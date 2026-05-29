“Seguirá abusando”: qué dicen las cartas que mandaron los alumnos del colegio Palermo Chico para que detengan a Marcelo Porcel

Colegio Palermo Chico

“Tengo miedo de cruzarme a mi abusador". “Marcelo Porcel es una persona peligrosa”. “No les quepa duda que seguirá abusando a cuanto niño vulnerable tenga acceso”.

Esas, entre otras frases igual de impactantes, forman parte de las siete cartas que los alumnos del colegio Palermo Chico entregaron este jueves a los jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional para pedir que detengan a Marcelo Porcel por abuso sexual.

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Los denunciantes le hicieron llegar las notas a los magistrados Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López a través de su abogado Pablo Hawlena Gianotti. Fue durante una audiencia clave desarrollada este jueves, donde el letrado querellante asistió acompañado por 14 madres y padres para apelar la decisión judicial de que el imputado continúe en libertad mientras avanza el proceso. Por su parte, la defensa, encabezada por Roberto Rallín, apeló el procesamiento de su cliente.

El pedido de Hawlena Gianotti, sin embargo, también fue enfatizado por las propias víctimas, quienes escribieron fuertes cartas a los jueces -a las que accedió Infobae- para explicarles lo que sienten ante la situación de que el empresario permanezca libre mientras avanza la causa.

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La Justicia decidió que siga libre, pero con tobillera electrónica

“Yo soy víctima de corrupción, abuso sexual y también de ser filmado sin mi conocimiento y menos aun mi consentimiento mientras me duchaba, por parte del Sr. Marcelo Porcel. Nos dañó, sigue dañándonos, está libre, camina por los mismos lugares que nosotros, vive cerca de nuestros domicilios, de los lugares que habitualmente transitamos. Todavía tenemos que tener cuidado de no cruzarlo, evito pasar por las cuadras de su domicilio por miedo a verlo, (a pesar que tengo amigos en la misma zona)”, sintetiza una de ellas.

Otro fragmento, de una nota diferente, describe una situación similar: “Muchas veces, cuando me despierto, cuando paso por la casa de la familia Porcel o cuando surge en una conversación el tema del caso, siento una bronca y una impotencia muy difíciles de explicar. Me cuesta encontrar palabras educadas para transmitir todo lo que esta situación me genera”.

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Y sigue: “Pienso en el daño que me hicieron y en la injusticia de que quien abusó de nosotros siga libre. Hoy, siendo más grande, sé cómo me defendería. Pero cuando me tocó vivir el abuso era muy chico. Era un niño. No entendía lo que estaba pasando. Sentí asco, vergüenza y miedo".

En las siete cartas enviadas por los denunciantes hay dos temas que se repiten. Si bien cada uno habla de su experiencia personal -motivo por el cual este medio no va a publicarlas completas- todos coinciden que Porcel es una persona peligrosa para ellos y le piden por favor a los jueces que lo envíen a prisión.

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Marcelo Porcel está procesado

“Dejar libre a una persona que es capaz de cosas horribles es algo que está mal. Si éste ser quedase libre, ustedes también serían responsables ya que no afrontaron ésta decisión de manera justa”, dice un fragmento de otra de las notas.

Otra reza: “Lo único que les pido es que puedan ponerse en los zapatos de los demás antes de tomar la decisión que tengan que tomar. A lo que me refiero con que se pongan en nuestros zapatos es a que, se imaginen un escenario en el cual , Uds o algunos de sus seres queridos, hayan pasado por una situación como la que pasamos nosotros. ¿Cómo reaccionarían si su hija/o es víctima de una persona como Marcelo Porcel?“.

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Uno de los menores escribió: “No tengan dudas que si nuestra causa solo le genera una condena social y no legal, no les quepa duda que seguirá abusando a cuando niño vulnerable tenga acceso, de hecho hay más víctimas que aún no pueden hablar con sus padres por culpa del miedo que le tienen a Porcel. Marcelo Porcel es responsable de todos los hechos denunciados en esta causa. … el Sr. Porcel debe estar detenido".

La decisión de la Justicia

Horas después de la audiencia, y con las cartas de los menores en sus manos, los jueces comunicaron su resolución: confirmaron el procesamiento de Marcelo Porcel y ratificaron el embargo millonario dispuesto sobre sus bienes, pero decidieron que siga libre. Sin embargo, ordenaron la colocación de una tobillera electrónica.

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Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, en hechos que habrían tenido como víctimas a diez menores de entre 11 y 15 años. También se le atribuyen delitos de corrupción de menoresyproducción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento.

Sobre la decisión de no darle prisión preventiva, los magistrados consideraron que el empresario tiene arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no existen antecedentes de incumplimiento de las restricciones ya impuestas.

En una segunda resolución, la Cámara confirmó además la extracción compulsiva de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con investigaciones criminales.

La defensa había cuestionado la medida al sostener que solo puede aplicarse a personas con condena firme y que vulnera derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la intimidad. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la legislación vigente habilita la incorporación de perfiles genéticos de imputados y procesados, y consideró que se trata de una medida “instrumental y registral”, comparable a la toma de huellas dactilares.

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