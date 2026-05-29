La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

El encuentro de Paula Chaves y Zaira Nara. Paula Chaves indica que, aunque no mantienen un vínculo de amistad, interactúan con cordialidad en el ámbito laboral

La mañana del jueves reunió a Paula Chaves y Zaira Nara en un evento que rompió años de distanciamiento entre ambas. El reencuentro, registrado en la inauguración de un nuevo local en un reconocido shopping, se convirtió en noticia cuando las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, mostrando a las dos modelos sonrientes y relajadas, sin rastros visibles de la antigua tensión que las había mantenido separadas.

El conflicto entre Chaves y Nara no es reciente. La discordia surgió cuando la hermana de Wanda comenzó una relación con Facundo Pieres, quien había sido pareja de Paula hace cerca de veinte años. Desde entonces, la relación se enfrió, generando una distancia que se mantuvo a pesar de compartir agencia y el rol de madrinas de sus hijas. Durante este período, ambas evitaron coincidir en cualquier evento público, implementando estrategias para no cruzarse y así mantener el distanciamiento.

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La inauguración del nuevo local fue el escenario donde ambas se encontraron cara a cara, tras años de evitarse. Willy García Navarro, manager de ambas, registró la escena y la publicó en sus historias de Instagram. En el video, se observa a Chaves y Nara con canastos llenos de productos, sonriendo y abrazadas, mientras la normalidad del gesto contrastaba con los años de frialdad. El representante acompañó la publicación con la frase: “¡Diosas mis amigas! ¡Las quiero!”, dejando en claro su satisfacción por el acercamiento.

El video no tardó en generar especulaciones sobre el verdadero clima entre ambas. En ese contexto, fue Paula Chaves quien decidió romper el silencio y ofrecer su propia versión sobre el reencuentro, en diálogo con el ciclo Puro Show. Según contó, el encuentro no estuvo rodeado de tensión ni de incomodidad, y ella misma se mostró conforme con la manera en la que pudieron interactuar.

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Las modelos compartieron un evento y se mostraron abrazadas para las cámaras (Video: Instagram)

“Nos encontramos en el evento. Me gusta poder laburar así, que no haya una cuestión tensa de que si nos saludamos, si no nos saludamos. Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho. No hay vínculo, no somos amigas”. Con estas palabras, Chaves dejó en claro cómo percibe actualmente la relación. Reconoció que, aunque existió una amistad profunda en el pasado, hoy el vínculo no se sostiene: “Muchas veces nos encontramos en un montón de eventos, sólo que ahora hay buena onda y se dejaron un montón de cosas de lado, pasó el tiempo, y me parece que está bueno”.

La modelo fue enfática al señalar que el reencuentro no fue motivo de nerviosismo ni de análisis profundo: “Yo no estoy nerviosa con esto de que si la voy a ver, está todo bien, nos abrazamos, nos saludamos, nos pidieron una foto y nos la sacamos”. Incluso recordó un episodio previo, cuando coincidieron en un desfile años atrás: “Tres años antes, o dos, fuimos a un desfile y nos sacaron fotos que ni se publicaron, cuando ni nos hablábamos”. Su reflexión fue directa: “Ya está, está todo bien.”

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Paula Chaves y Zaira Nara, en un reencuentro sin amistad

Las imágenes del jueves rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales. La reacción del público y de seguidores de ambas no se hizo esperar. La sorpresa inicial por verlas juntas se combinó con comentarios sobre la posibilidad de que la relación estuviera en vías de recomposición. Sin embargo, las propias palabras de Chaves aclararon los alcances de este acercamiento. Según explicó, si bien la cordialidad es real y los viejos conflictos quedaron atrás, no existe una amistad activa ni un vínculo personal fuera de los eventos públicos.

En la entrevista, Paula Chaves analizó cómo evolucionó la relación y por qué el reencuentro de este jueves marcó una diferencia respecto de años anteriores. Según su testimonio, el tiempo permitió dejar atrás muchos de los desacuerdos y rencores, y facilitó un trato cordial cuando las circunstancias lo requieren. Sin embargo, remarcó que no hay proyecto de retomar la amistad ni de reconstruir un vínculo personal como el que existió en el pasado.

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Chaves reflexionó sobre la dinámica de los vínculos y cómo estos pueden cambiar con los años: “En la amistad hay diferencias, hay momentos distintos, cuando uno se encuentra, cuando uno se aleja, en la vida nunca se sabe, hoy no somos amigas, hoy no hay vínculo, pero nos vemos en un evento y está todo más que bien.” Para la modelo, parte del aprendizaje consiste en aceptar que las relaciones evolucionan y que no es posible ser tajante sobre el futuro: “Uno no puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando, van madurando, uno también va madurando, y no sé, no te puedo decir.”