enferma puede contagiar a más de 3 personas si no hay inmunidad previa en la población”, explicó a Infobae el médico infectólogo Cristian Biscayart, coautor y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

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Expertos recomiendan vacunarse antes de viajar, consultar al médico semanas antes, mantener buenas prácticas de higiene y reforzar la vigilancia sanitaria internacional/Archivo REUTERS/Jennifer Gauthier

Por su parte, Carlos Espinal, investigador del Colegio Robert Stempel de Salud Pública y Trabajo Social de la Universidad Internacional de Florida, en Miami, Estados Unidos, señaló a Infobae: "Debemos preocuparnos por el sarampión debido a la epidemia y al número alto de casos en los tres países sedes del Mundial de Fútbol, además de los brotes en Europa y en el resto de países de América Latina".

“Adicionalmente, tenemos un resurgimiento de la tos ferina en el continente y debemos también tener estrategias para identificar rápidamente ante posibles casos de ébola provenientes de África. El 17 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud declaró a la epidemia de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional”, afirmó Espinal, quien también fue coautor.

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Del estadio al mosquito: los otros riesgos del Mundial

Una persona puede contagiarse en el estadio, cruzar la frontera sin síntomas y enfermarse días después en su país/Archivo AP/Karen Warren

El sarampión no es el único riesgo. Las infecciones respiratorias, como gripe y COVID-19, también se transmiten con facilidad en espacios cerrados y llenos de personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió sobre una variante del virus de la gripe o influenza A H3N2 que tuvo transmisión sostenida en Norteamérica durante la temporada 2025-2026.

Otra amenaza frecuente y menos mencionada es la diarrea del viajero. Bacterias como la Salmonella o la Escherichia coli pueden ingresar al organismo por el consumo de agua o comida contaminada, y el riesgo sube cuando los servicios de alimentación atienden a miles de personas al mismo tiempo.

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Se aconseja tomar agua embotellada y evitar alimentos crudos o mal cocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavarse las manos con frecuencia, tomar agua embotellada y evitar alimentos crudos o mal cocidos son las medidas más simples y más efectivas.

En México se agrega otro factor: la presencia de mosquitos, según los expertos. El dengue, el Zika y el chikungunya, que son enfermedades que provocan fiebre, dolores articulares intensos y, en algunos casos, complicaciones graves, siguen en expansión en América.

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El repelente adecuado según la edad, la ropa que cubre el cuerpo y los alojamientos con mosquiteros o aire acondicionado son la mejor barrera, de acuerdo con los expertos.

Vacunarse antes de viajar, la mejor preparación

Qué hacer antes, durante y después del viaje para llegar al estadio sin sorpresas médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras hacer un análisis de la situación de riesgos, los expertos afirmaron en el artículo editorial: “Fortalecer la cobertura de vacunación, mejorar la vigilancia, promover la educación preventiva y fomentar la colaboración internacional serán fundamentales para minimizar el riesgo de enfermedades infecciosas durante este evento deportivo sin precedentes”.

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Se debería consultar al médico entre 4 y 8 semanas antes del viaje para revisar el esquema de vacunación, no el día antes de tomar el avión.

Las vacunas prioritarias para los viajeros al Mundial son la triple viral, la antigripal, la del COVID-19 y las de hepatitis A y B (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacunas prioritarias son la triple viral (que da protección contra sarampión, paperas y rubéola), la de la gripe, la del COVID-19, y las de hepatitis A y B.

“Todos las personas que viajen deben constatar que tienen dos dosis de vacuna doble o triple viral”, enfatizó en diálogo con Infobae la médica Susana Lloveras, coautora y ex-presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (SLAMVI).

Varias de estas enfermedades tienen períodos de incubación (el tiempo que pasa entre el momento del contagio y la aparición de los síntomas) más largos que un vuelo de regreso a casa. Por eso, una persona podría contagiarse un patógeno en el estadio, cruzar la frontera sin ningún síntoma y enfermarse recién días después, ya en su país.

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